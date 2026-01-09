Macháč a Vocel na první finále nedosáhli. Nejlepší pár na světě byl příliš velkým soustem
Cash/Glasspool – Macháč/Vocel 6:3, 6:3
Macháč s Vocelem poprvé spojili síly na loňském US Open a senzačně se probili až do čtvrtfinále. Na teprve druhé společné akci v tomto týdnu v Brisbane své maximum vylepšili, když zvládli tři bitvy a prodrali se ještě o kolo dál.
Na první finálovou účast ale nebezpečná česká dvojice nedosáhla. Před branami závěrečného kola ji zastavil nejlepší pár na světě, a sice světová jednička Glasspool s druhým deblistou pořadí Cashem.
Servis nebyl v tomto utkání, které trvalo jen hodinu a pár minut, výraznou zbraní. Macháč s Vocelem dokonce o podání přišli celkem pětkrát. V úvodu byli jasně lepší, ale své brejkbolové šance příliš nevyužívali, brejk na začátku duelu nepotvrdili a od stavu 3:3 už na kurtu dominovali Britové a obhájci titulu.
Během australského léta čekají Macháče a Vocela ještě další dvě společné akce. V příštím týdnu se představí v Adelaide, kde vyzvou Adama Pavláska a domácího Johna-Patricka Smithe. Poté se vydají na Australian Open a budou patřit mezi nejvýraznější nenasazené hrozby.
Zatímco Macháčovi chybí pár bodů na posun do elitní stovky žebříčku čtyřhry, deblový specialista Vocel se nyní nachází na 78. pozici a v pondělním vydání světového pořadí by měl být na novém maximu.
