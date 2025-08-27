Krejčíková nic nedovolila ani outsiderce. Po dalším solidním výkonu je ve třetím kole

US OPEN - Barbora Krejčíková (29) zvládla i druhý zápas na letošním US Open bez větších problémů a opět předvedla velmi solidní výkon. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře po kanadské senzaci Victorii Mbokové porazila také Mojuku Učidžimaovou, japonskou outsiderku přehrála za hodinu a čtvrt 6:4, 6:2. Utkání druhého kola už rozehrála i Tereza Valentová (18) a v rámci středečního programu nastoupí ještě Markéta Vondroušová (26).
Barbora Krejčíková zvládla roli favoritky (© Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Učidžimaová – Krejčíková 4:6, 2:6

Krejčíková narazila v každém kole na úplně jinou soupeřku. Zatímco v tom úvodním čelila favorizované a nasazené kometě letošní sezony Mbokové, ve středu nastoupila proti výrazné outsiderce Učidžimaové, která do New Yorku dorazila s hrozivou sérií 10 porážek a v předchozím duelu likvidovala mečboly Olgy Danilovičové.

Česká favoritka ovšem přistoupila k oběma zápasům stejně a Kanaďanku i Japonku jednoznačně přehrála. Také proti Učidžimaové výborně zvládala klíčové momenty a měla pozitivní poměr vítězných úderů a nevynucených chyb. V utkání odvrátila čtyři ze šesti brejkbolů, šancí na brejknutí soupeřky měla devět a pět z nich proměnila.

Ačkoli dvakrát v zápase zaváhala na vlastním podání, nejednalo se o žádnou výraznější komplikaci. Poprvé se jí to stalo ve druhém gamu a rebrejkem svůj náskok obnovila. Pak dovolila Učidžimaové ve druhé sadě snížit z 0:3 na 2:3 a zareagovala ziskem 12 bodů v řadě.

Kvůli vleklému zranění zad vstoupila Krejčíková do letošní sezony až v polovině května a nebyla na tom nejlépe výkonnostně, výsledkově ani fyzicky. V New Yorku ovšem chytla výbornou formu a navazuje na nejpovedenější turnaj, který předvedla postupem do osmifinále na své poslední generálce v Cincinnati.

Úvodních pět startů na US Open uzavřela už v kvalifikačních bojích. Hlavní soutěž tohoto podniku hraje teprve popáté a mezi nejlepší dvaatřicítku postoupila podruhé. Povedlo se jí to už jen při debutu v roce 2021, kdy uhrála čtvrtfinále.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Už na druhém grandslamu po sobě změří ve třetím kole síly s Emmou Navarrovou. Američance, která v New Yorku obhajuje semifinále, podlehla ve třech setech nedávno ve Wimbledonu, kde česká hráčka obhajovala šokující loňský triumf. Jedná se o jejich jediný předchozí souboj.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
The_Punisher
27.08.2025 23:59
Dobře, Baruš! Gratulace
Liverpool22
28.08.2025 00:03
smile
Otmar
27.08.2025 23:31
Solidní, spolehlivý výkon, druhý set odehrála Barbora ve velkém stylu. Značně eliminovala errory, takže dobře! Japonka jistě není výkvět asijského tenisu a odešla po zcela nezáživném výkonu. Kdo je tam dál?
gugu
27.08.2025 23:32
Repete s Emičkou
