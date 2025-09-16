Krejčíkovou čeká minimálně jeden šlágr grandslamových šampionek. V Soulu vyzve Raducanuovou
Krejčíková má za sebou v Soulu úspěšný vstup do singlové i deblové soutěže. V úterý si suverénně poradila s kvalifikantkou Taťjanou Prozorovovou a ve středu slavila vítězství po boku krajanky Kateřiny Siniakové.
Raducanuová i vinou deštivého počasí zahájila své působení v Soulu až ve středu a roli favoritky zvládla ve dvou setech, přestože v obou prohrávala s Rumunkou Cristianovou 1:3.
Ačkoli nebyla potřeba rozhodující sada, rvala se britská hvězda o postup dvě hodiny a pět minut. V utkání odvrátila 12 z 15 brejkbolových hrozeb, sama měla sedm šancí na brejk a pět z nich využila.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Krejčíková a bývalá vítězka US Open Raducanuová změří síly poprvé. A lepší z tohoto duelu s největší pravděpodobností čeká souboj grandslamových šampionek i ve čtvrtfinále.
Do něj by se totiž měla dostat nasazená jednička a největší favoritka Šwiateková. Majitelka šesti trofejí z majorů a úřadující vítězka Wimbledonu měla na úvod volno a začne proti Soraně Cirsteaové.
O postup mezi nejlepší osmičku bude z českých tenistek usilovat také Siniaková. Rodačka z Hradce Králové začínala již v kvalifikaci, vyhrála v Soulu tři singlové zápasy a ani jedné soupeřce nepovolila set. Ve druhém kole vyzve nasazenou čtyřku a loňskou finalistku Darju Kasatkinovou, s níž ve vzájemné bilanci prohrává 1:6.
