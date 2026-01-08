Krejčíková proti Belgii vyrovnat nedokázala. Česko v United Cupu končí ve čtvrtfinále

UNITED CUP - Barbora Krejčíková ve čtvrtfinále United Cupu proti Belgii vyrovnat nedokázala, přestože proti Elise Mertensové (31) vyhrála první sadu. Ve zbytku zápasu však tahala za kratší konec a po setech 7:5, 1:6, 5:7 zaznamenala první letošní porážku. Jakub Menšík (20) nesplnil roli žebříčkového favorita proti skvěle hrajícímu Zizou Bergsovi (26). Nedokázal si pomáhat servisem, prohrál 2:6, 6:7 a neuspěl ve druhém ze tří zápasů na turnaji. Česko tak prohrálo 0:2 už po dvouhrách a loňské semifinále neobhájí.
Barbora Krejčíková prohrála a Česko v United Cupu končí (@ IZHAR KHAN / AFP)

Česko – Belgie 0:2

Krejčíková v úvodu utkání proti Mertensové dominovala na servisu. První šanci při podání Belgičanky dostala v sedmé hře, využít ji ale nedokázala. Znovu na přijmu zaútočila v jedenácté hře, kdy se po vítězném bekhendu a následné dvojchybě soupeřky dočkala hned tří brejkbolů v řadě. Ten druhý po chybě světové devatenáctky využila, získala první brejk v celém zápase a následně sadu skvělým způsobem dopodávala, když trefila hned tři esa.

Začátek druhého setu se však české hráčce tolik nepovedl. Přestalo se jí dařit na servisu, úplně vypadla z rytmu a začala dělat jednoduché chyby. Prohrála si dvě podání v řadě a na poslední chvíli odvrátila kanára. Bylo to pro ni vůbec první ztracené dějství ve třetí dvouhře na turnaji.

Hned na začátku rozhodujícího setu Krejčíková znovu ztratila podání, když první brejkbol odvrátila skvělým bekhendem po čáře, ale následně udělala chybu z forhendu. Okamžitě se jí však povedl rebrejk. Ve třetí hře se Češka nenechala rozhodit ani poměrně zbytečnou žádostí Belgičanky o kontrolu pomocí videa a od stavu 0:30 uhrála čtyři body v řadě.

Zbytek vyrovnané třetí sady pokračoval bez brejku až do stavu 5:5, přestože za tento set Češka napáchala celkem šest dvojchyb. Jedenáctá hra se jí ale vůbec nepovedla. Chybami téměř darovala Mertensové servis a ta šla podávat na vítězství v zápase a postup do semifinále. Čistou hrou svůj servis uhrála a zvýšila na 2:0 pro Belgii

Do rozhodující smíšené čtyřhry měli za český tým nastoupit Menšík po boku Krejčíkové. Proti nim jsou nahlášeni taktéž singlisté Belgie Bergs s Mertensovou. Ale vzhledem k rozhodnutému stavu se nejspíš sestava změní.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Menšík premiérový vzájemný zápas proti Bergsovi nezačal vůbec dobře. Od stavu 1:1 dvakrát v řadě přišel o servis, a přestože v šesté hře při podání Belgičana vzdoroval, rychle prohrával 1:5. 42. hráč světa hrál velmi agresivně a zásoboval českého hráče vítěznými údery a po půl hodině hry získal úvodní dějství.

Čech po ztracené sadě opustil kurt a po návratu si dokázal bez větších problémů držet podání, přestože si nepomáhal esy tak často jak je u něj zvykem. Na příjmu se ale vůbec nedokázal prosadit. Problém přišel v sedmé hře, kdy si Menšík game zkomplikoval dvěma dvojchybami. O hru později si vypracoval premiérový brejkbol, ten však po dlouhé výměně nevyužil a Bergs brejk potvrdil.

V desáté hře se 18. hráč žebříčku dostal znovu k brejkbolu, první ještě nevyužil. Ten druhý ale i díky pásce proměnil, nedovolil soupeři zápas dopodávat a srovnal na 5:5. Následně ale odehrál velmi nepovedený game, nabídl Bergsovi tři šance v řadě a při té zahrál již pátou dvojchybu. Čech ale znovu na poslední chvíli zabral, odvrátil mečbol a vynutil si tie-break. Ten byl však opět v režii Belgičana.

Bergs se po většinu zápasu snažil tlačit do slabšího forhendu českého tenisty, což mu přinášelo důležité body. Menšík se navíc nemohl opřít o svůj tradičně výborný servis. Trefil pouze šest es proti pěti dvojchybám a do kurtu trefil pouze 56 % prvních podání.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Menšík tak ve čtvrtfinále United Cupu svému týmu bod nepřinesl a prohrál druhou ze tří dvouher na turnaji. Týmovou soutěž smíšených družstev začal skalpem Nora Caspera Ruuda, ve druhém zápase byl však proti hráči TOP 10 Alexi de Minaurovi bez šance a podobně probíhal i jeho zápas proti Belgičanovi.

Český tým tak neobhájil loňský výsledek, kdy se Karolína Muchová a Tomáš Macháč dostali až do semifinále. V boji o finále podlehli pozdějším vítězům z USA. Obhájci titulu jsou mezi nejlepší čtyřkou i letos, stejně jako Švýcarsko. O posledním semifinalistovi se rozhodne v duelu mezi domácí Austrálií a Polskem.

Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
PTP
08.01.2026 12:59
Prostě Martička je Martička, bojovnice, oči potěší ...

Pavol
08.01.2026 12:48
Podľa očakávania. A ten Ruud len potvrdil aký je ľudomil.

