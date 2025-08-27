Lehečka se oklepal z mizérie. Neoblíbeného soupeře nakonec rozebral a vyrovnal maximum

DNES, 19:57
Aktuality 7
US OPEN - Jiří Lehečka (23) neměl povedený vstup do utkání druhého kola na US Open, ale po prohraném úvodním setu už začal dominovat. Svého neoblíbeného protivníka Tomáse Martína Etcheverryho (26) nakonec přehrál celkem snadno 3:6, 6:0, 6:2, 6:4 a postupem do třetího kola vyrovnal své maximum na newyorském grandslamu. O místo ve druhém týdnu se utká s Raphaëlem Collignonem, nebo Casperem Ruudem.
Profily hráčů
Etcheverry Tomas Martin
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka vyrovnal své maximum na US Open (© ČTK / AP / Yuki Iwamura)

Lehečka – Etcheverry 3:6, 6:0, 6:2, 6:4

Pro Lehečku není Etcheverry oblíbeným soupeřem. Letos s ním prohrál čtvrtfinále v Hamburku, ve vzájemné bilanci ztrácel před tímto soubojem 1:2 a potíže s ním neměl pouze v jednom ze čtyř už odehraných vzájemných duelů.

Ten poslední v New Yorku rozhodně nezahájil dobře. Český favorit si v úvodním dějství dvakrát prohrál servis, nevyužil ani jednu ze dvou brejkbolových příležitostí, více chyboval a stejně jako v předchozím kole s Bornou Čoričem čelil na začátku utkání manku setu.

Podobně jako v prvním kole byl ale v dalších třech sadách lepším hráčem na kurtu. Lehečka po prohraném setu dominoval na vlastním servisu, nenabídl Argentinci už ani jednu brejkbolovou příležitost a nakonec si po dvou a půl hodinách došel pro relativně hladký postup.

Lehečka měl velmi povedenou přípravu na US Open a na všech třech generálkách se dostal do osmifinále, přičemž pokaždé prohrál se soupeřem z užší špičky. Takto solidní formu měl ale i před Wimbledonem, kde naopak ve druhém kole roli favorita nepotvrdil a nečekaně prohrál s Mattiou Belluccim.

Postup do třetího kola letošního US Open znamená vyrovnání loňského výsledku a zároveň zdejšího maxima. V pátek bude rodák z Mladé Boleslavi útočit na své čtvrté kariérní osmifinále na grandslamech. Mezi nejlepší šestnáctku prošel na Australian Open 2023 a 2025 a ještě předloni ve Wimbledonu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Hratelné bude mít i další kolo. V souboji o účast ve druhém týdnu totiž vyzve Raphaëla Collignona z Belgie, nebo nasazenou dvanáctku Caspera Ruuda, který není v poslední době v nejlepší formě a nedávno si prošel zdravotní pauzou.

Výsledky dvouhry mužů na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

7
Přidat komentář
The_Punisher
27.08.2025 21:08
Gratulace, Jirko! Byla to jízda
Reagovat
Trojchyba_Mat
27.08.2025 20:17
69% úspěšnost prvního servisu, to je pěkný
Reagovat
Kandinsky1
27.08.2025 20:06
Překvapivě celkem pohodová výhra, na to, že s ním v předchozích třech zápasech neuhrál ani set.
Reagovat
Dobry-den
27.08.2025 20:13
Měli to 1:2, ne 0:3.
Navíc všechno na antuce...
Reagovat
Kandinsky1
27.08.2025 20:28
Jj, překoukl jsem se a upřel mu výhru v Gstaadu.
Reagovat
aape
27.08.2025 20:04
Hezké Jirka, gratulka
Reagovat
com
27.08.2025 20:00
..fandim Casperovi smile Hehe
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist