Má strach ze sršňů, dětským idolem byl Djokovič, inspirací mu je Jágr. Co na sebe prozradil 17letý Menšík?

Sedmnáctiletý Jakub Menšík patří k největším mladým nadějím v mužském tenise. A že by jich Česko potřebovalo hned několik. Finalista letošního ročníku juniorského Australian Open se začal velmi rychle prosazovat i mezi dospělými. Na jaké úspěchy už dosáhl a co na sebe v rozhovoru pro Mezinárodní tenisovou federaci prozradil?

Menšík letošní sezonu zahájil famózně, na Australian Open se probojoval do finále juniorky a nakonec až po téměř čtyřhodinové bitvě podlehl Američanovi Brunovi Kuzuharovi.

Přestože se ještě nějakou dobu pohyboval mezi juniory, teď už se soustředí hlavně na dospělé turnaje. V únoru si v Egyptě připsal premiérové vítězství v hlavních soutěžích na podnicích ITF, v srpnu si zahrál semifinále na challengeru v Praze, hned nato získal na M15 v Allershausenu první titul a další přidal v neděli na M25 v Řecku. V žebříčku se tak brzy poprvé posune do Top 500.



Můžete se popsat třemi slovy?

Společenský, energický, sebevědomý.

Kdo byl v dětství vaším tenisovým idolem?

Novak Djokovič.

Jaká je vaše první tenisová vzpomínka?

Bylo mi pět let a na kurtech před domem jsem absolvoval svou první skupinovou lekci.

Nejoblíbenější zápas?

Hodně se mi líbilo, když Nick Kyrgios s Thanasim Kokkinakisem před domácím publikem vyhráli Australian Open.

Váš nejtěžší soupeř?

Dino Prižmič.

Který z grandslamů je váš nejoblíbenější a proč?

Australian Open, lidé tam mají jiný způsob myšlení.

Jaké jsou vaše cíle pro zbytek roku 2022?

Rozvoj na kurtu i mimo něj, co nejvíc to půjde.

Jakou nejlepší radu jste dostal?

Hlava, srdce, nohy.

Jste pověrčivý?

Mám své denní rituály po vyhraném prvním kole.

Nejoblíbenější sport kromě tenisu?

Basketbal.

Nejoblíbenější tým nebo hráč v basketbalu?

Golden State Warriors.

Kdo je vaší největší inspirací?

Jaromír Jágr, český hokejista.

Nejoblíbenější osoba, kterou sledujete na sociálních sítích?

Khaby Lame.

Kdybyste si mohl promluvit s kýmkoli z minulosti nebo současnosti, kdo by to byl a na co byste se zeptal?

David Copperfield. Zeptal bych se ho, jak zmizel. Mám také mnoho otázek na Chucka Norrise.

Vysněné auto?

McLaren 570GT.

Jaké by bylo vaše nejoblíbenější jídlo o třech chodech?

Krevety, žebírka s BBQ omáčkou a tiramisu.

Nejoblíbenější film?

Gladiátor.

Nejoblíbenější kniha?

Harry Potter a prokleté dítě.

Co rád děláte, když zrovna nehrajete tenis?

Trávím čas s přáteli.

Co vás nejvíc štve a proč?

Komáři, když spím.

Jakou hudbu posloucháte a jaká je vaše nejoblíbenější skladba?

Hip-hop, rap (Lose Yourself od Eminema).

Co právě sledujete na Netflixu nebo v televizi?

Vídím vás (originální název The Watcher, pozn. red.).

Řekněte nám něco, co o vás lidé nevědí?

Umím hrát na bicí a jsem iluzionista.

Máte z něčeho strach?

Ze sršňů.

Vlastníte herní konzoli a jaká je vaše nejoblíbenější hra?

Ano, FIFA 23.