Madrid: Šok, nebo nuda? Očekávané finále zkusí zhatit kat Lehečky a belgická senzace
Sinner – Fils | 16:00 SELČ
Jannik Sinner pokračuje v dominantní jízdě a je kousek od historického milníku. Arthur Fils má rovněž skvělou formu a pokusí se s favoritem držet krok.
Zápasové informace a forma
Sinner v poslední době takřka neprohrává a v tomto trendu pokračuje i letos. V aktuální sezoně ztratil set maximálně v jednom zápase na každém turnaji ATP. Tuto sérii zatím drží i v Madridu, kde musel zvládnout ošemetné čtvrtfinále s domácím talentem Rafaelem Jódarem. Těžká byla pro Itala hlavně druhá sada, v níž odvrátil všechny brejkboly. Španěla nakonec přehrál 6:2, 7:6.
V Madridu tak stále útočí na premiérový zdejší triumf a také historický milník. V neděli se totiž může stát prvním tenistou v historii, který ovládne pět turnajů Masters po sobě. Jeho aktuální vítězná šňůra na těchto podnicích začala loni v Paříži a pokračovala letos v Indian Wells, Miami a na antuce v Monte Carlu.
Po slabším úvodu sezony se Sinner zase rozjel a poprvé ovládl Indian Wells, čímž zkompletoval trofeje ze všech velkých akcí hraných na betonech. Dokonce od začátku března neutrpěl ani jednu porážku a nyní ho dělí pouze triumf v Madridu a Římě od toho, aby měl alespoň jeden titul ze všech podniků Masters. A nutno říct, že má jedinečnou šanci to dokázat, protože nyní v Madridu chybí jeho největší rival Carlos Alcaraz, který nebude hrát ani v Římě.
Fils dorazil po triumfu v Barceloně a rozjížděl se velmi pomalu. V úvodních kolech měl potíže s Ignaciem Busem, s nímž absolvoval těsnou třísetovou bitvu, i Emiliem Navou, který mu rovněž mohl sebrat set. V následujících zápasech se však vrátil do skvělé formy a dominoval proti Tomásovi Martínovi Etcheverrymu i Jiřímu Lehečkovi.
V Madridu si tak poprvé zahraje semifinále a už teď může tento turnaj hodnotit velmi pozitivně. Francouzský talent dokonale využil snadnější cesty mezi nejlepší kvarteto a ve všech čtyřech duelech splnil roli favorita. Teď ho však čeká podstatně těžší výzva a naopak role jasného outsidera.
Vzájemná bilance
Sinner vede 1:0. Na jediný předchozí souboj došlo v semifinále na halovém betonu v Montpellieru v roce 2023, kdy aktéři ještě nebyli takto kvalitními hráči jako nyní. Ital měl navrch celkem jasně 7:5, 6:2.
Zajímavosti a fakta
Sinner má bilanci 12:4 v semifinálových zápasech na Masters a posledních osm vyhrál. Semifinále na hlavní tour proti soupeři mimo TOP 10 naposledy nezvládl v Monte Carlu 2024.
Aktuální lídr žebříčku má v tuto chvíli na kontě už 21 vítězství v řadě na hlavním okruhu.
Fils si zahraje semifinále na Masters podruhé, letos v Miami jasně nestačil na Jiřího Lehečku.
Francouz ještě nikdy neporazil světovou jedničku a zatím v této statistice vyzval jen Carlose Alcaraze letos v Dauhá. Čtyři z pěti letošních porážek utrpěl proti hráčům TOP 10.
Sázkařská analýza
Fils si v letošní sezoně vede výborně a platí to i pro momentální tažení v Madridu. V současné formě a s vítěznou šňůrou v zádech je určitě schopný v těchto podmínkách favorizovanému Sinnerovi vzdorovat. Jenže Ital je i tak minimálně o jednu třídu lepším tenistou a je těžké si představit, že by proti Filsovi nedokázal v klíčových momentech dominovat. Očekává se vítězství Sinnera bez ztráty setu.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Monte Carlo, Miami, Indian Wells (triumf)
Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (triumf)
Bilance: 28:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 9:0
Bilance proti hráčům TOP 30: 12:2 (kariérní 139:53)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 3:0 (kariérní 12:4)
Bilance v semifinále: 3:1 (kariérní 36:12)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Sinner – Madrid Open
Kariérní bilance: 10:2
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Monte Carlo (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Bonzi (6:7, 6:1, 6:4), Moller (6:2, 6:3), (19) Norrie (6:2, 7:5), Jódar (6:2, 7:6)
Fils – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Barcelona (triumf); Dauhá (finále)
Největší úspěchy na antuce: Barcelona (triumf)
Bilance: 22:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 9:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:4 (kariérní 9:15)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 0:1)
Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 6:7)
Grandslamy: Australian Open (nehrál)
Fils – Madrid Open
Kariérní bilance: 4:2
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Barcelona (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Buse (6:7, 7:6, 7:5), Nava (7:6, 6:3), (25) Etcheverry (6:3, 6:4), (11) Lehečka (6:3, 6:4)
Blockx – Zverev | 20:00 SELČ
Alexander Zverev bude proti belgické senzaci favoritem, ale mohl by mít potíže. Alexander Blockx je totiž v životní formě a nemá co ztratit.
