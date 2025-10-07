Menšík nemá síly, a přesto pojede na exhibici. V Hongkongu zabojuje o finálový turnaj

DNES, 18:30
Aktuality 20
Jakub Menšík (20) přiznal, že v závěru náročné sezony bojuje se zdravotními problémy a postrádá síly. Přesto v polovině října absolvuje exhibici Ultimate Tennis Showdown (UTS), která se uskuteční v Hongkongu. Bude tak mít možnost zabojovat o prosincový finálový turnaj.
Jakub Menšík pojede na exhibici do Hongkongu (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

"V poslední době se potýkám se zdravotními problémy po celém těle. Zejména se zraněním kolene, kvůli kterému jsem musel skrečovat čtvrtfinále v Pekingu," přiznal Menšík na tiskové konferenci před vstupem do probíhající akce Masters v Šanghaji, kde neobhájil loňskou čtvrtfinálovou účast a skončil hned po prvním zápase.

Přesto bude místo potřebného odpočinku před posledními letošními turnaji účinkovat na exhibici UTS v Hongkongu, která je na programu od 14. do 15. října v Kai Tak Areně. Známe už také los a český tenista se ve čtvrtfinále utká s čínským talentem Junchengem Shangem.

Původně měl v Hongkongu startovat i lídr žebříčku Tomáš Macháč. Ten se však v Šanghaji zranil a účast zřejmě i kvůli tomu, že už má finálový turnaj jistý, nakonec odřekl. Menšík naopak musí o finále této exhibice, které se uskuteční v prosinci v Londýně, zabojovat.

Berdychova předpověď se naplňuje. České hvězdy kosí zranění, dojíždějí na nabitý program

Z účasti Menšíka v Hongkongu zřejmě nebude nadšený kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych. Tomu se totiž nelíbilo už to, že Menšík jede uprostřed náročného programu na Laver Cup, kde ale na rozdíl od UTS alespoň mohl sbírat zkušenosti po boku hvězdných kolegů.

Aktuálně 19. hráč světa Menšík by pak měl vyrazit na evropské halové turnaje v Basileji, Paříži a v Aténách. V listopadu se bude očekávat jeho účast na finálovém turnaji Davisova poháru. Pokud bude mít motivaci, může se v prosinci představit na Turnaji mistrů do 20 let v Saúdské Arábii.

Netradiční pravidla

Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.

Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.

Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.

Žebříček UTS | Pravidla UTS

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kytka
07.10.2025 20:46
Ten se už úplně zbláznil. Místo, aby léčil koleno a další bolístky, vyrazí na exhibici, navíc ve formátu, který mu evidentně nesedí. Pokud je koleno skutečně nějak pochroumané tak se to jen zhorší. Hazarduje se zdravím. Když k tomu přistupuje takhle, nemusí jeho kariéra trvat dlouho. Že ho nezabrzdi trenér mně překvapuje. Proboha, je mladý, má spoustu času. Tohle hamty hamty a mít honem všechno, no nevim, aby nakonec nebylo ze všeho velké nic.
Tomas_Smid_fan
07.10.2025 20:23
jelito možné?
GaelM
07.10.2025 20:13
https://www.youtube.com/watch?v=U-69TX7h1Ow
muster
07.10.2025 20:10
myslel sem, že penězi se léčí jen Moribundus Berdycha trefí šlak
PTP
07.10.2025 19:35
Jenom s jedním servisem uhraje kulový.
Kytka
07.10.2025 20:53
Aspoň i v jeho vlastním zájmu vyhučí hned. Myslím,že v jeho věku má vyděláno dostatečně. Nebo hrabě dokud to jde? Je mi líto Berdycha, má k dispozici jen jednoho skutečného profíka - Jirku Lehečku. A k tomu dva cvoky.
com
07.10.2025 21:16
nasadil bych Veselku
Kytka
07.10.2025 21:55
Jo a povolat ještě Rosola z tenisového důchodu. Případně ať nastoupí sám Berdych - taky v tenisovém důchodu, ale lepší než Veselka s Rosolem.
darek.vrana
07.10.2025 18:59
Jiří Lehečka - jediný profesionál.
pantera1
07.10.2025 19:09
Lehy to dotáhne nejdál a bude z našich nejvýš v žebříčku. Má dobře nakročeno zaslouženě
Trojchyba_Mat
07.10.2025 19:15
No, netvrdím to už dlouho? Hrrrrrr na ně! smile
Trojchyba_Mat
07.10.2025 19:16
Ale i Kubovi pořád věřím
pantera1
07.10.2025 19:19
Kubík musí ještě dozrát, je to mlaďoch. A je jiná povaha než Jirka. Určitě se posune. V Jirkově věku, už bude víc stabilní.
Kandinsky1
07.10.2025 18:51
O tom mohl pochybovat jen naivka
darek.vrana
07.10.2025 18:47
Co na to říct... Macháč asi to samé?
darek.vrana
07.10.2025 18:48
Tak ne, pardon
PTP
07.10.2025 19:41
Ani Macháč ani Ruud nepohladí si navzájem úd
com
07.10.2025 19:59
úd se nehladi, ale
com
07.10.2025 18:42
smilesmilesmile "V poslední době se potýkám se zdravotními problémy po celém těle. Zejména se zraněním kolene, kvůli kterému jsem musel skrečovat čtvrtfinále v Pekingu," přiznal Menšík smilesmilesmile

Ale na štědře dotovanou exhibici, to jooooo
hanz
07.10.2025 18:34
Ach, ta vůně maníkůůů.... dělá to divy i se zazobanci
