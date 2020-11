Kopřiva prohrál i své čtvrté challengerové čtvrtfinále, v Limě podlehl Barriosovi

Vít Kopřiva ukončuje sezonu startem na třech antukových challengerech v Jižní Americe. Minulý týden v ekvádorském Guayaquilu vypadl ve druhém kole, tento týden v peruánské Limě došel o kolo dál a skončil ve čtvrtfinále.



Třiadvacetiletý Čech po výhrách nad Chilanem Mallou a Nizozemce De Jongem nestačil na Marcela Barriose. O půl roku mladšímu Chilanovi podlehl po 2 hodinách a 50 minutách boje 7-6 3-6 2-6.



V prvním setu Kopřiva dvakrát smazal manko brejku a získal ho v tie-breaku. Jenže v dalším průběhu jediný vypracovaný brejkbol neproměnil, čtyřikrát přišel o podání a turnaj pro něj skončil.



302. hráč světa Kopřiva tak prohrál i své čtvrté challengerové čtvrtfinále, z toho třetí v této sezoně. Přesto se může těšit na premiérový posun do Top 300 žebříčku ATP.



Po Ekvádoru a Peru Kopřiva ukončí svůj trip po Jižní Americe, kde je bez svého kouče Jaroslava Pospíšila, v Brazílii. Příští týden ho v největším jihoamerickém městě čeká challenger v Campinasu.







277. hráč světa Barrios bude ve svém prvním semifinále na challenegeru čelit Danielu Galánovi. Kolumbijský tenista dnes porazil 7-6 6-2 druhého nasazeného Španěla Roberta Carballése.



Sedm utkání neporaženého Francisca Cerundola, který minulý týden triumfoval v Guayaquilu a vyhrál 12 z posledních 13 zápasů, zastavil 539. hráč světa Thiago Tirante. 22letý Argentinec prohrál s o tři roky mladším krajanem jednoznačně 2-6 0-6 a nenavázal tak na včerejší skalp nasazené jedničky Federica Corii.



Tirante, jenž měl na challengerech až do tohoto týdne jedinou výhru, se o finále utká s Vitalijem Sačkem. Ten dokonce až v Limě slavil svou první výhru na challengeru, když v prvním kole přežil dva mečboly.



23letý Ukrajinec Sačko, který od osmi let žije v Česku, dnes přehrál 6-4 6-4 hráče druhé světové stovky Alejandra Tabila z Chile a včetně kvalifikace si připsal čtvrtou výhru v řadě.

• CHALLENGER LIMA •

Peru, antuka, 52.080 dolarů

páteční výsledky (27. 11. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Barrios (Chile) - Kopřiva (ČR) 6-7(4) 6-3 6-2 Galán (7-Kol.) - Carballés 2Šp.) 7-6(6) 6-2 Sačko (Ukr.) - Tabilo (Chile) 6-4 6-4 Tirante (Arg.) - F. Cerundolo (Arg.) 6-2 6-0