Zápasové informace a forma
Blockx ještě loni touto dobou neměl na kontě ani jedno vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a na to antukové čekal až do tohoto měsíce. Teď ovšem prožívá v rámci letošního antukového jara nejlepší období své kariéry a neustále se zlepšuje. Letos na antuce prohrál pouze s hráči TOP 10 (Alex de Minaur a Ben Shelton) a po cestě do semifinále na Masters v Madridu zvládl pět zápasů.
Jeho senzační tažení ve španělské metropoli zahrnuje skalp TOP 10, který slavil proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu, a také hladkou výhru nad loňským šampionem Casperem Ruudem. Díky vítězství nad Norem se stal teprve pátým tenistou narozeným v roce 2003 či později, jenž se dostal do semifinále na Masters (Carlos Alcaraz, Holger Rune, Arthur Fils a Jakub Menšík).
Zverev musel nedávno v semifinále v Mnichově skousnout dvousetovou porážku s Flaviem Cobollim, nicméně ve čtvrtfinále v Madridu zareagoval výborně a stejného soupeře smetl 6:1, 6:4. Pokračuje tak ve sběru stabilních letošních výsledků a semifinálových účastí. Letos hraje sedmý turnaj a už pošesté je v semifinále. Jedinou výjimkou je únorová porážka ve druhém kole v Acapulku.
V úvodních čtyřech letošních semifinále nestačil na Jannika Sinnera a Alcaraze. Velkou šanci překonat tuto fázi měl už v Mnichově proti Cobollimu a další pokus dostane teď v Madridu. Pokud uspěje, projde do svého prvního finále od říjnového vystoupení ve Vídni. V Madridu by si měl věřit, jelikož tady už dvakrát triumfoval (2018 a 2021) a zvládl všechny tři předchozí semifinálové zápasy.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Blockx absolvuje své první kariérní semifinále na hlavním okruhu. Dosud největší semifinále odehrál loni v prosinci na Turnaji mistrů do 20 let, kde v této fázi porazil bez ztráty setu Nicolaie Budkova Kjaera.
Zverev prohrál devět z posledních deseti semifinále, včetně posledních šesti.
Na hráče figurujícího mimo TOP 50 žebříčku naposledy v semifinále narazil loni v Mnichově, kde Němec slavil svůj zatím poslední triumf.
V semifinále na Masters má Zverev úspěšnost 12:14 a posledních šest takových duelů prohrál.
Sázkařská analýza
Mezi aktivními hráči patří Zverev k těm nejúspěšnějším na Masters. Na turnajích této kategorie už sedmkrát triumfoval a dvakrát se radoval z titulu v Madridu, kde je velmi nebezpečným protivníkem. Podle papírových předpokladů by si měl s debutantem v semifinále na hlavní tour Blockxem poradit bez problémů.
Jenže německému favoritovi se v poslední době v semifinálových zápasech vůbec nedaří a varovným signálem je, že nedokázal nelichotivou sérii v této fázi přerušit ani nedávno v Mnichově proti Cobollimu. Blockx je navíc v životní formě a má vše potřebné k tomu, aby se Zverevem držel krok. Belgičan se prezentuje agresivní hrou a mohl by si vynutit vyšší počet gamů, tie-breaky a případně i rozhodující set.
Blockx – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)
Bilance: 26:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 10:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 1:2)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Blockx – Madrid Open
Kariérní bilance: 5:0
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Monte Carlo (osmifinále), Mnichov (osmifinále)
Cesta turnajem: Garín (4:6, 7:5, 7:5), (28) Nakashima (3:6, 6:3, 6:4), (3) Auger-Aliassime (7:6, 6:3), (16) F. Cerúndolo (7:6, 6:2), (12) Ruud (6:4, 6:4)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mnichov, Monte Carlo, Miami, Indian Wells, Australian Open (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: Mnichov, Monte Carlo (semifinále)
Bilance: 25:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 10:2
Bilance proti hráčům TOP 50-100: 3:2 (kariérní 165:52)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:3 (kariérní 12:14)
Bilance v semifinále: 0:5 (kariérní 40:43)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Zverev – Madrid Open
Kariérní bilance: 29:6
Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 3:0
Generálka: Monte Carlo (semifinále), Mnichov (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Navone (6:1, 3:6, 6:3), Atmane (6:3, 7:6), (23) Menšík (6:4, 6:7, 6:3), (10) Cobolli (6:1, 6:4)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
