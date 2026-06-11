Lehečka zvládl bitvu. Ve Stuttgartu přehrál australského veterána a vyzve Tiafoea

DNES, 15:35
Aktuality 4
ATP STUTTGART - Jiří Lehečka (24) postoupil na turnaji ve Stuttgartu do čtvrtfinále. V osmifinálovém souboji si po boji poradil s australským tenistou Jamesem Duckworthem (34) za dvě a půl hodiny 6:7, 6:4 a 7:6. Dalším soupeřem českého tenisty bude nasazená šestka Američan Frances Tiafoe (28).
Profily hráčů
Duckworth James
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka postoupil ve Stuttgartu do čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / Philippe Ruiz)

Lehečka – Duckworth 6:7, 6:4, 7:6

Lehečka odehrál do čtvrtečního duelu s Duckworthem na trávě v letošní sezoně jediný zápas.Bylo to právě na turnaji ve Stuttgartu, kde v prvním kole čtyřhry spolu s Francouzem Corentinem Moutetem přehráli německo-nizozemskou dvojici Constantin Frantzen, Robin Haase. Ve svém úvodním singlovém vystoupení proti Duckworthovi si český tenista počínal na servisu velmi jistě a svého soupeře nepouštěl k žádné brejkbolové příležitosti. O něco větší starosti měl jeho australský rival, ani on ale Lehečkovi příliš šancí na returnu nedával.

Do nepříjemné situace se o deset let starší vyzyvatel českého tenisty dostal v desátém gamu, kdy přišel o vedení 40:15. Lehečka však slabší soupeřovy chvilky na podání nevyužil, dvěma nevynucenými chybami o šanci na brejk přišel a bylo vyrovnáno – 5:5. Ani jeden z hráčů už do konce setu nezaváhal a o osudu úvodního setu tak musel rozhodnout tie-break. I v něm si oba tenisté počínali na podání naprosto suverénně.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O první minibrejk se za stavu 5:4 postaral až český tenista, dva setboly však nevyužil a bylo vyrovnáno – 6:6. Lehečka vzápětí neproměnil ani třetí možnost na ukončení setu a doplatil na to. Duckworth získal zkrácenou sadu 10:8 a po 55 minutách šel do vedení 1:0 na sety.

Rodák z Kněžmostu reagoval na smolně ztracenou sadu tím nejlepším možným způsobem, když hned v prvním gamu poprvé sebral svému soupeři podání. Brejk potvrdil čistou hrou a šel do vedení 2:0. V dalším průběhu druhého setu už ani jeden z hráčů žádné zaváhání nepřipustil, což českému tenistovi nemuselo vadit. Sadu dovedl k bezproblémovému vítězství 6:4 a poslal tak utkání do rozhodujícího setu.

V něm měl první vážné problémy udržet své podání Lehečka. Ve čtvrtém gamu čelil hned dvěma brejkbolovým hrozbám, pokaždé si ale dokázal poradit a srovnal na 2:2. V dalším průběhu setu už ani jeden z hráčů ohrožení svého servisu nepřipustil a o postupujícím musel rozhodnout opět tie-break. V něm měl od prvních míčů jasně navrch svěřenec Michala Navrátila, který se dostal do vedení 4:0 a náskok už nepustil. Zkrácenou hru ovládl jasně 7:3 a zajistil si postup do čtvrtfinále.

Lehečka s Moutetem následně odstoupili ze zápasu druhého kola proti německému páru Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff.

Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 ve Stuttgartu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
Ondra979
11.06.2026 16:48
hodne upachtena vyhra, ale po te mizerii aspon to..musi ale navazat, jinak to bude hodne slabe
Reagovat
Dobry-den
11.06.2026 16:18
Gratulace, ale tudy cesta do top 10 nevede.
Reagovat
George_Renel
11.06.2026 16:10
Nebyl to od Jirky dobrý výkon.
Reagovat
Diabolique
11.06.2026 15:37
Jestli byl neco nepresvedcivej vykon, tak tohle. Nastesti souper uplne odesel na zacatku rozhodujiciho tie breaku.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist