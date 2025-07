Livesport Prague Open v číslech: Má nejvíce výher, na titul však Siniaková čeká

Tenisový turnaj Livesport Prague Open patří už rovných 10 let pod křídla organizace WTA. Platforma Opta nabízí příležitost podívat se pomocí statistických dat do historie turnaje. Jaká zajímavá čísla nabízí?

1 – Od roku 2015 se do finále ženské dvouhry Prague Open dostala na "divokou kartu" jen jediná hráčka. Byla to Karolína Muchová, která v roce 2019 prohrála ve finále s Jil Teichmannovou.



2 – Na tolika typech povrchů se zatím podnik konal. Původně se až do roku 2020 hrálo na antuce. Vzhledem k měnícímu se kalendáři turnajů se však pražské klání přizpůsobilo a v letech 2021-2023 už byl připraven tvrdý povrch. V roce 2024 se kvůli termínu před olympiádou v Paříži opět vrátila antuka, blížící se ročník nicméně znovu proběhne na hardu.



3 – Titul ve dvouhře žen získala třikrát kvalifikantka. V roce 2017 Mona Barthelová a v roce 2019 Jil Belen Teichmannová. Nao Hibinová dokonce byla v roce 2023 v pozici "lucky loser", do hlavní soutěže se dostala navzdory prohře s Emilianou Arangovou.

L̶u̶c̶k̶y̶ ̶L̶o̶s̶e̶r̶ ➠ WINNER



Nao Hibino's thrilling journey comes to a happy ending!



: Pavel Lebeda https://t.co/BqKVwO34hZ pic.twitter.com/N5cI9Q51F5 — Livesport Prague Open (@livesportprague) August 7, 2023

5 – Od roku 2015 získalo titul ve dvouhře žen na Prague Open pět českých hráček. Byly to Karolína Plíšková v roce 2015, Lucie Šafářová (2016), Petra Kvitová (2018), Barbora Krejčíková (2021) a Marie Bouzková (2022).



5 – Na žádném turnaji úrovně WTA se Kateřina Siniaková nedostala ve své kariéře do čtvrtfinále v ženské dvouhře víckrát než na Prague Open. Byla tam už pětkrát, jejím nejlepším výsledkem na tomto turnaji je však jeden postup do semifinále v roce 2015.



13 – Siniaková je ale zároveň i hráčkou s největším počtem výher ve dvouhře žen. Přesto, jak už je zřejmé z předchozího bodu, aktuálně nejlepší deblistka světa domácí turnaj v singlu nikdy nevyhrála. Ve čtyřhře se radovala dvakrát.

2015 @BelindaBencic

2024 @BKrejcikova



Zopakuje Kateřina Siniaková úspěch 10 let po první trofeji na pražském turnaji? pic.twitter.com/3VQ7QG9xLB — Livesport Prague Open (@livesportprague) June 20, 2025

23 – Nejrychlejší cestu za triumfem doposud ukázala v roce 2021 Krejčíková, která ztratila pouhých 23 gamů. Ve finále tehdy povolila krajance Tereze Martincové jen dvě hry (6:2, 6:0).



58 – Naopak tolik gamů ztratila Karolína Plíšková, když v roce 2015 získala titul ve dvouhře žen. Je to nejvyšší počet prohraných her na cestě k titulu na této akci.



87,5 – Mezi hráčkami, které v singlu žen na Prague Open absolvovaly v hlavní soutěži víc než pět zápasů, má nejlepší procento úspěšnosti Hibinová (sedm vítězství a jedna prohra). V Praze startovala v roce 2022 a 2023, poprvé došla do čtvrtfinále a ve druhém případě triumfovala. Zajímavé je, že v obou případech musela hrát kvalifikaci.

146 – Když v roce 2019 vyhrála Teichmannová Prague Open, figurovala až ve druhé stovce žebříčku WTA (146. místo). Je doposud nejníže umístěnou vítězkou turnaje.

2010 – Od toho roku se hraje Prague Open na kurtech pražské Sparty. Pět úvodních ročníků ještě proběhlo jako klání, která spadala do gesce organizace ITF. V kalendáři sezony 2015 už se ovšem turnaj ve Stromovce dostal mezi prestižní turnaje WTA.