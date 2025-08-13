Krejčíková si výkony v Ohiu pochvaluje. Jdu správným směrem, hodnotí nejlepší letošní turnaj
Barbora Krejčíková prožívá na tisícovce v Cincinnati svůj nejlepší turnaj v sezoně, poprvé vyhrála tři zápasy v řadě a před US Open se dostává do formy. V osmifinále přehrála i americkou teenagerku Ivu Jovicovou. "Byl to těžký zápas a jsem velmi pyšná, že jsem zvládla složité momenty a dotáhla zápas do vítězného konce. Dokázala jsem najít řešení a díky tomu stále pokračuji v turnaji," komentovala Češka svou poslední výhru nad přemožitelkou krajanky Lindy Noskové.
"Dnes jsem podávala opravdu dobře. Sice jsem prohrála druhý set, ale přišlo mi, že jsem tam měla trochu smůlu. Bylo pár bodů, které jsem neměla prohrát," prozradila Krejčíková, která v zápase trefila osm es a na prvním podání měla úspěšnost 85 %. "Ale byla jsem přesvědčená, že jdu správným směrem, takže jsem se držela plánu, a nakonec jsem uspěla," dodala ke skalpu domácí hvězdičky a potvrdila, že je s výkony v Ohiu spokojená.
Všechny výhry v Ohiu slavila ve třech setech. Proti domácí Alycii Parksové, Ukrajince Eleně Svitoolinové a Jovičové strávila na kurtu přes šest a půl hodiny. "Mám radši zápasy než tréninky, takže se snažím trávit na kurtu každý zápasový den co nejvíce času," zasmála se a dodala, že se kvůli horku nechodí koukat na utkání na stadion, ale ráda sleduje večerní zápasy v televizi.
Přiznala také, že letos bojuje s konzistencí a necítí se vždy stoprocentně připravená na každý turnaj. "Máme mnoho povinných turnajů a každý je trochu jiný, takže je těžké se dobře připravit na každý turnaj," popisovala bývalá světová dvojka. "Prozatím jsem šťastná a své zápasy si užívám."
Krejčíková má v Cincinnati blízko k vyrovnání zdejšího nejlepšího výsledku z roku 2021 a nyní ji čeká repríza loňského finále Wimbledonu. V boji o čtvrtfinále vyzve Italku Jasmine Paoliniovou, která na rozdíl od Češky ještě neztratila set.
