Krejčíková nic nedovolila ani outsiderce. Po dalším solidním výkonu je ve třetím kole
Učidžimaová – Krejčíková 4:6, 2:6
Krejčíková narazila v každém kole na úplně jinou soupeřku. Zatímco v tom úvodním čelila favorizované a nasazené kometě letošní sezony Mbokové, ve středu nastoupila proti výrazné outsiderce Učidžimaové, která do New Yorku dorazila s hrozivou sérií 10 porážek a v předchozím duelu likvidovala mečboly Olgy Danilovičové.
Česká favoritka ovšem přistoupila k oběma zápasům stejně a Kanaďanku i Japonku jednoznačně přehrála. Také proti Učidžimaové výborně zvládala klíčové momenty a měla pozitivní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb. V utkání odvrátila čtyři ze šesti brejkbolů, šancí na brejknutí soupeřky měla devět a pět z nich proměnila.
Ačkoli dvakrát v zápase zaváhala na vlastním podání, nejednalo se o žádnou výraznější komplikaci. Poprvé se jí to stalo ve druhém gamu a rebrejkem svůj náskok obnovila. Pak dovolila Učidžimaové ve druhé sadě snížit z 0:3 na 2:3 a zareagovala ziskem 12 bodů v řadě.
Kvůli vleklému zranění zad vstoupila Krejčíková do letošní sezony až v polovině května a nebyla na tom nejlépe výkonnostně, výsledkově ani fyzicky. V New Yorku ovšem chytla výbornou formu a navazuje na nejpovedenější turnaj, který předvedla postupem do osmifinále na své poslední generálce v Cincinnati.
Úvodních pět startů na US Open uzavřela už v kvalifikačních bojích. Hlavní soutěž tohoto podniku hraje teprve popáté a mezi nejlepší dvaatřicítku postoupila podruhé. Povedlo se jí to už jen při debutu v roce 2021, kdy uhrála čtvrtfinále.
Už na druhém grandslamu po sobě změří ve třetím kole síly s Emmou Navarrovou. Američance, která v New Yorku obhajuje semifinále, podlehla ve třech setech nedávno ve Wimbledonu, kde česká hráčka obhajovala šokující loňský triumf. Jedná se o jejich jediný předchozí souboj.
