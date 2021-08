Linda Fruhvirtová na WTA v Clevelandu vyhrála souboj lucky loserů

WTA CLEVELAND - Linda Fruhvirtová potřetí v kariéře startuje na turnaji WTA a podruhé odstartovala vítězně. Na betonu v americkém Clevelandu 16letá Češka porazila v souboji dvou šťastných poražených z kvalifikace Britku Taru Moorerovou. O čtvrtfinále, kterým by vyrovnala své maximum z dubnového Charlestonu, si zahraje s Polkou Magdou Linetteovou.

Linda Fruhvirtová v Clevelandu začínala v kvalifikaci, ve které porazila zkušenou Kazašku Jaroslavu Švedovovou a prohrála s domácí Eminou Bektasovou.



Do hlavní soutěže se ale nakonec dostala jako lucky loser a v prvním kole narazila na Taru Mooreovou. Britku, kterou v druhém největším městě amerického státu Ohio potkala podobný osud.



A vzájemný souboj dvou šťastných poražených hráček z kvalifikace vyzněl lépe pro českou teenagerku. Fruhvirtová porazila bývalou hráčku druhé světové stovky 6-4 7-5.



16letá Fruhvirtová vstoupila do duelu nervózně, úvodní tři servisy ztratila a prohrávala už 1-4. Pak ale podání zpřesnila, získala pět gamů v řadě a tím i první sadu.



Ve druhém setu byly naopak obě hráčky na podání bezchybné. K prvním brejkbolům se dostala česká hráčka až v poslední hře s vydatnou pomocí soupeřky. Mooreová v ní zahrála čtyři dvojchyby a Fruhvirtová nabídnutou šanci zápas uzavřít využila.



376. hráčka světa Fruhvirtová hraje na turnaji WTA potřetí v kariéře, vůbec poprvé na tvrdém povrchu. Podruhé odstartovala vítězně, v dubnu na zelené antuce v Charlestonu se dostala dokonce do čtvrtfinále.



V Clevelandu si o postup mezi osmičku nejlepších zahraje proti šesté nasazené Polce Magdě Linetteové.



Z českých tenistek se v Clevelandu představí ještě Kateřina Siniaková, kterou dnes večer čeká domácí Shelby Rogersová.



Roli nasazené jedničky na úvod potvrdila Darja Kasatkinová, která porazila Slovinku Kaju Juvanovou dvakrát 6-3. O čtvrtfinále si Ruska zahraje s domácí teenagerkou Katy McNallyovou.