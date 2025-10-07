Menšík nemá síly, a přesto pojede na exhibici. V Hongkongu zabojuje o finálový turnaj
"V poslední době se potýkám se zdravotními problémy po celém těle. Zejména se zraněním kolene, kvůli kterému jsem musel skrečovat čtvrtfinále v Pekingu," přiznal Menšík na tiskové konferenci před vstupem do probíhající akce Masters v Šanghaji, kde neobhájil loňskou čtvrtfinálovou účast a skončil hned po prvním zápase.
Přesto bude místo potřebného odpočinku před posledními letošními turnaji účinkovat na exhibici UTS v Hongkongu, která je na programu od 14. do 15. října v Kai Tak Areně. Známe už také los a český tenista se ve čtvrtfinále utká s čínským talentem Junchengem Shangem.
Původně měl v Hongkongu startovat i lídr žebříčku Tomáš Macháč. Ten se však v Šanghaji zranil a účast zřejmě i kvůli tomu, že už má finálový turnaj jistý, nakonec odřekl. Menšík naopak musí o finále této exhibice, které se uskuteční v prosinci v Londýně, zabojovat.
Berdychova předpověď se naplňuje. České hvězdy kosí zranění, dojíždějí na nabitý program
Z účasti Menšíka v Hongkongu zřejmě nebude nadšený kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych. Tomu se totiž nelíbilo už to, že Menšík jede uprostřed náročného programu na Laver Cup, kde ale na rozdíl od UTS alespoň mohl sbírat zkušenosti po boku hvězdných kolegů.
Aktuálně 19. hráč světa Menšík by pak měl vyrazit na evropské halové turnaje v Basileji, Paříži a v Aténách. V listopadu se bude očekávat jeho účast na finálovém turnaji Davisova poháru. Pokud bude mít motivaci, může se v prosinci představit na Turnaji mistrů do 20 let v Saúdské Arábii.
Netradiční pravidla
Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.
Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.
Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.
