Lehečka je poslední českou nadějí. Potvrdí skvělou formu a skolí nestabilního ranaře?
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 6. 10.
Češi v akci
Lehečka (15-ČR) - Shapovalov (23-Kan.) | Grandstand 2 (08:00 SELČ)
Lehečka je poslední českou nadějí
Jiří Lehečka může při svém třetím startu na Masters v Šanghaji poprvé překročit úvodní kola v tomto dějišti a postoupit do osmifinále. Po velmi povedené US Open Series, kterou zakončil čtvrtfinálovou účastí na závěrečném grandslamu sezony, pokračuje ve skvělé formě i v posledních týdnech. V polovině září byl na Floridě hlavním strůjcem českého vítězství nad Spojenými státy, když porazil Francese Tiafoea i Taylora Fritze. A teď má za sebou výborný vstup do čínského Masters. V úvodním zápase si po vynikajícím výkonu poradil s Quentinem Halysem.
Denis Shapovalov letos zapsal už dva triumfy na okruhu ATP (Dallas a Los Cabos), ovšem jeho forma není vůbec stabilní, s čímž bojuje celou kariéru. Bývalý desátý hráč světa po prvenství v Mexiku prohrál následující dva zápasy a pak ve třetím kole US Open vzdoroval tehdejší světové jedničce Jannikovi Sinnerovi. Skvělou výkonnost z New Yorku si ovšem neudržel a v úvodu asijské tour prohrál hned s Danielem Altmaierem. V Šanghaji začal hladkou výhrou a poprvé tady prošel do třetího kola. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a hodně bude záležet na výkonu Shapovalova, který je se svým nejlepším tenisem schopný porazit kohokoli, ale zároveň se umí vyházet a prohrát jakýkoli zápas.
V pondělí se na Masters v Šanghaji zkompletuje osmifinálové obsazení. Na programu je celkem osm duelů třetího kola a v akci budou také Alexander Zverev, Alex de Minaur či bývalý šampion Daniil Medveděv. Preview ke každému zápasu najdete zde.
Pondělní program
STADIUM COURT (od 06:30 SELČ)
1. Majchrzak (Pol.) - De Minaur (7-Austr.)
2. Juncheng Shang (Čína) - Borges (Portug.)
3. Zverev (3-Něm.) - Rinderknech (Fr.) / nejdříve ve 12:30 SELČ
4. Davidovich (18-Šp.) - Medveděv (16-)
GRANDSTAND 2 (od 06:30 SELČ)
1. Auger-Aliassime (12-Kan.) - De Jong (Niz.)
2. Lehečka (15-ČR) - Shapovalov (23-Kan.)
3. Darderi (26-It.) - Musetti (8-It.)
4. Tien (USA) - Norrie (30-Brit.)
