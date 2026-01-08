Krejčíková proti Belgii vyrovnat nedokázala. Česko v United Cupu končí ve čtvrtfinále
Česko – Belgie 0:2
Krejčíková v úvodu utkání proti Mertensové dominovala na servisu. První šanci při podání Belgičanky dostala v sedmé hře, využít ji ale nedokázala. Znovu na přijmu zaútočila v jedenácté hře, kdy se po vítězném bekhendu a následné dvojchybě soupeřky dočkala hned tří brejkbolů v řadě. Ten druhý po chybě světové devatenáctky využila, získala první brejk v celém zápase a následně sadu skvělým způsobem dopodávala, když trefila hned tři esa.
Začátek druhého setu se však české hráčce tolik nepovedl. Přestalo se jí dařit na servisu, úplně vypadla z rytmu a začala dělat jednoduché chyby. Prohrála si dvě podání v řadě a na poslední chvíli odvrátila kanára. Bylo to pro ni vůbec první ztracené dějství ve třetí dvouhře na turnaji.
Hned na začátku rozhodujícího setu Krejčíková znovu ztratila podání, když první brejkbol odvrátila skvělým bekhendem po čáře, ale následně udělala chybu z forhendu. Okamžitě se jí však povedl rebrejk. Ve třetí hře se Češka nenechala rozhodit ani poměrně zbytečnou žádostí Belgičanky o kontrolu pomocí videa a od stavu 0:30 uhrála čtyři body v řadě.
Zbytek vyrovnané třetí sady pokračoval bez brejku až do stavu 5:5, přestože za tento set Češka napáchala celkem šest dvojchyb. Jedenáctá hra se jí ale vůbec nepovedla. Chybami téměř darovala Mertensové servis a ta šla podávat na vítězství v zápase a postup do semifinále. Čistou hrou svůj servis uhrála a zvýšila na 2:0 pro Belgii
Do rozhodující smíšené čtyřhry měli za český tým nastoupit Menšík po boku Krejčíkové. Proti nim jsou nahlášeni taktéž singlisté Belgie Bergs s Mertensovou. Ale vzhledem k rozhodnutému stavu se nejspíš sestava změní.
Menšík premiérový vzájemný zápas proti Bergsovi nezačal vůbec dobře. Od stavu 1:1 dvakrát v řadě přišel o servis, a přestože v šesté hře při podání Belgičana vzdoroval, rychle prohrával 1:5. 42. hráč světa hrál velmi agresivně a zásoboval českého hráče vítěznými údery a po půl hodině hry získal úvodní dějství.
Čech po ztracené sadě opustil kurt a po návratu si dokázal bez větších problémů držet podání, přestože si nepomáhal esy tak často jak je u něj zvykem. Na příjmu se ale vůbec nedokázal prosadit. Problém přišel v sedmé hře, kdy si Menšík game zkomplikoval dvěma dvojchybami. O hru později si vypracoval premiérový brejkbol, ten však po dlouhé výměně nevyužil a Bergs brejk potvrdil.
V desáté hře se 18. hráč žebříčku dostal znovu k brejkbolu, první ještě nevyužil. Ten druhý ale i díky pásce proměnil, nedovolil soupeři zápas dopodávat a srovnal na 5:5. Následně ale odehrál velmi nepovedený game, nabídl Bergsovi tři šance v řadě a při té zahrál již pátou dvojchybu. Čech ale znovu na poslední chvíli zabral, odvrátil mečbol a vynutil si tie-break. Ten byl však opět v režii Belgičana.
Bergs se po většinu zápasu snažil tlačit do slabšího forhendu českého tenisty, což mu přinášelo důležité body. Menšík se navíc nemohl opřít o svůj tradičně výborný servis. Trefil pouze šest es proti pěti dvojchybám a do kurtu trefil pouze 56 % prvních podání.
Menšík tak ve čtvrtfinále United Cupu svému týmu bod nepřinesl a prohrál druhou ze tří dvouher na turnaji. Týmovou soutěž smíšených družstev začal skalpem Nora Caspera Ruuda, ve druhém zápase byl však proti hráči TOP 10 Alexi de Minaurovi bez šance a podobně probíhal i jeho zápas proti Belgičanovi.
Český tým tak neobhájil loňský výsledek, kdy se Karolína Muchová a Tomáš Macháč dostali až do semifinále. V boji o finále podlehli pozdějším vítězům z USA. Obhájci titulu jsou mezi nejlepší čtyřkou i letos, stejně jako Švýcarsko. O posledním semifinalistovi se rozhodne v duelu mezi domácí Austrálií a Polskem.
Výsledky United Cupu: Dvouhra mužů | Dvouhra žen | Mix | Pořadí skupin
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
TAKOVÁ CHYBA BY SE NEMĚLA STÁVAT.
S Austrálií zase potěšila Bára, Kuba na Demona neumí a ten vypuštěný debl nevěstil nic dobrého, nemám rád tyhle taktické šachy, ale za to může spíš špatný formát soutěže, neříkám, jsem rád, že si Dalibor s Miriam zahráli, ale nebylo to moc důstojné ...
Dnešek byl špatný od začátku, Kuba zkrátka ještě není ready na velký tenis a tápe, Zizou je velice šikovný a ukázal to už s FAA ... Bára se snažila, ale Mertens je zkušená hráčka a zkušeně si zápas v koncovce pohlídala, Báru rozhodila dvojchyba a bylo to ...
Celkově nic moc, formát za mě celkem o ničem, vrátil bych staré Sydney a Hopman Cupu jen v Perthu
Vidím tam jeden hcp vyčnívající - BK s tím maroděním dost nabrala na váze a je to znát na kondici/pohybu.
Přiriskovala to až v posledním gemu, a to už spíš vyházela. Základ docela dobrej, může překvapit, ale na stálo to vidím jako průměrnou hráčku.