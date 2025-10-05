Macháč se vyhnul hrozbě a bude favorit. V Číně by měl dál obhajovat životní semifinále
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 5. 10.
Češi v akci
Macháč (20-ČR) - Vacherot (Monako) | Grandstand 2 (11:00 SELČ)
Macháč bude opět favoritem
Tomáš Macháč loni v Šanghaji exceloval, porazil mimo jiné Tommyho Paula a Carlose Alcaraze a došel do svého stále největšího semifinále v kariéře. První krok k úspěšné obhajobě jednoho ze svých nejlepších výsledků splnil na výbornou. V úvodním zápase letošního ročníku čínského Masters si poradil bez ztráty setu s Mattiou Belluccim. Roli favorita nakonec bude plnit i v dalším duelu. Kvalifikant Valentin Vacherot se totiž postaral o vyřazení nasazeného Alexandera Bublika, který prožívá v posledních měsících životní období a exceloval zejména na okruhu ATP.
Rodák z Berouna si jistě roli favorita zaslouží. Je ale potřeba připomenout, že po březnovém triumfu v Acapulcu často nebyl v ideální formě ani kondici. Teď v Šanghaji přerušil sérii čtyř porážek na akcích ATP, na nichž naposledy vyhrál dva zápasy po sobě v červnu v Halle. Navíc měl v tomto období problémy i s outsidery, například na posledním podniku v Tokiu prohrál s domácím outsiderem Šo Šimabukurem. Vacherota, který poprvé v kariéře překročil druhé kolo na nejvyšším okruhu, by ale porazit měl.
Nedělní program
STADIUM COURT (od 06:30 SELČ)
1. Humbert (21-Fr.) - Rune (10-Dán.)
2. Fritz (5-USA) - Mpetshi Perricard (32-Fr.)
3. Hanfmann (Něm.) - Djokovič (4-Srb.) / nejdříve ve 12:30 SELČ
4. Griekspoor (27-Niz.) - Sinner (2-It.)
GRANDSTAND 2 (od 06:30 SELČ)
1. Goffin (Belg.) - Diallo (31-Kan.)
2. F. Cerúndolo (19-Arg.) - Bergs (Belg.)
3. Nišioka (Jap.) - Munar (Šp.)
4. Macháč (20-ČR) - Vacherot (Monako)
