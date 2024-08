Krejčíková vstoupila do US Open výhrou nad kvalifikantkou, Siniaková vypadla opět v úvodním kole

US OPEN - Úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková (28) loňské zaváhání v prvním kole US Open nezopakovala. V prvním vystoupení od olympiády si poradila ve dvou setech s rozehranou kvalifikantkou Marinou Bassolsovou (24) ze Španělska. Naopak Kateřina Siniaková (28) ztroskotala na newyorském grandslamu stejně jako loni hned na první soupeřce, s domácí loňskou semifinalistku a bývalou finalistkou Madison Keysovou (29) prohrála 4:6, 1:6.

Krejčíková – Bassolsová 7:6, 6:2

Barbora Krejčíková po náročném začátku léta, kdy slavila triumf ve Wimbledonu, deblové vítězství na domácím Livesport Prague Open a utrpěla porážku ve čtvrtfinále olympijského turnaje, odpočívala. Na US Open tak dorazila plná energie a těšila se první akci na tvrdém povrchu od začátku února.

A po úvodním rozkoukávání ho zvládla. Osmadvacetiletá Češka porazila z kvalifikace rozehranou Španělku Marinu Bassolsovou 7:6, 6:2 a již překonala svůj loňský výsledek, kdy v úvodu nestačila na Italku Luciu Bronzettiovou.

Statistiky zápasu Barbora Krejčíková – Marina Bassolsová (@ Livesport)

Krejčíková potvrdila proti 114. hráčce světa Bassolsové, která prošla kvalifikací bez ztráty setu, roli favoritky. V prvním setu smazala manko 1:3, a přestože při vedení 5:4 sadu nedoservírovala, později v tie-breaku uspěla 7:3.

Ve druhém dějství už česká tenistka větší drama nedovolila. Bassolsové nenabídla jediný brejkbol, sama soupeřčin servis dvakrát prolomila a utkání zakončila využitým třetím mečbolem. Nemusela litovat ani 28 nevynucených chyb.

"Cítila jsem se dobře. Jsem ráda, že i když se mi v prvním setu nedařilo a prohrávala jsem, podařilo se mi to uhrát a zápas celkově vyhrála. Jsem ráda, že dokážu získávat teď klíčové momenty na svou stranu," řekla Krejčíková novinářům.

"Bylo to těžké, ale čekala jsem, že to tak bude. Dlouho jsem na betonu nehrála. A i teď jsem měla pauzu, takže jsem vypadla ze zápasového rytmu. Ona (Bassolsová) tu hrála už tři zápasy, všechny vyhrála a věděla, do čeho jde," dodala rodčka z Ivančic.

Osmadvacetiletá Krejčíková startuje na posledním grandslamu sezony počtvrté v kariéře a potřetí začala vítězstvím. Jejím maximem je čtvrtfinále z roku 2021. O postup do třetího kola se utká s Rumunkou Elenou Ruseovou (H2H 2:0).

Keysová – Siniaková 6:4, 6:1

Kateřina Siniaková ani na čtvrtém letošním grandslamovém turnaji nepostoupila dál než do druhého kola. Na rozdíl od Australian Open, French Open a Wimbledonu se rozloučila s US Open hned po úvodním zápase, v němž nestačila na domácí nasazenou čtrnáctku Madison Keysovou.

Proti Američance, se kterou prohrála také své jediné dosavadní osmifinále na majorech (French Open 2019), se v úvodním dějství nedostala k ani jednomu brejkbolu a jedno zaváhání na servisu ji stálo celý set. Ve druhé sadě si sice vzala zpět ztracené podání a srovnala na 1:1, nicméně v dalším průběhu už nezískala ani jeden game.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Rodačka z Hradce Králové pokračuje v aktuální sezoně v excelentních výkonech napříč deblovými soutěžemi, což zahrnuje mimo jiné triumf na French Open a ve Wimbledonu a také zlato z mixu na olympiádě v Paříži. Ve dvouhře však v letošním roce pouze čtyřikrát překročila druhé kolo na nejvyšším okruhu, naposledy postupem do semifinále na závěrečné generálce v Clevelandu.

Hlavní soutěž US Open si vyzkoušela podesáté v kariéře a už pošesté vypadla hned v prvním kole. Jejím maximem je třetí kolo z roku 2018. Ve Flushing Meadows bude hrát ještě deblovou soutěž, a to po boku domácí Taylor Townsendové, s níž kralovala před pár týdny ve Wimbledonu.

Kateřina Siniaková v New Yorku skončila v 1. kole (@ ČTK / AP / Kirsty Wigglesworth)

Keysová je naopak na domácím US Open velmi úspěšná. V ročníku 2017 byla jedinou výhru od zisku titulu a loni velmi těsně prohrála semifinále s Arynou Sabalenkovou. Ve druhém kole se utká s 18letou kvalifikantkou Mayou Jointovou z Austrálie.

Další Češky až v úterý

V úterý nastoupí dalších pět českých tenistek: loňská semifinalistka Karolína Muchová, Linda Nosková, která dorazila po triumfu v Mexiku, Brenda Fruhvirtová, Marie Bouzková a bývalá finalistka Karolína Plíšková.

Výsledky US Open ve dvouhře žen

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

