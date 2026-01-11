Medveděv pokračuje v šílené statistice. Po suverénním triumfu v Brisbane má 22. trofej
Medveděv – Nakashima 6:2, 6:4
Na hlavní tour posbíral Medveděv včetně momentálního triumfu už 22 trofejí. A navzdory tak vysokému číslu má každý titul z jiného města, což je jedna z nejvíce kuriózních statistik v tenisovém světě. V open éře dosáhlo na více než 20 triumfů na nejvyšším okruhu celkem 48 tenistů a Rus jako jediný nikdy nevyhrál žádný turnaj dvakrát.
Pro další kousek si bývalý lídr žebříčku došel v Brisbane, kde po většinu turnaje dominoval. Set povolil pouze Kamilovi Majchrzakovi ve čtvrtfinále a zápas suverénně otočil. Hodně snadné nakonec bylo i finále s Nakashimou.
V souboji o titul si až do koncovky druhého setu držel servis a za stavu 5:4 se dostal ke dvěma mečbolům. Své šance však neproměnil a poprvé v utkání přišel o podání. Nenechal se nicméně rozhodit a v tie-breaku (7:1) byl jasně lepší než Američan.
Medveděv absolvoval již 41. kariérní finále a má v nich bilanci 22:19. V tuto chvíli je pro něj každý triumf velmi cenný. Na konci loňské sezony na menší halové akci v Almaty totiž ukončil více než dvouleté čekání na titul. Prvenství v Brisbane je dalším potvrzením, že mu prospěl rozchod s dlouholetým trenérem Gillesem Cervarou.
Bývalý šampion US Open se přiblížil k návratu do TOP 10 žebříčku. V živém hodnocení se posunul na 12. místo a na desátého Alexandera Bublika, jenž kraloval o několik desítek minut dříve v Hongkongu, ztrácí 155 bodů. Navíc složil v Brisbane finálový reparát. Při jediném předchozím startu podlehl ve finále ročníku 2019 Keiovi Nišikorimu.
Nakashima si finále na turnajích ATP zahrál počtvrté v kariéře. Jediný dosavadní titul získal před skoro čtyřmi lety na domácí půdě v San Diegu. V pondělí vyrovná své žebříčkové maximum, a sice 29. místo z loňského května.
