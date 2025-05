Krejčíková hodnotí Paříž pozitivně. Obhajoba ve Wimbledonu? Budu nervózní, ale těším se

Barbora Krejčíková (29) zhodnotila vystoupení na Roland Garros navzdory porážce ve 2. kole s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou pozitivně. Ocenila, že na pařížské antuce zaznamenala první vítězství po více než půlroční zdravotní přestávce a že ji záda limitují stále méně. V rozhovoru s českými novináři řekla, že dál plánuje turnaje na trávě v Anglii. Na Wimbledon, kde bude za měsíc obhajovat titul, se těší, přestože bude nervózní.

"Veronika byla určitě těžkou soupeřkou pro druhé kolo, ale já bych se asi vrátila k tomu prvnímu. Myslím, že je super, že se mi podařilo vyhrát, navíc po tak dlouhé době, kdy jsem nehrála zápas. Myslím, že ze všech mých pauz to bylo úplně nejdřív, kdy jsem vyhrála zápas. Takže se na to dívám pozitivně," uvedla Krejčíková.

Při čtvrteční prohře 0:6, 3:6 prý tahala dlouho za kratší konec, litovala i 23 nevynucených chyb. Podle Krejčíkové bylo na soupeřce vidět, že je na rozdíl od ní rozehraná. To chce nyní tenistka z Ivančic změnit.

"Myslím, že v mé hře je to to nejdůležitější. Na tréninku to nenahraju, ale když hraju zápasy, je to jiné. Určitě se budu snažit volit program, abych hrála co nejvíc, i když restrikce od WTA nejsou zrovna v mé situaci moc dobré, protože nemůžu hrát všechno," poukázala na pravidlo, že jako hráčka top 30 má omezený počet startů na turnajích kategorie WTA 250.

Jako další pozitivum označila skutečnost, že se cítí po zranění zad stále lépe. "Nevěděla jsem, co od toho mám očekávat, ale každým dalším zápasem jsou záda lepší a míň mě limitují. Z toho mám obrovskou radost. Vidím tedy dvě velká pozitiva, od kterých se můžu do druhé poloviny sezony odrazit," řekla.

Věří, že s přibývajícími zápasy přijdou další vítězství a sebevědomí. Novému trenérovi Jiřímu Novákovi řekla, že chce na okruhu ještě něco velkého dokázat. "Být tady a nějak to dohrávat, pokud by to ve mně nebylo a nechtěla bych ještě něco dokázat, tak si myslím, že bych už tu neměla moc co dělat," podotkla.

S Novákem chce v dalších týdnech stihnout několik tréninků. Program ale bude náročný. "Záleží, kolik bude času. Turnaje jsou jeden za druhým, takže bych chtěla hrát body. Teď bude rychlý přesun z antuky na beton, protože v Česku se na trávě moc hrát nedá. Mám v plánu hrát Queen's, takže prakticky za týden zase v Londýně a hrát body. Uvidíme, kolik času bude, ale samozřejmě se na to těším. Myslím, že čtrnáct dní bylo dobrých, že se nám zadařilo," řekla patnáctá hráčka světa.

Po turnaji v Queen's Clubu plánuje Krejčíková hrát ještě v Eastbourne. Poté by měla startovat ve Wimbledonu, kde bude obhajovat titul. "Těším se na to, že se tam vrátím a zase si tam zahraju. Mám tam skvělé vzpomínky nejen na minulý rok, ale za celou dobu. Mám ten turnaj strašně ráda. Teď se na něj těším, ale co si budeme... Až tam dojedu, tak ty nervy přijdou a budu nervózní," doplnila Krejčíková.