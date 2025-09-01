Macháčova jízda skončila v osmifinále US Open na Fritzovi
Macháč – Fritz 4:6, 3:6, 3:6
Čtyřiadvacetiletý Macháč neuspěl v osmifinále US Open ani na druhý pokus. Vloni zde nestačil na Brita Jacka Drapera. Proti Fritzovi dnes přišel čtyřikrát o servis, nevypracoval si jediný brejkbol.
V poměru vítězných míčů prohrál 17:30, udělal také 30 nevynucených chyb. Fritzovi pomohlo i 14 es.
Berounský rodák prohrál s Fritzem i třetí vzájemný zápas a nepodařila se mu odveta za lednové střetnutí v United Cupu, kde odstoupil za stavu 7:6, 5:6 kvůli zdravotním potížím. Loňský finalista Fritz je v sedmém grandslamovém čtvrtfinále a třetím na US Open.
"Dnešní zápas se mi bohužel nevydařil. On hrál navíc výborný tenis. Musel bych předvést skvělý výkon, abych mu konkuroval a mohl ho zlomit, což se nestalo," řekl českým novinářům Macháč.
"Vystoupení na turnaji ale beru pozitivně. Dobře jsem se připravil a fyzicky se cítil dobře. Jsem rád, že jsem odehrál alespoň čtyři zápasy a povedlo se mi trochu vrátit do tenisu, protože ty týdny předtím jsem nehrál dobře. Z dneška se zkusím ponaučit a najít si v tom nějaké pozitivum," doplnil Macháč.
Macháč, který v dosavadních třech zápasech neztratil ve Flushing Meadows ani set, držel v první sadě krok až do závěrečného desátého gamu. Poté, co si v něm Fritz vybojoval náskok 40:15, proměnil hned první setbol.
Na začátku druhé sady odvrátil Macháč brejkbol a znovu se držel ve hře až do koncovky. Tentokrát ale přišel o servis za stavu 3:4 a Fritz sadu doservíroval. Ve třetím setu pak Američan duel dotáhl. Macháče "brejkl" ještě dvakrát a při servisu českého hráče druhý mečbol.
