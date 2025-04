Krejčíková vyléčila bolavá záda a konečně začne sezonu. Potvrdila účast ve Štrasburku

Zdravotní trápení je u konce. Loňská wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková (29) se po více než půlroční pauze vynucené zdravotními problémy vrátí k tenisu. Češka je stále přihlášená na tisícovku v Římě, její účast však není definitivní. Naopak potvrdila, že se představí ve Štrasburku. Turnaj, na kterém současná patnáctá hráčka světa získala v roce 2021 první titul ve dvouhře, se uskuteční od 18. května a bude generálkou na Roland Garros. Krejčíková informovala o své účasti na instagramu.

Barbora Krejčíková odehrála poslední zápas loni v listopadu, když neuspěla v semifinále na Turnaji mistryň v Rijádu proti Qinwen Zheng. Od té doby se potýkala ze zdravotními problémy. Nyní se dlouho zotavovala ze zranění bederní části zad, kvůli kterému stále oddalovala svůj vstup do sezony, a nakonec přišla o úvodní čtyři měsíce.

Česká tenistka už dříve přiznala, že doufá v účast na druhém grandslamu sezony Roland Garros."Je smutné, že jsem musela vynechat tak velkou část sezony. Doufala jsem, že zranění nebude tak vážné a že rekonvalescence bude rychlejší. Snažím se na to ale nahlížet s optimismem, že to teď bude pozitivní a půjde to jen dopředu," řekla Krejčíková nedávno během kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové v Ostravě, kam přijela podpořit český tým.

Loňská vítězka Wimbledonu je stále přihlášená na prestižní tisícovce v Římě, která startuje už příští týden. Definitivně však svou účast zatím nepotvrdila. Přesto fanouškům prostřednictvím instagramu sdělila pozitivní zprávu.

Před pařížským majorem se představí na generálce kategorie WTA 500 ve Štrasburku, která začíná 18. května. Před čtyřmi lety tento podnik Krejčíková ovládla, loni zde skončila hned na úvod. Na francouzské pětistovce se zkusí rozehrát před Roland Garros, na kterém před čtyřmi roky ovládla dvouhru i čtyřhru.

Le plateau des joueuses #IS25 a été dévoilé ce midi lors de notre conférence de presse !

Cette année encore, les meilleures joueuses mondiales se sont inscrites pour s’affronter sur la terre battue du Tennis Club de Strasbourg. Qui, parmi elles, succédera à Madison Keys ? pic.twitter.com/H3q9pBPtkI — Internationaux de Strasbourg (@WTA_Strasbourg) April 29, 2025

Po boku 15. hráčky světa budou hlavními hvězdami turnaje také Paula Badosaová, Emma Navarrová, Danielle Collinsová, Darja Kasatkinová a ve skvělé antukové formě hrající Elina Svitolinová, z českých tenistek by se zde měla představit také Linda Nosková.

Během turnajů na antuce bude Krejčíková testovat především svá záda, kvůli kterým více než pět měsíců nehrála, a fyzickou kondici. Pokusí se odehrát co nejvyšší počet utkání, aby naskočila zpátky do zápasového rytmu.

Za dva měsíce ji totiž čeká velmi těžký úkol v podobě obhajoby loňského wimbledonského tituly. Pokud by v All-England Club vyhořela, čeká ji drastický pád žebříčkem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.