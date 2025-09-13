Krejčíková může vyzvat krajanku. Ve své části losu má Šwiatekovou a Raducanuovou
Krejčíková je v tuto chvíli jedinou českou tenistkou, která bude s jistotou startovat v hlavní soutěži. V prvním kole bude čelit soupeřce z kvalifikace. A tou může být Kateřina Siniaková, nebo Linda Fruhvirtová.
Siniaková, s níž bude hrát na pětistovce v jihokorejské metropoli deblovou soutěž, i Fruhvirtová se totiž bez ztráty setu probojovaly do nedělního finále kvalifikačních bojů.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Krejčíková, která absolvuje první turnaj po čtvrtfinálové účasti na US Open, se momentálně nachází až na 40. místě žebříčku a nevešla se mezi nasazenou osmičku.
Už ve druhém kole tedy může potkat jednu z nasazených hráček. A sice bývalou vítězku US Open Raducanuovou, pokud britská hvězda zvládne souboj s Jaqueline Cristianovou. Ještě těžší může být čtvrtfinále, do nějž se s největší pravděpodobností dostane nasazená jednička a největší favoritka Šwiateková.
V opačné polovině pavouka jsou z nasazených Diana Šnajderová, Darja Kasatkinová, obhájkyně titulu Beatriz Haddadová Maiaová a Jekatěrina Alexandrovová.
Siniaková se oklepala ze šokující porážky, Fruhvirtová se trápila s hráčkou šesté stovky
