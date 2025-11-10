Má to plně ve svých rukou a selhat by neměl. Musím udržet nervy i emoce, říká Alcaraz
V neděli si poradil s Alexem de Minaurem a v úterý urval tříhodinovou bitvu s mnohem nebezpečnějším Taylorem Fritzem. Před posledním duelem ve skupině má tak Alcaraz výborně nakročeno k tomu, aby se udržel na tenisovém trůnu a přezimoval na něm.
Rozhodnout může už ve čtvrtek proti Lorenzovi Musettimu. V souboji s italským náhradníkem bude jednoznačným favoritem a porážku by si jistě hodně vyčítal.
Scénáře před startem Turnaje mistrů byly jednoznačné. Alcaraz buď potřebuje vyhrát všechny tři zápasy ve skupinové fázi, nebo dojít s bilancí 2:1 do finále. V takovém případě už ho nemůže největší rival Sinner ohrozit.
Alcaraz si svou jedinečnou šanci moc dobře uvědomuje. "Upřímně se na to snažím nemyslet. Samozřejmě to pro mě bude velmi důležitý zápas. Musím udržet nervy a emoce pod kontrolou. V hlavě totiž ten cíl budu mít. Bude to pro mě velký den," uvedl majitel šesti grandslamových titulů po vydřeném vítězství nad Fritzem.
Na halových betonech je nejvíce zranitelný. To samé se ale dá říct i v případě Musettiho. Naopak problém by mohl představovat jeden z náhradníků, a to Alexander Bublik s Casperem Ruudem. Bublik si v těchto podmínkách libuje a Ruud má velmi solidní historii na Turnaji mistrů a loni tady Alcaraze skolil.
Nehledě na posledního soupeře ve skupině má Alcaraz jasno, co bude v následujících hodinách dělat. "Teď si užiju dnešní výhru a pak se pokusím si co nejvíce odpočinout, abych byl připravený na další zápas."
Alcaraz zvládl fantastickou bitvu s Fritzem
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře