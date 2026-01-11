Medveděv pokračuje v šílené statistice. Po suverénním triumfu v Brisbane má 22. trofej

ATP BRISBANE - Daniil Medveděv (29) slaví v Brisbane úspěšný finálový reparát a také svůj 22. kariérní triumf na nejvyšším okruhu. Bývalý lídr žebříčku si ve finále poradil 6:2, 7:6 s Brandonem Nakashimou (24) a pokračuje v kuriózní statistice, která se týká jeho sbírky trofejí.
Daniil Medveděv získal 22. titul, každý má z jiného města (© WILLIAM WEST / AFP)

Medveděv – Nakashima 6:2, 6:4

Na hlavní tour posbíral Medveděv včetně momentálního triumfu už 22 trofejí. A navzdory tak vysokému číslu má každý titul z jiného města, což je jedna z nejvíce kuriózních statistik v tenisovém světě. V open éře dosáhlo na více než 20 triumfů na nejvyšším okruhu celkem 48 tenistů a Rus jako jediný nikdy nevyhrál žádný turnaj dvakrát.

Pro další kousek si bývalý lídr žebříčku došel v Brisbane, kde po většinu turnaje dominoval. Set povolil pouze Kamilovi Majchrzakovi ve čtvrtfinále a zápas suverénně otočil. Hodně snadné nakonec bylo i finále s Nakashimou.

V souboji o titul si až do koncovky druhého setu držel servis a za stavu 5:4 se dostal ke dvěma mečbolům. Své šance však neproměnil a poprvé v utkání přišel o podání. Nenechal se nicméně rozhodit a v tie-breaku (7:1) byl jasně lepší než Američan.

Medveděv absolvoval již 41. kariérní finále a má v nich bilanci 22:19. V tuto chvíli je pro něj každý triumf velmi cenný. Na konci loňské sezony na menší halové akci v Almaty totiž ukončil více než dvouleté čekání na titul. Prvenství v Brisbane je dalším potvrzením, že mu prospěl rozchod s dlouholetým trenérem Gillesem Cervarou.

Bývalý šampion US Open se přiblížil k návratu do TOP 10 žebříčku. V živém hodnocení se posunul na 12. místo a na desátého Alexandera Bublika, jenž kraloval o několik desítek minut dříve v Hongkongu, ztrácí 155 bodů. Navíc složil v Brisbane finálový reparát. Při jediném předchozím startu podlehl ve finále ročníku 2019 Keiovi Nišikorimu.

Nakashima si finále na turnajích ATP zahrál počtvrté v kariéře. Jediný dosavadní titul získal před skoro čtyřmi lety na domácí půdě v San Diegu. V pondělí vyrovná své žebříčkové maximum, a sice 29. místo z loňského května.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
manager1
11.01.2026 12:22
Finálový pomer win/loss po tomto tydnu má stejny jako sabalenka 22/19, ktoré taký fandím...
manager1
11.01.2026 12:16
Fandím mu a gratuluji. Doufam že se zvedne a jeste zamicha ranking na nejvyssich mistech...
Patik
11.01.2026 11:59
Radšej by som chcel mať takúto pestrú zbierku menších turnajov ako trebárs 14 krát Roland Garros ten istý pohár.
PTP
11.01.2026 11:47
Originál za každou cenu
Carter
11.01.2026 11:40
Je Medveď, ktorý má 22 titulov z rôznych miest a potom tu máme Marušku, ktorá má 2 a oba z Prahy
