Menšík čtvrtfinále nedohrál. Český favorit stihl jen dva míčky a musel opustit kurt
Menšík absolvuje v Aucklandu svůj první letošní individuální turnaj. Po týmovém United Cupu, v němž začal cenným skalpem Caspera Ruuda, ale pak jasně prohrál s Alexem de Minaurem i Zizouem Bergsem, si na Novém Zélandu poradil ve třech setech s Hamadem Medjedovičem.
Ve čtvrtek nastoupil ke čtvrtfinále s Mpetshim Perricardem, ovšem aktéři stihli odehrát pouhé dva míčky. A bohužel pro Menšíka oba z nich získal francouzský servisman. Český favorit tak půjde do páteční dohrávky s mankem 0:30 na vlastním podání.
Mpetshiho Perricarda potkává Menšík potřetí v kariéře. Recept na majitele dvou trofejí z turnajů ATP nenašel před třemi lety na antukovém challengeru v Poznani ani loni v australském Brisbane. Jejich třetí vzájemný duel bude pokračovat dnes ve 23:00 našeho času.
V Aucklandu startuje Menšík podruhé. Úřadující šampion Masters v Miami se v tomto dějišti představil také před rokem, kdy musel začínat hned od prvního kola a ve čtvrtfinále padl v tie-breaku rozhodujícího setu s Nunem Borgesem.
Dohrávat se budou i další čtvrtfinálové duely. Ben Shelton má rozehrané utkání se Sebastiánem Báezem a Eliot Spizzirri bude pokračovat v souboji s Fábiánem Marozsánem. V semifinále je zatím jen Marcos Giron. V pátek se po čtvrtfinálových dohrávkách uskuteční i semifinálové boje.
