Menšík čtvrtfinále nedohrál. Český favorit stihl jen dva míčky a musel opustit kurt

DNES, 12:32
ATP AUCKLAND - Jakub Menšík (20) odehrál v rámci čtvrtfinálového souboje s Giovannim Mpetshim Perricardem (22) v Aucklandu pouhé dva míčky, než aktéry z kurtu vyhnalo deštivé počasí. Český favorit se tak do akce vrátí až v pátek a v případě vítězství si střihne rovnou dva zápasy.
Jakub Menšík se na kurt vrátí až v pátek (© PHIL WALTER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Menšík absolvuje v Aucklandu svůj první letošní individuální turnaj. Po týmovém United Cupu, v němž začal cenným skalpem Caspera Ruuda, ale pak jasně prohrál s Alexem de Minaurem i Zizouem Bergsem, si na Novém Zélandu poradil ve třech setech s Hamadem Medjedovičem.

Ve čtvrtek nastoupil ke čtvrtfinále s Mpetshim Perricardem, ovšem aktéři stihli odehrát pouhé dva míčky. A bohužel pro Menšíka oba z nich získal francouzský servisman. Český favorit tak půjde do páteční dohrávky s mankem 0:30 na vlastním podání.

Mpetshiho Perricarda potkává Menšík potřetí v kariéře. Recept na majitele dvou trofejí z turnajů ATP nenašel před třemi lety na antukovém challengeru v Poznani ani loni v australském Brisbane. Jejich třetí vzájemný duel bude pokračovat dnes ve 23:00 našeho času.

V Aucklandu startuje Menšík podruhé. Úřadující šampion Masters v Miami se v tomto dějišti představil také před rokem, kdy musel začínat hned od prvního kola a ve čtvrtfinále padl v tie-breaku rozhodujícího setu s Nunem Borgesem.

Dohrávat se budou i další čtvrtfinálové duely. Ben Shelton má rozehrané utkání se Sebastiánem Báezem a Eliot Spizzirri bude pokračovat v souboji s Fábiánem Marozsánem. V semifinále je zatím jen Marcos Giron. V pátek se po čtvrtfinálových dohrávkách uskuteční i semifinálové boje.

Výsledky turnaje ATP 250 v Aucklandu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
15.01.2026 14:06
dva zápasy za sebou teď rozhodně nehrát...
aligo
15.01.2026 12:46
No snad pauza Jakubovi pomůže a tento zápas, ve kterém neuhrál ani bod otočí ať si vezme příklad ze svého soupeře, který ho zatím drtil a nic mu nepustil
