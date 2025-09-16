Krejčíkovou čeká minimálně jeden šlágr grandslamových šampionek. V Soulu vyzve Raducanuovou

WTA SOUL - Barbora Krejčíková (29) si možná v následujících dnech střihne na probíhající pětistovce v Soulu rovnou dva souboje grandslamových šampionek. Jeden už má jistý, jelikož Emma Raducanuová (22) potvrdila roli favoritky a přehrála 6:3, 6:4 Jaqueline Cristianovou. Vítězka premiérového vzájemného duelu nejspíše ve čtvrtfinále vyzve nasazenou jedničku Igu Šwiatekovou.
Barbora Krejčíková se může chystat na šlágr grandslamových šampionek (© SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Krejčíková má za sebou v Soulu úspěšný vstup do singlové i deblové soutěže. V úterý si suverénně poradila s kvalifikantkou Taťjanou Prozorovovou a ve středu slavila vítězství po boku krajanky Kateřiny Siniakové.

Raducanuová i vinou deštivého počasí zahájila své působení v Soulu až ve středu a roli favoritky zvládla ve dvou setech, přestože v obou prohrávala s Rumunkou Cristianovou 1:3.

Ačkoli nebyla potřeba rozhodující sada, rvala se britská hvězda o postup dvě hodiny a pět minut. V utkání odvrátila 12 z 15 brejkbolových hrozeb, sama měla sedm šancí na brejk a pět z nich využila.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Krejčíková a bývalá vítězka US Open Raducanuová změří síly poprvé. A lepší z tohoto duelu s největší pravděpodobností čeká souboj grandslamových šampionek i ve čtvrtfinále.

Do něj by se totiž měla dostat nasazená jednička a největší favoritka Šwiateková. Majitelka šesti trofejí z majorů a úřadující vítězka Wimbledonu měla na úvod volno a začne proti Soraně Cirsteaové.

O postup mezi nejlepší osmičku bude z českých tenistek usilovat také Siniaková. Rodačka z Hradce Králové začínala již v kvalifikaci, vyhrála v Soulu tři singlové zápasy a ani jedné soupeřce nepovolila set. Ve druhém kole vyzve nasazenou čtyřku a loňskou finalistku Darju Kasatkinovou, s níž ve vzájemné bilanci prohrává 1:6.

Přehled turnaje WTA 500 v Soulu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
