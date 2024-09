Macháč by měl vyzvat Alcaraze. Navrátil nasadí v Davis Cupu proti Španělsku také Lehečku

Kapitán Jaroslav Navrátil nasadí do středečních dvouher v úvodním utkání skupinové fáze Davisova poháru proti španělským tenistům Tomáše Macháče (23) a Jiřího Lehečku (22). O složení čtyřhry se rozhodne po duelu Macháče, který bude zřejmě čelit světové trojce Carlosi Alcarazovi (21). Navrátil to dnes řekl při on-line setkání s novináři. I přesto, že Španěly požene ve Valencii vyprodaná hala, věří, že jeho svěřenci mohou uspět.

"Proti Španělům nastoupíme v nejsilnější sestavě Macháč, Lehečka. Kluci už to vědí, říkal jsem jim to včera u večeře. Čtyřhru uvidíme podle stavu," uvedl Navrátil.

Sedmašedesátiletý kapitán by rád nasadil Macháče i do čtyřhry. Kvůli tomu, že se rodák z Berouna stal nově týmovou jedničkou, ale bude hrát až druhý zápas v pořadí. Mezi dvouhrou a čtyřhrou by tak měl jen minimální čas na odpočinek. "A jestli bude hrát třeba dvě a půl hodiny, tak to může být problém. Za půl hodiny přestávky ho maséři těžko dostanou do stavu, aby byl zase schopný hrát. Uvidím, jak se ten zápas bude vyvíjet," podotkl Navrátil.

Příprava ve Valencii, kde jsou tenisté od konce minulého týdne, šla podle plánu. Pětatřicátý hráč světa Macháč a o dvě příčky níže postavený Lehečka absolvovali všechny tréninky. Povrch jim svědčí stejně jako minulý rok, kdy Češi ovládli skupinovou fázi ve společnosti Španělska, Jižní Koreje a Srbska bez jediné porážky.

"Musíme do toho zápasu jít s tím, že ho chceme vyhrát. Je jedno, jestli tam je, nebo není Alcaraz. Je to jen člověk," řekl Navrátil. "Je to sice třetí hráč světa a je velmi kvalitní, ale v Davis Cupu toho zatím moc neodehrál a bude doma pod tlakem. My naopak nemáme co ztratit. Klukům věřím. Hrají velice dobrý tenis a navazují na to, co hráli na US Open. Věřím, že můžeme uspět," doplnil.

Šestinásobné vítěze soutěže Španěly, kteří vloni skončili bez Alcaraze už ve skupinové fázi, bude podporovat vyprodaná hala ve Valencii. "Po tom loňském roce, kdy Alcaraz nehrál, budou všichni natěšení. Přizpůsobili tomu i dobu zápasu, že se bude hrát od čtyř hodin. Atmosféra bude velká. Španělé jsou velice slušné publikum. Kluci těch důležitých zápasů na různých místech odehráli hodně, takže to nebude problém," řekl Navrátil.

Po středečním utkání se Španělskem sehrají tenisté o den později duel s Austrálií a skupinu B zakončí sobotním zápasem s Francií. Do vyřazovací fáze, která se uskuteční v listopadu v Málaze, postoupí dva nejlepší týmy.

"Příjemnou zprávou je, že australský tým bude bez Alexe de Minaura (týmové jedničky a 11. hráče světa), takže to musí prakticky posunout. (Alexei) Popyrin se strašně zlepšil a (Jordan) Thompson má nejlepší sezonu, ale jsou to vyrovnaní hráči, jako jsou Macháč, (Jakub) Menšík a Lehečka. Kromě Alcaraze tam není žádný hráč z desítky, takže jsou hratelní. Bude rozhodovat momentální forma," uvedl Navrátil.

Macháč: Pozici jedničky nevnímám

Tomáš Macháč je připravený před skupinovou fází Davisova poháru na novou výzvu. Premiérovou roli týmové jedničky si nepřipouští. Přestože třiadvacetiletý rodák z Berouna nebyl v minulých dnech úplně fit, českým novinářům řekl, že do středečního utkání proti Španělsku, kde by měl čelit světové trojce Carlosi Alcarazovi, je připraven.

"Jediný rozdíl bude v tom, že Jirka bude začínat a já půjdu po něm," uvedl Macháč k pozici týmové jedničky. Na ni se 35. hráč světa dostal po US Open, v žebříčku přeskočil Lehečku o dvě místa. "Budu hrát proti (Carlosi) Alcarazovi, (Ugo) Humbertovi nebo (Alexeiovi) Popyrinovi. To jsou skvělí hráči. Ale jako týmová jednička si nepřipadám. Nevnímám to tak," doplnil s tím, že Lehečka nehrál tři měsíce kvůli únavové zlomenině bederního obratle.

Čerstvý osmifinalista US Open se po návratu z USA potýkal s drobnými zdravotními problémy. Do Valencie dorazil v sobotu. "Hrál jsem tady dva dny za sebou, dva tréninky. V tomhle směru to bylo nad očekávání, ale jak slyšíte na mém hlase, tak to není úplně stoprocentní. Zítřejší zápas ale zvládnu. Herně jsem na tom dobře, takže v tom není problém," podotkl Macháč.

Český tenista prožívá nejlepší sezonu v životě. Vedle posunu do první světové čtyřicítky si vylepšil maximum na všech čtyřech grandslamech. Vedle osmifinále US Open byl ve třetím kole Australian Open a Roland Garros, ve Wimbledonu se dostal prvně do 2. kola. S Kateřinou Siniakovou získal také zlatou olympijskou medaili ve smíšené čtyřhře.

"Úplně bych to nebral, že to je moje nejlepší forma. Je to nahoru, dolů. Skvěle jsem hrál i v Austrálii. Celkově je tahle sezona nejlepší, předvádím nejlepší tenis. Ale není to podle období," doplnil Macháč.