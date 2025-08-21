Kvitová hodnotí svou kariéru: Porážka s Ósakaovou bolela nejvíc, mohla jsem být úspěšnější
Kvitová získala 31 titulů, dvakrát ovládla nejslavnější tenisový turnaj Wimbledon a vyšplhala se na post světové dvojky. Nejednou se hovořilo o tom, že vyhrát toho měla víc a slušelo by jí i usednutí na tenisový trůn. Třeba legendární Martina Navrátilová řekla, že od české lvice očekává pět wimbledonských triumfů.
"Je to asi kvůli mé osobnosti. Proto jsem toho víc nevyhrála. Myslím si, že jsem měla talent. Možná jsem mohla trochu víc makat, ale na druhou stranu bych tím možná zabila svůj talent a psychiku," řekla Kvitová.
Vzpomněla si i na finále Australian Open 2019 s Naomi Ósakaovou. "Ona tehdy odehrála neskutečný rozhodující set. Hrozně ráda bych byla světovou jedničkou. To mi chybí. Mohla jsem toho vyhrát víc, ale šťastnější bych stejně nebyla."
Pro Kvitovou se jedná o nejbolestivější porážku za celou kariéru. Možná i kvůli tomu, že ji dělil jeden set od postu světové jedničky. "Kdyby mi ale někdo po tom všem řekl, že si tam zahraju finále, tak bych ho brala všemi deseti."
Vítězka Wimbledonu 2011 a 2014 klidně mohla kariéru ukončit mnohem dříve. V závěru roku 2016 byla totiž ve svém bytě v Prostějově přepadena a zloděj jí ošklivě pořezal levou ruku, v níž drží raketu. Kvitová musela okamžitě podstoupit komplikovanou operaci a nevědělo se, zda ještě bude hrát. Lékaři jí tehdy dávali 10% šanci na návrat na kurty.
Ani takový incident ovšem rodačku z Fulneku nezastavil. Comeback podnikla už na konci května na French Open a získala dalších 12 titulů. "Měla jsem noční můry. Nebylo snadné to překonat. Ale teď už je to pryč. Beru období po přepadení jako úžasnou druhou část své kariéry."
Kariéra Kvitové se nezadržitelně blíží ke svému konci. Loni v červenci přivedla na svět syna Petra, kterého má s manželem a trenérem Jiřím Vaňkem. Letos v únoru pak překvapila oznámením, že zkusí restart kariéry. Ten se však vůbec nepovedl. Kvitová vyhrála jen jeden z osmi zápasů.
"Už nezvládám tenis psychicky ani fyzicky," přiznala. "Jsem naprosto připravená na konec kariéry. Ničeho nelituju. Pořád tenis miluju, ale všechny ty věci s ním spojené už jsou únavné. A se synem mám úplně jiný život a chci s ním trávit víc času."
Kvitová byla v nejlepší formě jen těžko k zastavení. A platí to zejména pro finálové zápasy, ve kterých má vynikající bilanci 31:11. Památné je hlavně finále Wimbledonu 2014, v němž naprosto zničila Eugenii Bouchardovou. Navíc v letech 2011-19 získala v každé sezoně minimálně jeden titul.
To zdaleka není všechno. Kvitová byla u šesti triumfů českého týmu v Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup), získala bronz na olympiádě v Rio de Janeiru 2016 a předloni se stala jedinou českou šampionkou na Miami Open.
Rovnako ako ona, tak aj ďalšie tenistky jej generácií ako Azarenka, Ivanovič, Sharapova, Radwanska, Wozniacki atď, to mali o to ťažšie, že vo svojich najlepších sezónach museli čeliť Serene Williams s ktorou sa miestami ozaj nedalo hrať.
Budem na túto generáciu spomínať len v tom najlepšom.