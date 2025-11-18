Macháč všechna zranění vyléčil a je připravený. Šance jsou velké, říká před startem Davis Cupu
"Nepřeju Carlosovi nic zlého, ale pro nás je to dobrá a příjemná zpráva. Vyvíjí se to dobře," uvedl pětadvacetiletý Macháč. Šestinásobný grandslamový šampion Alcaraz se Španělům omluvil kvůli zranění stehenního svalu. Přivodil si ho v nedělním finálovém utkání Turnaje mistrů, v němž prohrál s Italem Jannikem Sinnerem. Také druhý hráč světa Sinner se finálového turnaje Davis Cupu v Boloni nezúčastní.
Z elitních světových hráčů zasáhne do boje o titul v týmové soutěži jen světová trojka, Němec Alexander Zverev. Poté už jsou dalšími nejvýše postavenými hráči v žebříčku Jiří Lehečka (17.) a Jakub Menšík (19.). Macháčovi patří 32. místo.
"Tým je úplně jinde než třeba před dvěma lety. Šance jsou velké, ještě když tady nejsou extra hvězdy. Tím, že odstoupil Carlos, máme daleko větší šanci. Víme o tom, že můžeme hrát finále, ale taky můžeme prohrát hned první zápas. Musíme být na všechno připravení. Jsme v dobré pozici, ale nechci předjímat. Všichni jsme tu připravení předvést úplné maximum, abychom dosáhli nějakého pěkného výsledku," uvedl Macháč.
Češi se do finálového turnaje v novém formátu dostali podruhé. Před dvěma lety prohráli ve čtvrtfinále s Austrálií 1:2 na zápasy. Se Španělskem se čeští a českoslovenští tenisté utkali dosud devětkrát a mají s ním bilanci 4-5. Jejich týmovou jedničkou má nyní být 36. hráč světa Jaume Munar.
Osmifinalista letošního US Open Macháč je v týmu připravený na jakoukoliv roli. V minulých týdnech ho trápilo zranění nohy a prohrál pět z posledních šesti zápasů, ale do Itálie přicestoval fit. "Řešil jsem koleno, které mi dělalo problémy od Laver Cupu. Teď už je to dobré a žádné problémy nemám. Tréninky jsou tu fajn a jsem spokojený, jak se cítím," uvedl Macháč.
V Boloni stihl již několik tréninků, povrch v hale mu sedí. "Fakt se mi tady hraje osobně dobře. Jakoby tyhle podmínky byly přímo mně na míru dělaný. Davis Cup jsem vždycky odehrál dobře, mám na něj dobré vzpomínky, takže super," doplnil Macháč.