Paseka
08.01.2026 12:47
TŘETÍ SET BYL 5:7 A NE 4:6 JAK ZDE PÍŠETE ( BÁRA ).
TAKOVÁ CHYBA BY SE NEMĚLA STÁVAT.

EllNino
08.01.2026 12:46
Celkově takové zvláštní vystoupení - Norsko zvládli s přehledem, ale krom Ruuda tam nebyla velká hrozba, tam hodně vynikl Kubův skalp Ruuda

S Austrálií zase potěšila Bára, Kuba na Demona neumí a ten vypuštěný debl nevěstil nic dobrého, nemám rád tyhle taktické šachy, ale za to může spíš špatný formát soutěže, neříkám, jsem rád, že si Dalibor s Miriam zahráli, ale nebylo to moc důstojné ...

Dnešek byl špatný od začátku, Kuba zkrátka ještě není ready na velký tenis a tápe, Zizou je velice šikovný a ukázal to už s FAA ... Bára se snažila, ale Mertens je zkušená hráčka a zkušeně si zápas v koncovce pohlídala, Báru rozhodila dvojchyba a bylo to ...

Celkově nic moc, formát za mě celkem o ničem, vrátil bych staré Sydney a Hopman Cupu jen v Perthu

Mantra
08.01.2026 12:53
neviděl jsem toho Ruuda, ale ten je jalovej tak nějak pořád, dovede se hecnout, ale podle mě je overvalued jako prase

Soptik
08.01.2026 12:44
Jdi někam Báro a Menšíka toho nadutce nafoukanýho frajírka vem sebou, ach jo
Reagovat
Mantra
08.01.2026 12:16
dal jsem si třetí set.

Vidím tam jeden hcp vyčnívající - BK s tím maroděním dost nabrala na váze a je to znát na kondici/pohybu.
Přiriskovala to až v posledním gemu, a to už spíš vyházela. Základ docela dobrej, může překvapit, ale na stálo to vidím jako průměrnou hráčku.

EllNino
08.01.2026 12:17
Tak na stálo, sezóna dvě konec, letos jí bude 31 :))

Mantra
08.01.2026 12:38

pantera1
08.01.2026 12:15
Báro to je strašná škoda. V té koncovce ti úplně ten servis zdrhl. Jinak věřím, že bys to dala.

r176
08.01.2026 12:03
Nechápu jak Menšík může být v Top 20 když má jen servis . Když mu "nejde" tak ho porazí i průměrný challengerový hráč
Reagovat
pantera1
08.01.2026 12:08
Pořád žije z Majami. Ale to se brzy změní, třeba ho to nakopne a začne makat .

Mantra
08.01.2026 12:11
on je tak na 50-100. pozici - nic bych v tom nehledal, jeden turnaj ustřílel servisem, ale tady to lidi vidí až když se to stane realitou

EllNino
08.01.2026 12:16
Ty máš holt štěstí, žes to viděl už po proměněném mečbolu proti Djokovi, my holt takové štěstí nemáme, ještě že tě tu máme :))

Mantra
08.01.2026 12:39

Mantra
08.01.2026 12:43
je to spíše o tom, že můj negativní pohled na věci prostě není líbivý, já to vím, že nejsem pozitivní, ale to prostě mám v kodu - bohužel to neumím změnit - ale musí být i takoví lidé ne?

EllNino
08.01.2026 12:47
Mně to je jedno, já tě znám dlouhé roky :)

Mantra
08.01.2026 12:51

Kuba4Win
08.01.2026 11:47
Kubo bohužel asi navázal na nevýrazný podzim, snad to Bára otočí.

Kuba4Win
08.01.2026 11:46
Pýtou dvojchybu, Beelgičana

Mantra
08.01.2026 11:40
a nejni Krejčíková nějaká víc obalená?

matyrysa
08.01.2026 11:34
Prosim,poslete linky,kde koukate na tenis? Takove ty streamy. Po zimni pauze to nejak nemuzu najit,oblibeny jokerlivestream mi nejak prestal fungovat.

frenkie57
08.01.2026 13:02
Joker jede nyní na adrese: vipleaguestreams.com

baba
08.01.2026 11:05
Jakub mě hlavně štve tím, že pořádně netrenuje Fh, svůj nejslabší úder,je to pořád jeho největší slabina.No a Bára dojede na fyzičku

aligo
08.01.2026 11:01
No teda Báro?!

aligo
08.01.2026 10:54
Před začátkem sezóny bych neřekl, že to tam bude celé zachraňovat Bára

pantera1
08.01.2026 10:57
Zatím se to komplikuje ve druhým. Snad to ve třetím zachrání .

pantera1
08.01.2026 11:00
Smrdí to tuhošlájoškem, Baru zaber .

Tomas_Smid_fan
08.01.2026 11:02

Reagovat
pantera1
08.01.2026 11:08
Vypadá to, že si dala ve druhým šláftruňk .

mamina
08.01.2026 10:38
Dívala jsem se. Nejen, že nešel servis, ale celkově bez šťávy. Špatný pohyb a naprosto nedůrazná hra. Aspoň tak se mi to jevilo u obrazovky. No jo. To se stává, pokaždé se nevyhrává.

pantera1
08.01.2026 10:05
Baru pojď to srovnat .

Tomas_Smid_fan
08.01.2026 10:00
Asi servisu nevěnoval nic k vánocům, že ho zradil. Lepší, kdyby ho získal na svou stranu, bez toho to asi nepůjde. Jako Jágr - o půlnoci na kurt a servírovat...

subaru
08.01.2026 10:53
Už jsou i jiné radosti. A tak bude těžký sešup

Tomas_Smid_fan
08.01.2026 11:27
argentinská kočka ho přetěžuje?


