Komplikace v boji o trůn. Alcaraz není fit, hned po triumfu zrušil start na Masters v Číně
Alcaraz udělal svým fanouškům další radost, když v úterý ovládl pětistovku v Tokiu a získal už osmý letošní a celkově 24. titul. Triumfem v japonské metropoli upevnil svou pozici v čele žebříčku, ovšem chvíli poté přišla pro jeho příznivce naopak nepříjemná zpráva.
Majitel šesti grandslamových trofejí si už v úvodním zápase na posledním turnaji zranil kotník a rozhodl se vynechat Masters v Šanghaji, kde ve středu startuje hlavní soutěž a úvodní zápas by absolvoval v pátek, nebo v sobotu.
"Jsem zklamaný, že se nebudu moct letos Masters v Šanghaji zúčastnit. Bohužel mám nějaké fyzické potíže a po konzultaci s týmem věřím, že teď je pro mě nejlepší odpočívat a zotavit se," uvedl Alcaraz na sociálních sítích.
Pokud jeho největší rival Sinner zvládne ve středu finále v Pekingu, bude na Alcaraze ztrácet zhruba 600 bodů. V Šanghaji ovšem obhajuje titul, kdežto Španěl loni ve stejném dějišti skončil už ve čtvrtfinále.
Pro boj o post světové jedničky na konci roku je mnohem víc vypovídající pořadí letošní sezony. V něm bude mít Alcaraz bez ohledu na výsledek Sinnera v Pekingu náskok přes 2 500 bodů. Ital ovšem bude v Šanghaji největším favoritem a v případě úspěšné obhajoby ukrojí z tohoto vedení Španěla tisíc bodů.
Alcaraz po zranění dobyl Tokio a má už osmý letošní titul
Do tenisového kolotoče by se měl Alcaraz vrátit v polovině října na štědře dotované exhibici Six Kings Slam v Saúdské Arábii. Poté má v plánu Masters v Paříži a Turnaj mistrů v Turíně. Alcarazovo místo v pavouku na Masters v Šanghaji zaujme jako nasazená třiatřicítka Corentin Moutet.
