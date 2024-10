Macháč změří síly s 12 zápasů neporaženým Alcarazem, Sinner může srovnat bilanci s Medveděvem

Tomáš Macháč (23) bude bojovat na probíhajícím Masters v čínské Šanghaji o své největší semifinále v kariéře. Jeden ze dvou českých čtvrtfinalistů vyzve 12 zápasů neporaženého Carlose Alcaraze (21). Druhé čtvrtfinále čtvrtečního programu obstarají světová jednička Jannik Sinner (23) a bývalý lídr žebříčku Daniil Medveděv (28). Ještě zhruba před rokem prohrával Ital ve vzájemné bilanci 0:6 a teď má na dosah srovnání na 7:7.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 10. 10.

Macháč (30-ČR) - Alcaraz (3-Šp.) | Stadium Court (12:30 SELČ)

Sinner (1-It.) - Medveděv (5-) | Stadium Court (09:00 SELČ)

Macháč – Alcaraz | 12:30 SELČ

Tomáš Macháč dorazil na asijský kontinent pár dní po dvou skrečích v Davisově poháru způsobených zraněním pravého lýtka. O to více je jeho premiérové vystoupení v rámci sezony asijských betonů působivější. Po pětistovce v Tokiu exceluje také při svém debutu na Masters v Šanghaji.

Třiadvacetiletý Čech přežil v japonské metropoli dvě třísetové bitvy a probil se až do semifinále. Další dva třísetové duely zvládl také na probíhající tisícovce v čínské Šanghaji, kde několikrát zlikvidoval manko proti Alejandrovi Davidovichovi, snadno přehrál Aleksandara Vukice a v osmifinále otočil souboj s Tommym Paulem. Postup do čtvrtfinále mu zajistil debut v TOP 30 světového pořadí.

Před začátkem této sezony měl na kontě jen jednu výhru v hlavních soutěžích na Masters. Teď ho ovšem čeká už druhé letošní čtvrtfinále na těchto podnicích. Mezi nejlepší osmičku se podíval ještě v březnu v Miami a podlehl ve dvou setech nasazené dvojce a pozdějšímu šampionovi Jannikovi Sinnerovi. V aktuálním roce také posbíral své úvodní dva skalpy TOP 10 (celková bilance 2:11, letos 2:6).

Vizitka Tomáše Macháče. (@ Livesport)

Macháč – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Tokio (semifinále)

Bilance: 33:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 21:10

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:6 (kariérní 2:11)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:1 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (osmifinále)

Macháč – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Tokio (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Davidovich (1:6, 7:6, 6:4), Vukic (6:4, 6:2), (11) Paul (3:6, 6:4, 6:3)

Carlos Alcaraz oplatil v osmifinále v Šanghaji šokující porážku z Masters v Cincinnati zkušenému veteránovi Gaëlovi Monfilsovi (6:4, 7:5). Čtvrtfinále je jeho novým maximem v tomto dějišti, kde debutoval loni a vypadl v osmifinálové fázi.

Úřadující šampion dvou grandslamů získal před pár dny na pětistovce v Pekingu svůj první titul na turnajích následujících po skončení US Open a nyní v Šanghaji útočí na svůj premiérový triumf na Masters konajících se ve druhé půlce sezony. Motivace by mu do konce roku neměla chybět, jelikož v předchozích sezonách se obvykle po konci US Open zdravotně i výkonnostně trápil.

Jednadvacetiletý Španěl prožívá další velmi úspěšný tenisový rok. Překvapivě se mu ale moc nedaří na prestižních tisícovkách, dosud v tomto roce zapsal jen jedno semifinále. Přitom v posledních dvou sezonách na Masters vždy dvakrát triumfoval. Jeho nejčastějším výsledkem na letošních turnajích Masters je vyřazení ve čtvrtfinále, v této fázi neuspěl proti Grigorovi Dimitrovovi v Miami a ještě Andrejovi Rubljovovi v Madridu.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Wimbledon, French Open, Indian Wells (triumf); OH Paříž (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Peking, Indian Wells (triumf)

Bilance: 51:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 22:4

Bilance proti hráčům TOP 50: 32:7 (kariérní 125:37)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:2 (kariérní 8:5)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (2. kolo)

Alcaraz – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Peking (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Juncheng Shang (6:2, 6:2), Yibing Wu (7:6, 6:3), Monfils (6:4, 7:5)

Vzájemná bilance: Macháč prohrává 0:1. Český tenista má dostatek zbraní na to, aby se dokázal s Alcarazem v těchto podmínkách měřit, což ukázal během nedávného střetnutí v Davis Cupu. Rodák z Berouna si vypracoval náskok setu, ale ve druhé sadě se zranil a na začátku rozhodujícího dějství musel skrečovat. Vzdorovat by mohl proti španělskému favoritovi i v Šanghaji.

