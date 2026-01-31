Legendy tepou do Sinnera: Chyby v taktice. Jeho čísla na brejkbolech? To je směšné!
"Je to jasné jako den. Získané brejkboly," uvedla Navrátilová v rozhovoru pro Tennis Channel. Podle ní měl Sinner rozhodující pátý set jednoznačně zvládnout. "Kdyby Sinner proměnil některý z těch brzkých brejkbolů v pátém setu, mohl set vyhrát 6:2. Naopak byl to Novak, kdo využil svou jedinou příležitost," doplnila bývalá světová jednička.
Navrátilová se zastavila také u Sinnerovy taktiky. "Sinner se snažil jít na Novakův bekhend trochu moc. Po taktické stránce chyboval. Myslím, že ho měl nechat víc běhat po kurtu," hodnotila. Připomněla přitom i statistiky vítězných míčů, které však podle ní neodrážely skutečný průběh zápasu. "Podívejte se na winnery. Plus 26 pro Sinnera, ale ta čísla prostě nic neznamenají," dodala.
Podobný dojem měl i wimbledonský šampion z roku 1987 Pat Cash, který poznamenal, že Djokovič působil, jako by se vrátil v čase. Podle něj vypadal "jako Novak starých časů". Srb si v pátek připsal první vítězství nad Sinnerem od roku 2023 a zároveň se probojoval do svého prvního grandslamového finále od Wimbledonu 2024. Po čtyřech hodinách a dvanácti minutách zvítězil 3:6, 6:3, 4:6, 6:4 a 6:4.
"Je těžké všechno vyjádřit slovy. Skvělé podání od Djokoviče, které ho tolikrát udrželo v zápase," řekl Cash v BBC Radio 5 Live. "Sinner ho prostě nedokázal brejknout; jeho procento úspěšných brejků bylo až směšně nízké," dodal. Podle Cashe se neúspěchy na returnu promítly i do psychiky mladého Itala. "Někdy máte zápasy, kdy brejk nedokážete proměnit, a to vám zůstane v mysli. A právě na to Sinner v pátém setu doplatil," uvedl.
Po zvládnutí semifinálové výzvy čeká osmatřicetiletého Srba další náročný duel. Cash se zamýšlel nad tím, zda se Djokovičovo tělo dokáže dostatečně zotavit na finále s Alcarazem. "Viděli jsme to loni tady, porazil Alcaraze – bude to stejné? Dokáže se jeho tělo zotavit?" ptal se. Zároveň ale dodal: "Nemyslím si, že je to teď jeho starost; je jen šťastný, že se dostal do finále."
Ačkoli je Alcaraz o šestnáct let mladší, ani Španěl nepůjde do finále zcela odpočatý. V semifinále s Alexandrem Zverevem strávil na kurtu téměř pět a půl hodiny. Pokud Djokovič ve finále uspěje, získá svůj první grandslamový titul od roku 2023 a stane se prvním hráčem v historii tenisu s 25 grandslamovými tituly ve dvouhře.
