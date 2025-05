Kousek od výhry. Nosková však závěr nezvládla, na French Open končí

FRENCH OPEN - Byla blízko. Linda Nosková (20) v prvním kole French Open prohrála s Ruskou Anastasií Potapovovou (24) ve třech setech 7:5, 1:6 a 5:7. České tenistce nepomohlo ani vedení 5:2 v závěrečném setu. Vítězka se ve druhém kole utká s lepší z dvojice Korpatschová–Starodubcevová.

Potapovová - Nosková 5:7, 6:1, 7:5

S pozitivní bilancí 1:0, ale mizernou aktuální formou nastupovala Linda Nosková do duelu s ruskou soupeřkou Anastasií Potapovovou.

A hned úvodní game přinesl pořádnou bitvu. Nosková si při podání soupeřky vypracovala hned šest brejkbolů, ani jeden však nedokázala využít. To se jí podařilo až v páté hře, kdy poprvé prolomila soupeřčino podání.

Náskok držela až do stavu 5:4, první sadu však dopodávat nedokázala. Mrzet ji to ale nemuselo – vzápětí podruhé uspěla na returnu a druhou možnost zakončit set už využila. Získala ho za hodinu hry 7:5 a šla do důležitého vedení.

Vsetínská rodačka si v úvodní sadě připsala 17 vítězných míčů oproti 11 soupeřky. Výrazně lepší byla i ve statistice nevynucených chyb – udělala jich 16, Potapovová pak 24. Nosková těžila i z výborné hry na síti, kde z 13 příležitostí úspěšně zakončila 11.

Druhý set se ale nesl ve znamení Potapovové. Ta od stavu 2:1 dvakrát za sebou prolomila servis české tenistky a vedení už nepustila. Sadu dovedla za pouhých 26 minut do vítězného konce 6:1.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rodačka ze Saratova ve druhé sadě výrazně zlepšila servis, po kterém získala 70 % výměn. Nosková naopak brala jen každý druhý bod.

V nervózním úvodu rozhodující sady si obě tenistky prohrály svá podání. Důležitý moment přišel v šesté hře, kdy Nosková znovu brejkla svou soupeřku a za stavu 5:3 šla podávat na vítězství.

V klíčovém momentu však úspěšná nebyla a závěr zápasu se jednoznačně překlopil na stranu její soupeřky. Potapovová vyhrála čtyři gamy v řadě, sadu získala poměrem 7:5 a po dvou hodinách a 12 minutách boje se mohla radovat z postupu do dalšího kola.

"Byl to jen brejk. Sice to vypadá, jaký to byl náskok, ale je těžké si někdy udržet servis s takovou hráčkou. Ona si našla zpět své tempo a pro mě to pak bylo těžké," podotkla Nosková.

Noskové nebyla nic platná převaha ve vítězných míčích, kde vyhrála 34:25. Rozhodujícím faktorem se ukázaly využité brejkové příležitosti – Potapovová z třinácti šancí využila šest, česká tenistka z osmnácti pouze čtyři.

