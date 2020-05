Kvitová: Je hezké, že svět kolem nás ožívá. Ale nabudit jsem se nedokázala

Ostrý duel hrála dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová naposledy koncem února v Dauhá, kde ve finále podlehla Bělorusce Aryně Sabalenkové. Pak zeměkouli sevřela pandemie nového koronaviru a sportovní dění včetně tenisu utichlo.

"Je hezký, že svět, který máme kolem sebe, tak nějak ožil," řekla třicetiletá Kvitová novinářům po výhře 7:6 a 6:2. "Nemohla jsem z mé strany čekat excelentní úroveň a tak to asi bylo. Tenis jsem hrála až ke konci zápasu," zhodnotila svůj výkon.

Vzhledem k tomu, že turnaje okruhu WTA jsou přerušeny až do konce července a není jisté, že se pak rozběhnou, Kvitová přiznala, že má v tréninku problém s motivací. A těžko se dostávala i do zápasového módu.

"A myslím, že jsem se nevybudila. Stála jsem na returnu a říkám si: Tak se soustřeď! A ono to moc nešlo. Když jsem ale potřebovala, tak jsem začala hrát dobře, v důležitých momentech tam hra nějak byla, ale bylo to smíšené. Takové emočně zvláštní," popisovala.

Normálně se na kurtu povzbuzuje hlasitým pokřikem "Pojď!" Tentokrát ani nezatínala po vítězných úderech pěst. "Sama jsem se přistihla, že jsem se chtěla povzbudit nebo říct něco nahlas a zasekla jsem se, že ne. Nevím, jestli to je dobře, nebo ne. Možná bych hrála trošku líp. Je to zdrženlivější a mrzí mě to, že to je bez lidí."

Právě fakt, že se hraje bez fanoušků, se podle ní projevoval nejvíce. "Publikum je nejdůležitější, to mě žene hodně dopředu," řekla Kvitová a podobně jako vítězka úvodního zápasu Karolína Muchová si se smíchem stěžovala, že aspoň trenér mohl tleskat. "A taky nic," řekla.

Uznání tak přišlo nenadále od sběrače za plotem vedlejšího kurtu. Po parádním dobíhaném forhendu, z kterého Krejčíkovou prohodila na síti, od něj uslyšela pochvalu. Otočila se a poděkovala. "Byl roztomilej. To bylo hezký," řekla.

Podivný byl i konec zápasu, Hráčky si nesmějí u sítě podávat ruce, a tak si ťukají raketami. "Řekly jsme si to s Barčou, ale nemohly jsme se sehrát," podotkla.

Předloni Kvitová ve Stromovce vyhrála turnaj WTA Tour, což jí vytanulo na mysli při slavnostním předávání šeků na charitativní účely. "Krásné vzpomínky," přikývla. Dnes stejně jako tenkrát nemluvila o tom, že chce turnaj vyhrát. "Jsem ráda, že jsem vůbec nastoupila, vyhrála první zápas, a dál to neřeším. Chápu, že se ode mě očekává vavřín, ale já jsem skoro netrénovala, takže nemám ani očekávání."

Dny nuceného volna trávila doma. "Nedělala jsem vlastně vůbec nic. Čas jsem ale vždycky nějak vyplnila - četla si knížku, dělala něco v bytu, koukala na filmy. Odpočívala jsem," popsala Kvitová, co naplňovalo její dny vedle kondičního tréninku, který později doplnil i čas na kurtu. "Tenis mám pořád ráda. Chyběl mi," uvedla.