Kyrgios překvapivě trénuje na antuce. Uvidíme ho po osmi letech na Roland Garros?

Nick Kyrgios (29) byl spatřen na tréninku. To by nebylo nic zvláštního, i přes to, že ho letos stále limituje pravé zápěstí. Australan však zahájil přípravu na jeho nenáviděné antuce, na které se v posledních letech téměř nepředstavil a část sezony na evropské oranžové drti naprosto bojkotuje. Chystá se snad na Roland Garros, kde hrál naposledy v roce 2017?

Nick Kyrgios trénuje na antuce (@ William WEST / AFP / AFP / Profimedia)