Los Australian Open: Přesný termín i čas, kde sledovat živě a česká účast
Další ročník Australian Open se nezadržitelně blíží. V Melbourne Parku už za pár dní vypuknou kvalifikační boje a už máme potvrzený termín i čas rozlosování hlavní soutěže, ve které se představí 128 jmen v mužské i ženské části turnaje.
Zatímco termín jsme znali s předstihem, čas odhalili organizátoři teprve před několika hodinami. Oficiální los proběhne ve čtvrtek 15. ledna ve 14:30 tamního času, tedy ve 4:30 ráno českého času.
Rozlosování budeme mít možnost sledovat živě. A to na oficiálních stránkách turnaje, jeho kanálu na YouTube i na facebookové stránce australského majoru.
Hlavní soutěže se zúčastní minimálně 14 českých zástupců. Jistotu startu mají Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek a na chráněný žebříček Karolína Plíšková.
Dalších osm českých nadějí může postoupit z kvalifikačních bojů. Titul se pokusí obhájit vítěz posledních dvou edicí Jannik Sinner a také Madison Keysová. Hlavní fáze singlového turnaje vypukne v neděli 18. ledna. Kvalifikace je na programu od 12. do 15. ledna.
Seznam přihlášených: Dvouhra muži | Dvouhra ženy | Kvalifikace muži | Kvalifikace ženy