Sinner – Medveděv | 09:00 SELČ

Jannik Sinner se druhým rokem po sobě utkal v osmifinále šanghajského Masters s Benem Sheltonem. Zatímco loni s Američanem prohrál z náskoku setu, tentokrát zvítězil ve dvou setech. Aktuální lídr žebříčku ale nepředvedl přesvědčivý výkon, jelikož si vypracoval jen jeden brejkbol a sám jich musel likvidovat sedm (6:4, 7:6).

V letošní sezoně, která je zatím jeho jasně nejlepší v kariéře, se nedostal do finále pouze na pěti turnajích. Ve dvou případech to bylo po výhře nad Sheltonem. Konkrétně na Masters v Indian Wells, kde v semifinále nestačil na Carlose Alcaraze, a ve Wimbledonu, který pro něj skončil ve čtvrtfinále po porážce s Medveděvem.

Třiadvacetiletý Ital je v této sezoně jasně nejstabilnějším hráčem a připomíná svými výkony a výsledky legendární Big Four. V aktuálním roce se podíval na všech turnajích alespoň do čtvrtfinále, což se v nedávné historii podařilo v kompletní sezoně pouze Novakovi Djokovičovi a Rogerovi Federerovi.

Čtvrtfinálová fáze pro něj byla ještě nedávno problémem. Před zhruba rokem však nastartoval stále trvající životní období a zvládl 14 z posledních 16 čtvrtfinálových duelů. Letos to má v soubojích o semifinále 10:2, oba nezdary zaregistroval proti ruským protivníkům (Medveděv a Andrej Rubljov).

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf); Peking (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Miami, Australian Open (triumf); Peking (finále)

Bilance: 62:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 37:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 10:5 (kariérní 32:32)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 4:1 (kariérní 9:4)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (triumf)

Sinner – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Peking (finále)

Cesta turnajem: volný los, Daniel (6:1, 6:4), (31) Etcheverry (6:7, 6:4, 6:2), (14) Shelton (6:4, 7:6)

Daniil Medveděv potvrdil v osmifinále psychickou výhodu, kterou má v soubojích se Stefanosem Tsitsipasem. Teď ho však čeká soupeř, proti němuž přesně takovou výhodu v posledním roce postupně ztratil. Už nějakou dobu se prezentuje nižším sebevědomím, což je způsobeno hlavně porážkami s největšími rivaly Sinnerem, Novakem Djokovičem a Carlosem Alcarazem.

Od začátku loňského roku má bilanci 17:15 s hráči TOP 10. Je důležité zmínit, že 14 z 15 nezdarů zapsal proti Djokovičovi, Alcarazovi a Sinnerovi. Hlavně kvůli nim stále čeká na první titul v tomto roce, jelikož pět ze šesti letošních nezdarů v semifinále či finále zaznamenal proti těmto rivalům.

Sice má na kontě více titulů z Masters (6) než Sinner a v minulosti v Šanghaji triumfoval, nicméně ani tak nejspíše nenastoupí proti Italovi s vysokým sebevědomím. V Šanghaji získal v roce 2019 svou druhou kariérní trofej z Masters, když tady neztratil ani jeden set a v posledních dvou kolech porazil Tsitsipase a Alexandera Zvereva.

Teprve potřetí v kariéře potkává ve čtvrtfinálové fázi na Masters někoho z TOP 5 světového pořadí. V obou předchozích případech uspěl, v Monte Carlu 2019 skolil Novaka Djokoviče a o pár měsíců později v Kanadě deklasoval Dominica Thiema.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Australian Open (finále)

Bilance: 45:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 28:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:6 (kariérní 46:47)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2:1 (kariérní 14:6)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (osmifinále), Wimbledon (semifinále), US Open (čtvrtfinále)

Medveděv – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 10:3

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Peking (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Seyboth Wild (7:5, 7:5), (29) Arnaldi (5:7, 6:4, 6:4), (10) Tsitsipas (7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 7:6. Zhruba před rokem prohrával Sinner ve vzájemné bilanci 0:6, ovšem v posledních 12 měsících v této rivalitě dominuje a Medveděvovi se stále nepodařilo najít recept na změnu. Nic na tom nemění ani jeho pár měsíců staré vítězství ve Wimbledonu, protože Sinner mu na nedávném US Open porážku oplatil. Medveděv je v posledních letech jedním z nejlepších hráčů na betonech, ale momentálně není v nejlepším rozpoložení a je celkem jasným outsiderem.

Čtvrteční program

STADIUM COURT (od 06:30 SELČ)

1. Koolhof/Mektič (Niz./Chorv.) - Lammons/Withrow (USA)

2. Sinner (1-It.) - Medveděv (5-) / nejdříve v 09:00 SELČ

3. Macháč (30-ČR) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve ve 12:30 SELČ

4. Bolelli/Vavassori (4-It.) - M. González/Molteni (Arg.)



GRANDSTAND 2 (od 07:00 SELČ)

1. González/Roger-Vasselin (Mex./Fr.) - Behar/Galloway (Urug./USA)

2. Pavlásek/Rojer (ČR/Niz.) - Murray/Peers (Brit./Austr.)

Přehled turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.