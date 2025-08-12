Krejčíková udolala přemožitelku Noskové a domácí hvězdičku. Opět potřebovala tři sety
Jovicová – Krejčíková 4:6, 6:3, 2:6
Z Krejčíkové se v Cincinnati stává specialistka na třísetové bitvy. Po vítězství nad Alyciou Parksovou a překvapivém skalpu nasazené desítky Eliny Svitolinové musela absolvovat rozhodující sadu také proti lucky loserovi Jovicové, která v předchozím kole deklasovala trápící se Lindu Noskovou a poprvé v kariéře překročila druhé kolo na hlavní tour.
Krejčíková šla do vedení brejku hned po skončení prvního gamu. V úvodním dějství byla o něco solidnější od základní čáry, na vlastním servisu žádné komplikace neřešila ani nemusela přes shodu a náskok si pohlídala.
Odpor soupeřky mohla zlomit už na začátku dalšího setu. Místo vedení 3:0 ale své šance promarnila a sama se dostala do takového manka. V této sadě netrefila ani polovinu prvních podání a nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů.
Několikaminutová pauza před rozhodujícím setem, na kterou mají hráčky v extrémním horku nárok, evidentně Krejčíkové prospěla. Česká tenistka byla v ráži, hrála agresivně a suverénně si vypracovala vedení 3:0. Krejčíková si zkušeně náskok střežila a dvouapůlhodinový duel ukončila už na returnu po využití sedmého mečbolu, na který Jovicová vyrobila dvojchybu.
"Před pár dny jsem říkala svému týmu, že se cítím dobře, a no a teď mám na kontě tři výhry, což je skvělé. Beru to bod po bodu a uvidíme, jak daleko se mi podaří na tomto turnaji dojít," uvedla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.
Krejčíková kvůli vleklému zranění zad zahájila letošní sezonu až v polovině května a dvě výhry zapsala také v Eastbourne a při obhajobě titulu ve Wimbledonu. První sérii tří vítězství na jednom turnaji od loňské olympiády v Paříži však zaregistrovala až nyní v Cincinnati.
"Kéž bych byla takhle hrála, když mi bylo sedmnáct! Rozhodně jsem takhle daleko nebyla a myslím, že má před sebou velkou budoucnost," ocenila Krejčíková mladou soupeřku. "Vždycky je to těžké. Jsem moc ráda, že jsem našla způsob, jak vyhrát," dodala bývalá světová dvojka.
Na tisícovce v Ohiu startuje počtvrté v kariéře. Poslední dvě účasti zakončila v úvodním kole, nicméně v roce 2021 se probila až do čtvrtfinále. O vyrovnání zdejšího maxima bude bojovat s členkou TOP 10 Paoliniovou, nebo další domácí zástupkyní Kruegerovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati
