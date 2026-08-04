Masters v Kanadě: Návrat královny Siniakové! Bejlek může šokovat svět, Lehečka hraje české derby
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 4. 8.
Češi v akci
Bejlek (ČR) – Šwiateková (7-Pol.) | Centre Court (18:30 SELČ)
Lehečka (8-ČR) – Kopřiva (ČR) | Court 5 (21:30 SELČ)
Siniaková (32-ČR) – Rachimovová (Uzb.) | Court 1 (23:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Tausonová (27-Dán.) | Grandstand (středa 00:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od semifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Návrat Siniakové a české derby s Lehečkou
Kateřina Siniaková má velkou šanci oslavit vítězný návrat na kurty po zranění kolene, které ji trápilo už během antukového jara. Deblová královna si dala ovšem pauzu až po Wimbledonu a musela vynechat domácí Livesport Prague Open i pětistovku ve Washingtonu. Na kurty se vrací zhruba po měsíční pauze a bude favoritkou. V Torontu se jako poslední vešla mezi nasazené, měla v úvodním kole volno a začne proti Kamille Rachimovové. S bývalou Ruskou, která teď reprezentuje Uzbekistán a v prvním kole vyřadila legendu Venus Williamsovou, má pozitivní vzájemnou bilanci 2:1. Pokaždé se ale jednalo o bitvu, vždy došlo na jeden tie-break a všechny souboje se uskutečnily v roce 2023. Siniaková letos sbírá úspěchy hlavně ve čtyřhře a na první singlové čtvrtfinále stále čeká. Rachimovová na něj sice dosáhla, ale disponuje v této sezoně negativní zápasovou bilancí.
Na Masters v Montrealu budeme mít minimálně jednoho zástupce ve třetím kole. Vít Kopřiva totiž využil šanci, ustál deštivý program a v pondělí přehrál domácí naději Alexise Galarneaua. Zajistil si tak české derby s nasazeným Jiřím Lehečkou, který do turnaje teprve vstoupí. Zatímco Kopřiva bude usilovat o teprve třetí kariérní postup mezi nejlepší dvaatřicítku na úrovni Masters a jeho maximem je osmifinále, Lehečka si letos v Miami zahrál své životní finále. Nejvýše postavený Čech v žebříčku ATP bude logicky jasným favoritem. Kopřiva by nicméně nemusel být bez šance, protože Lehečka teprve ladí spolupráci s novým trenérem a pohořel na generálce v Los Cabos, kde prohrál úvodní zápas s outsiderem Colemanem Wongem. Jediný předchozí duel sehráli Lehečka s Kopřivou na challengeru v Liberci 2022 a jasně navrch měl Lehečka.
Těžká výzva pro Bejlek a Bartůňkovou
Sára Bejlek se po šokujícím únorovém triumfu v Abú Zabí několik měsíců trápila, ale na posledních dvou turnajích v Aténách a Praze zapsala čtvrtfinále. V Torontu však zatím dobrou výkonnost nemá a v prvním kole při svém debutu na kanadském Masters se tři hodiny trápila s Xiyu Wang. Mnohem těžší úkol ji čeká v úterý, jelikož vyzve obrovskou favoritku a jednu z největších adeptek na celkový triumf Igu Šwiatekovou. Polská hvězda je letos na své poměry v pořádné krizi. V takovém rozpoložením ovšem přijela už na French Open, a přesto si s Bejlek v jediném předchozím souboji snadno poradila. Očekává se, že Bejlek nebude schopná příliš vzdorovat ani nyní na betonu v kanadské metropoli. Česká tenistka se nicméně pokusí šokovat celý tenisový svět. Za sebou má dva duely s hráčkami TOP 10 a oba jasně prohrála.
Těžkou výzvu má před sebou i Nikola Bartůňková, ale její šance na postup jsou podstatně větší než u Bejlek. Další z mladých českých nadějí se oklepala z nepříjemného kolapsu na domácím Livesport Prague Open a v Torontu skolila ve dvou těsných setech domácí hvězdu a grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou. Pokud chce Bartůňková projít do další fáze, bude zřejmě potřebovat mnohem lepší výkon než ten, který předvedla v pondělí. Nasazená loňská semifinalistka Clara Tausonová by totiž měla být těžší soupeřkou než Andreescuová, která se po sérii zranění marně snaží vrátit mezi elitu. Talentovaná Dánka je letos hodně nevyzpytatelná. Sice má na kontě negativní zápasovou bilanci, nicméně byla už čtyřikrát minimálně ve čtvrtfinále a umí být nebezpečná. Šance jsou takřka vyrovnané a Tausonová je velmi mírnou kurzovou favoritkou.
Úterní program v Torontu
CENTRE COURT (od 18:30 SELČ)
1. Bejlek (ČR) – Šwiateková (7-Pol.)
2. Kosťuková (10-Ukr.) – Sebovová (Kan.)
3. Sabalenková (1-) – Učidžimaová (Jap.) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
4. Tararudeeová (Thaj.) – Anisimovová (8-USA)
GRANDSTAND (od 17:00 SELČ)
1. Svitolinová (9-Ukr.) – Bouzasová (Šp.)
2. R. Šramková (SR) – Šnajderová (15-)
3. Ružičová (Chorv.) – Keysová (19-USA)
4. Kalinská (17-) – Kesslerová (USA) / nejdříve ve 23:00 SELČ
5. Bartůňková (ČR) – Tausonová (27-Dán.)
COURT 1 (od 18:30 SELČ)
1. Osoriová (Kol.) – Alexandrovová (16-)
2. Chwaliňská (18-Pol.) – Gibsonová (Austr.)
3. Shuai Zhang (Čína) – Ostapenková (26-Lot.)
4. Siniaková (32-ČR) – Rachimovová (Uzb.)
Kompletní program | Přehled turnaje
Úterní program v Montrealu
CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Damm (USA) – Tsitsipas (Řec.)
2. Z. Svajda (USA) – Shapovalov (Kan.)
3. Atmane (Fr.) – Draper (Brit.)
4. Tiafoe (15-USA) – Čilič (Chorv.) / nejdříve ve středu v 01:00 SELČ
5. Darderi (19-It.) – Diallo (Kan.)
ROGERS COURT (od 17:00 SELČ)
1. Hurkacz (Pol.) – Giron (USA)
2. Mérida (Šp.) – Draxl (Kan.)
3. Juncheng Shang (Čína) – Rubljov (10-)
4. Duckworth (Austr.) – De Minaur (3-Austr.) / nejdříve ve 23:59 SELČ
5. Cobolli (6-It.) – Hanfmann (Něm.)
COURT 5 (od 17:00 SELČ)
1. Chan (Kan.) – Tirante (Arg.)
2. Popyrin (Austr.) – Burruchaga (Arg.)
3. Sonego (It.) – Griekspoor (Niz.)
4. Lehečka (8-ČR) – Kopřiva (ČR)
Komentáře
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Ano, vím, že mě můžou testovat i mimo okno. Na turnajích chodí běžně kdykoli. (...) I jindy už se mi ale stalo, že přišli mimo okno. Ale nikdy, aby někdo cizí dorazil takhle pozdě večer.
LOL
Aneb když lžete, musíte mít IQ nad 80, abyste si ty výmysly pamatovali
Jako... ona je cooked a může si za to sama.
Poznámka: bylo 20:05, ona dělá, jako kdyby táhlo na půlnoc.
Jsem rád, že jsem těm jejím blábolům od začátku nevěřil a stejně tak mi vyšel i nákup psychologického posudku
https://www.idnes.cz/sport/tenis/zvoni-na-me-nejaka-k-nda-z-dopingu-detaily-pripadu-potrestane-vondrousove.A260803_151645_tenis_pls?h=FCEAA99CCF204FC27739C18FEE1F7F6A
Nicméně poslední zjištění mi dala za pravdu.
Omluvy se samozřejmě nedočkám, ale o to nejde. Jde o to, že jsem měl opět pravdu.