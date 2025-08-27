Lehečka se oklepal z mizérie. Neoblíbeného soupeře nakonec rozebral a vyrovnal maximum
Lehečka – Etcheverry 3:6, 6:0, 6:2, 6:4
Pro Lehečku není Etcheverry oblíbeným soupeřem. Letos s ním prohrál čtvrtfinále v Hamburku, ve vzájemné bilanci ztrácel před tímto soubojem 1:2 a potíže s ním neměl pouze v jednom ze čtyř už odehraných vzájemných duelů.
Ten poslední v New Yorku rozhodně nezahájil dobře. Český favorit si v úvodním dějství dvakrát prohrál servis, nevyužil ani jednu ze dvou brejkbolových příležitostí, více chyboval a stejně jako v předchozím kole s Bornou Čoričem čelil na začátku utkání manku setu.
Podobně jako v prvním kole byl ale v dalších třech sadách lepším hráčem na kurtu. Lehečka po prohraném setu dominoval na vlastním servisu, nenabídl Argentinci už ani jednu brejkbolovou příležitost a nakonec si po dvou a půl hodinách došel pro relativně hladký postup.
Lehečka měl velmi povedenou přípravu na US Open a na všech třech generálkách se dostal do osmifinále, přičemž pokaždé prohrál se soupeřem z užší špičky. Takto solidní formu měl ale i před Wimbledonem, kde naopak ve druhém kole roli favorita nepotvrdil a nečekaně prohrál s Mattiou Belluccim.
Postup do třetího kola letošního US Open znamená vyrovnání loňského výsledku a zároveň zdejšího maxima. V pátek bude rodák z Mladé Boleslavi útočit na své čtvrté kariérní osmifinále na grandslamech. Mezi nejlepší šestnáctku prošel na Australian Open 2023 a 2025 a ještě předloni ve Wimbledonu.
Hratelné bude mít i další kolo. V souboji o účast ve druhém týdnu totiž vyzve Raphaëla Collignona z Belgie, nebo nasazenou dvanáctku Caspera Ruuda, který není v poslední době v nejlepší formě a nedávno si prošel zdravotní pauzou.
Výsledky dvouhry mužů na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
