Krejčíková udolala přemožitelku Noskové a domácí hvězdičku. Opět potřebovala tři sety

DNES, 19:46
WTA CINCINNATI - Barbora Krejčíková (29) musela i ve svém třetím zápase na probíhající tisícovce v Cincinnati do rozhodujícího setu a i tentokrát ho zvládla. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře zdolala ve třetím kole 6:4, 3:6, 6:2 přemožitelku Lindy Noskové a domácí teenagerku Ivu Jovicovou (17) a po více než roce předvedla sérii tří vítězství. V osmifinále se utká s Jasmine Paoliniovou, či Ashlyn Kruegerovou.
Barbora Krejčíková zvládla další třísetovou bitvu (© MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Jovicová – Krejčíková 4:6, 6:3, 2:6

Z Krejčíkové se v Cincinnati stává specialistka na třísetové bitvy. Po vítězství nad Alyciou Parksovou a překvapivém skalpu nasazené desítky Eliny Svitolinové musela absolvovat rozhodující sadu také proti lucky loserovi Jovicové, která v předchozím kole deklasovala trápící se Lindu Noskovou a poprvé v kariéře překročila druhé kolo na hlavní tour.

Krejčíková šla do vedení brejku hned po skončení prvního gamu. V úvodním dějství byla o něco solidnější od základní čáry, na vlastním servisu žádné komplikace neřešila ani nemusela přes shodu a náskok si pohlídala.

Odpor soupeřky mohla zlomit už na začátku dalšího setu. Místo vedení 3:0 ale své šance promarnila a sama se dostala do takového manka. V této sadě netrefila ani polovinu prvních podání a nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů.

Několikaminutová pauza před rozhodujícím setem, na kterou mají hráčky v extrémním horku nárok, evidentně Krejčíkové prospěla. Česká tenistka byla v ráži, hrála agresivně a suverénně si vypracovala vedení 3:0. Krejčíková si zkušeně náskok střežila a dvouapůlhodinový duel ukončila už na returnu po využití sedmého mečbolu, na který Jovicová vyrobila dvojchybu.

"Před pár dny jsem říkala svému týmu, že se cítím dobře, a no a teď mám na kontě tři výhry, což je skvělé. Beru to bod po bodu a uvidíme, jak daleko se mi podaří na tomto turnaji dojít," uvedla v rozhovoru na kurtu Krejčíková.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Krejčíková kvůli vleklému zranění zad zahájila letošní sezonu až v polovině května a dvě výhry zapsala také v Eastbourne a při obhajobě titulu ve Wimbledonu. První sérii tří vítězství na jednom turnaji od loňské olympiády v Paříži však zaregistrovala až nyní v Cincinnati.

"Kéž bych byla takhle hrála, když mi bylo sedmnáct! Rozhodně jsem takhle daleko nebyla a myslím, že má před sebou velkou budoucnost," ocenila Krejčíková mladou soupeřku. "Vždycky je to těžké. Jsem moc ráda, že jsem našla způsob, jak vyhrát," dodala bývalá světová dvojka.

Na tisícovce v Ohiu startuje počtvrté v kariéře. Poslední dvě účasti zakončila v úvodním kole, nicméně v roce 2021 se probila až do čtvrtfinále. O vyrovnání zdejšího maxima bude bojovat s členkou TOP 10 Paoliniovou, nebo další domácí zástupkyní Kruegerovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Cincinnati

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Amadeus1
12.08.2025 20:33
Baruška - jediná kvalitní česká tenistka současnosti. Promin, Karolíno.
aligo
12.08.2025 19:56
Kdy se uzavírá USO? Vešla se Bára vůbec do hlavní soutěže, nebo využila chráněný žebříček? A kdy se uzavírá pořadí nasazených?
Preview.lover
12.08.2025 19:59
Bára navypadla ze stovky, takže hlavní soutěž má jistou. Nasazení je podle žebříčku po Cincinnati
aligo
12.08.2025 20:11
Děkuji
