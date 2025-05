Krejčíková poprvé pod Novákem. Dodá mi klid a zkušenosti, věří tenistka

FRENCH OPEN - Barbora Krejčíková (29) spolupracuje nově s trenérem Jiřím Novákem. Loňská vítězka Wimbledonu to dnes řekla českým novinářům po utkání 1. kola Roland Garros, kde zvítězila nad Němkou Tatjanou Mariaovou (37) po setech 7:6, 6:3. Bylo to její první singlové vítězství na pařížském grandslamu od roku 2021 i první úspěch od návratu po více než půlroční zdravotní pauze.

Krejčíková – Mariaová 7:6, 6:3

"Ta spolupráce se zrodila poměrně nedávno. Tím, že jsem byla zraněná, tak jsem nehrála a ze začátku ani netrénovala. Pak jsem se připravovala hlavně v Brně a s Jirkou to bylo na poslední chvíli. Jsme spolu týden čistého času, takže se pořád poznáváme," řekla Krejčíková.



Patnácté hráčce světa Krejčíkové pomáhal v minulé sezoně Pavel Motl, po jehož boku získala ivančická tenistka vloni v červenci wimbledonský titul. Před ním ji vedl Aleš Kartus, s nímž Krejčíková ukončila spolupráci v létě 2023.



Od spolupráce s vítězem sedmi turnajů ATP a bývalým pátým hráčem světa Novákem si Krejčíková slibuje posun. Novák před ní vedl jinou českou tenistku Marii Bouzkovou. "Myslím, že Jirka je velice pozitivní. Je to veselá kopa a člověk, který tady byl, který to tady zná, a myslím, že od něj můžu čerpat hodně zkušeností. Doufám, že mi dodá takový ten klid, který má," doplnila.



Devětadvacetiletá Krejčíková se vrátila na kurty po zranění zad teprve v polovině května ve Štrasburku, kde prohrála duel s Polkou Magdou Linetteovou. Dnes proti Mariaové zaznamenala první vítězství od loňského listopadu a Turnaje mistryň, kde se dostala do semifinále.

"Snažila jsem se nemít žádná očekávání. Ale když člověk hraje na grandslamu, tak chce vyhrát. Bylo těžké tyhle emoce vybalancovat dohromady, ale zvládla jsem to," řekla Krejčíková po prvním vítězství na Roland Garros po čtyřech letech. "Určitě jsem ráda, že se mi to povedlo, ale moc jsem nad tím nepřemýšlela. Spíš jsme si dali za úkol, že by bylo fajn, abych v zápase zkusila vyhrát aspoň set. A jsem ráda, že se mi podařilo získat dva. I set byl splněný cíl," podotkla.



Zdravotně se cítí dobře, nechce to ale zakřiknout. Start ve Štrasburku jí pomohl k jistotě. "Určitě mi to pomohlo, protože jsem aspoň trochu zjistila, kde jsem. V prvním kole jsem měla Magdu Linetteovou, což je velice nepříjemná hráčka. Na to, že to byl první zápas po takové pauze, jsem ho odehrála slušně. A pomohly mi i čtyřhra a tréninky s dalšími holkami," řekla Krejčíková.



V Paříži narazí v dalším kole na Rusku Veroniku Kuděrmětovovou. S ní má zatím bilanci 2:3, naposledy ji ale porazila vloni ve Wimbledonu. "Je to hráčka, která hraje dobře. Já ji teď šest měsíců neviděla. Její styl se asi moc nezměnil, ale musím se podívat na nějaký její zápas. Dalo by se říct, že teď jsem na tour zase takový nováček," doplnila Krejčíková.

Výsledky dvouhry žen na French Open