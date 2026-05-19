Kvalifikace French Open: Po Plíškové slaví i Kolář, Samson i Sisková končí. Hraje Fruhvirtová

DNES, 14:05
FRENCH OPEN - Hned sedm českých nadějí vstoupilo do kvalifikačních bojů o účast v hlavní soutěži Roland Garros. Svůj duel již mají úspěšně za sebou Karolína Plíšková i Zdeněk Kolář, končí naopak Laura Samson i Anna Sisková. Do akce dnes půjde ještě Linda Fruhvirtová, která si zahraje s Lucií Havlíčkovou, a Darja Viďmanová.
Zdeněk Kolář si zajistil postup do druhého kvalifikačního kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / BEAUTIFUL SPORTS /Pajonk)

Karolína Plíšková měla nečekané potíže s Korejkou Yeonwoo Ku. Bývalá světová jednička zápas začala katastrofálně a za pouhých 19 minut schytala potupného kanára. Následně se však rozehrála a po zlepšeném výkonu slavila vítězství 0:6, 6:3, 6:1. Na pařížském antukovém grandslamu slavila premiérové vítězství od roku 2022. Více informací najdete zde.

McCabe – Kolář 3:6, 6:7

Kolář vstupoval do zápasu s McCabem v roli favorita. V úvodním dějství si na svou chvíli počkal do stavu 4:3, kdy prolomil svému soupeři servis. Dopodávat set ale pro českého tenistu nebylo vůbec nic jednoduchého. V dlouhé hře odvracel tři brejkboly, nakonec však proměnil třetí setbol a úvodní dějství získal 6:3.

I druhý set měl rodák z Bystřice nad Pernštejnem výborně rozehraný. Za stavu 3:3 podruhé v zápase uspěl na příjmu, brejk ale potvrdit nedokázal a bylo vyrovnáno. Za stavu 5:4 pro McCabeho měl Australan při Kolářově podání dva setboly, ani jeden ale neproměnil, a o výsledku sady tak musel rozhodnout tie-break.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Tam od začátku dominoval český tenista. Vyhrál ho bez problémů 7:1 a mohl slavit postup do druhého kola. V něm změří síly s vítězem duelu mezi hongkongským tenistou Chak Lam Colemanem Wongem.

Kolář právě na French Open zažil svůj největší grandslamový úspěch, když zde v roce 2022 došel z kvalifikace až do druhého kola, kde skončil po velkém boji se Stefanosem Tsitsipasem.

Rieraová – Samson 6:4, 6:7, 6:1

V úvodu zápasu měla mírně navrch Samson, která si ve druhém a čtvrtém gamu vypracovala brejkbolové možnosti, Argentinka si ale pokaždé dokázala poradit. Klíčové momenty prvního setu přišly od stavu 3:3. Dvakrát za sebou neudržela své podání česká tenistka, jednou Rieraová, a ta také za stavu 5:4 podávala na zisk prvního setu. Na servisu prohrávala už 0:40, hru přesto stihla otočit a šla do vedení.

Rodačka z Prahy měla excelentní vstup do druhého setu. První čtyři gamy šly na její konto a zdálo se, že je na nejlepší cestě srovnat skóre. Samson ještě vedla 5:2, poté však ztratila tři gamy v řadě a bylo vyrovnáno. Za stavu 5:5 si obě tenistky vzájemně vzaly podání a o výsledku tak musel rozhodnout tie-break. V něm se rozpoutala obrovská bitva se šťastným koncem pro Samson, která ho získala 9:7 a poslala utkání do třetího setu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Osmnáctiletá Češka do něj vstoupila výborně, když uspěla hned na úvodním podání soupeřky. Tím ale pro ni pozitiva na dlouhou dobu skončila. Následující čtyři gamy patřily Rieraové, která tak nakročila k výhře. Za stavu 4:1 však utkání přerušil déšť. Zhruba po hodině utkání pokračovalo, Samson se ale už na odpor nezmohla. Utkání po 2 hodinách a 43 minutách prohrála po setech 4:6, 7:6 a 1:6.

Juvanová – Sisková 7:5, 4:6, 6:3

V roli velké outsiderky vstupovala do zápasu proti Juvanové Sisková. V prvním setu se velmi divoké momenty začaly odehrávat od stavu 2:1 pro slovinskou tenistku, kdy si v následujících šesti hrách nebyla schopna ani jedna z hráček vyhrát svůj servis. To se povedlo až v desáté hře Češce, která srovnala na 5:5. Závěr setu ale patřil favoritce, která ho získala za téměř hodinu hry 7:5 a šla do vedení 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Olomoucká rodačka vstoupila do druhého setu vyhraným soupeřčiným podáním a náskok si držela až do šesté hry, kdy Juvanová srovnala na 3:3. Sisková však za stavu 4:4 podruhé v setu uspěla na příjmu, sadu, byť s problémy, dopodávala a srovnala na 1:1. I do závěrečného dějství vstoupila Češka velmi dobře, když se ujala vedení 2:0. Následující čtyři gamy ale patřily její soupeřce. Juvanová za stavu 4:2 sice přišla o servis, závěr zápasu si ale pohlídala a po výsledku 7:5, 4:6 a 6:3 postoupila do druhého kola.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
tommr
19.05.2026 18:02
Anna Sisková sice nakonec padla ale bojovala statečně a moc nechybělo aby favorizovanou soupeřku zaskočila ...
Mony
19.05.2026 17:22
Šišková ..pořád stejná písnička, misto 3:0,2:3! A k tomu je pod dekou zase ona
hanz
19.05.2026 17:27
Aneb podtitul... tragédky bez podání...
Mony
19.05.2026 17:42
Vypadá klidně, ale myslím, že už z toho musí být na hlavu
Primos
19.05.2026 15:50
S tím se dalo počítat, že Laura Samson takto dopadne. Jaká byla příprava? Proč se odhlásila z generálky na French Open z W75 v Trnavě?
Mantra
19.05.2026 16:47
má jiné starosti
PTP
19.05.2026 17:16
Zase jí přišly výplety od tý Rusky
QacO
19.05.2026 15:33
Videl som pár gemov tak ten Kopŕiva to je tragédia v priamom prenose...
pantera1
19.05.2026 15:31
Tak Vítek už to projel, no dalo se to čekat, škoda .
frenkie57
19.05.2026 15:34
Vítek moc moc chyb. Projel si to do značné míry sám.
Saulnier
19.05.2026 15:36
pantera1
19.05.2026 15:12
teď ještě Ortie musí užahat protivnýho Ožérka, to bude vopruz.
