Lehečka po nečekaném krachu: Nechci se vymlouvat, ale tréninky pro mě nebyly ideální
Munar – Lehečka 6:3, 6:4
"Cítil jsem se dobře fyzicky i psychicky, ale nepředváděl jsem takový tenis, který jsem chtěl a který byl nutný k vítězství. Dnes to bylo čistě o herní kvalitě. Soupeř hrál solidně a servíroval o dost líp, nepustil mě k moc šancím. A když ty šance byly, neproměnil jsem je. To byl rozhodující faktor zápasu," uvedl Lehečka.
Sedmnáctý hráč světa nenavázal na vítězství Jakuba Menšíka, který porazil Pabla Carreňa 7:5, 6:4. S Munarem, který je v žebříčku o 19 míst níže, prohrál dvakrát servis, soupeřovo podání nezískal ani jednou. Přiznal, že měl dlouho potíže s adaptací na kurt a nedařilo se mu dostat soupeře pod tlak.
"Tady v areálu jsme celkově měli hodně tréninků, ale na centr jsem se dostal první tréninkový den někdy v osm nebo v devět večer. První trénink je srovnávací, tam se toho moc nepozná. Jinak jsem normálně trénoval na tréninkových kurtech, které jsou ale bohužel odlišné. A já jsem typ hráče, který na adaptaci potřebuje malinko víc času," řekl Lehečka.
Na rozdíl od zápasů 2. kola proti USA v Delray Beach, kde vyhrál oba singly proti Francesi Tiafoeovi a Tayloru Fritzovi, teď neuspěl. "Když to srovnám s Davis Cupem v normálním formátu, tak tam se více méně netrénuje nikde jinde než na centru. Třeba v Delray Beach jsem odtrénoval šest nebo sedm hodin, hodně bodů, hodně gamů. Na kurt jsem si byl schopný stoprocentně zvyknout. Tady jsem si dal na centru čtyři pět gamů, což není to, co bych si představoval," uvedl Lehečka.
Zároveň ale uznal, že španělský protivník hrál precizně a lépe. "Nechci se na to vymlouvat, je to pro všechny stejné. Někteří hráči se na to dokážou zadaptovat líp, někteří hůř. A soupeř se na to zadaptoval rozhodně líp než já," konstatoval svěřenec trenéra Michala Navrátila.
První set Lehečka prohrál kvůli ztracenému podání v šesté hře, ve druhé sadě přišel o servis hned v úvodu. "Jeho (Munarova) hra byla sebevědomější, na kurtu se cítil komfortněji. Já jsem se v prvním setu dost hledal. Ve druhém jsem se začal alespoň dostávat od základní čáry na tu úroveň, s kterou jsem měl správně začít zápas. Bohužel mi nevyšel první game druhého setu. On byl na koni, dobře servíroval a už mě moc nepouštěl k šancím. A když nějaké přišly, zrovna mi to tam nespadlo," litoval Lehečka.
Brzký start dnešního utkání se Španělskem, které začalo úvodní dvouhrou Menšíka s Carreňem v 10:00, na Lehečku vliv neměl. "Všichni jsme jeli dohromady, ale myslím, že to nehrálo roli. Určitě to nehrálo roli v tom, jak bych se cítil připravený nebo jak bych se cítil na kurtu. Ranní zápasy sem tam hrajeme. V deset ráno hrál Kuba, já jsem hrál v normální čas. Necítil jsem, že by mě ranní start nějak ovlivnil. Myslím, že to absolutně nehrálo roli," doplnil Lehečka.
Češi nezvládli čtvrtfinále Davis Cupu
