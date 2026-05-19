Kvalifikace French Open: Po Plíškové slaví i Kolář, Samson i Sisková končí. Hraje Fruhvirtová
Karolína Plíšková měla nečekané potíže s Korejkou Yeonwoo Ku. Bývalá světová jednička zápas začala katastrofálně a za pouhých 19 minut schytala potupného kanára. Následně se však rozehrála a po zlepšeném výkonu slavila vítězství 0:6, 6:3, 6:1. Na pařížském antukovém grandslamu slavila premiérové vítězství od roku 2022. Více informací najdete zde.
McCabe – Kolář 3:6, 6:7
Kolář vstupoval do zápasu s McCabem v roli favorita. V úvodním dějství si na svou chvíli počkal do stavu 4:3, kdy prolomil svému soupeři servis. Dopodávat set ale pro českého tenistu nebylo vůbec nic jednoduchého. V dlouhé hře odvracel tři brejkboly, nakonec však proměnil třetí setbol a úvodní dějství získal 6:3.
I druhý set měl rodák z Bystřice nad Pernštejnem výborně rozehraný. Za stavu 3:3 podruhé v zápase uspěl na příjmu, brejk ale potvrdit nedokázal a bylo vyrovnáno. Za stavu 5:4 pro McCabeho měl Australan při Kolářově podání dva setboly, ani jeden ale neproměnil, a o výsledku sady tak musel rozhodnout tie-break.
Tam od začátku dominoval český tenista. Vyhrál ho bez problémů 7:1 a mohl slavit postup do druhého kola. V něm změří síly s vítězem duelu mezi hongkongským tenistou Chak Lam Colemanem Wongem.
Kolář právě na French Open zažil svůj největší grandslamový úspěch, když zde v roce 2022 došel z kvalifikace až do druhého kola, kde skončil po velkém boji se Stefanosem Tsitsipasem.
Rieraová – Samson 6:4, 6:7, 6:1
V úvodu zápasu měla mírně navrch Samson, která si ve druhém a čtvrtém gamu vypracovala brejkbolové možnosti, Argentinka si ale pokaždé dokázala poradit. Klíčové momenty prvního setu přišly od stavu 3:3. Dvakrát za sebou neudržela své podání česká tenistka, jednou Rieraová, a ta také za stavu 5:4 podávala na zisk prvního setu. Na servisu prohrávala už 0:40, hru přesto stihla otočit a šla do vedení.
Rodačka z Prahy měla excelentní vstup do druhého setu. První čtyři gamy šly na její konto a zdálo se, že je na nejlepší cestě srovnat skóre. Samson ještě vedla 5:2, poté však ztratila tři gamy v řadě a bylo vyrovnáno. Za stavu 5:5 si obě tenistky vzájemně vzaly podání a o výsledku tak musel rozhodnout tie-break. V něm se rozpoutala obrovská bitva se šťastným koncem pro Samson, která ho získala 9:7 a poslala utkání do třetího setu.
Osmnáctiletá Češka do něj vstoupila výborně, když uspěla hned na úvodním podání soupeřky. Tím ale pro ni pozitiva na dlouhou dobu skončila. Následující čtyři gamy patřily Rieraové, která tak nakročila k výhře. Za stavu 4:1 však utkání přerušil déšť. Zhruba po hodině utkání pokračovalo, Samson se ale už na odpor nezmohla. Utkání po 2 hodinách a 43 minutách prohrála po setech 4:6, 7:6 a 1:6.
Juvanová – Sisková 7:5, 4:6, 6:3
V roli velké outsiderky vstupovala do zápasu proti Juvanové Sisková. V prvním setu se velmi divoké momenty začaly odehrávat od stavu 2:1 pro slovinskou tenistku, kdy si v následujících šesti hrách nebyla schopna ani jedna z hráček vyhrát svůj servis. To se povedlo až v desáté hře Češce, která srovnala na 5:5. Závěr setu ale patřil favoritce, která ho získala za téměř hodinu hry 7:5 a šla do vedení 1:0.
Olomoucká rodačka vstoupila do druhého setu vyhraným soupeřčiným podáním a náskok si držela až do šesté hry, kdy Juvanová srovnala na 3:3. Sisková však za stavu 4:4 podruhé v setu uspěla na příjmu, sadu, byť s problémy, dopodávala a srovnala na 1:1. I do závěrečného dějství vstoupila Češka velmi dobře, když se ujala vedení 2:0. Následující čtyři gamy ale patřily její soupeřce. Juvanová za stavu 4:2 sice přišla o servis, závěr zápasu si ale pohlídala a po výsledku 7:5, 4:6 a 6:3 postoupila do druhého kola.
Výsledky kvalifikace mužské dvouhry na French Open
