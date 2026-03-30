Menšík o Lehečkově tažení v Miami: Obrovský úspěch. Můžeme se navzájem popohánět
"Určitě mi to trochu evokovalo mé loňské tažení. Je fajn, že se po loňském roce tak dobře navázalo, co se týče českých tenistů. Škoda, že to ve finále nedopadlo, ale i tak je to obrovský úspěch. Je fajn, že všichni kluci jdou dopředu a tímto stylem se můžeme popohánět," řekl Menšík.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka porazil na cestě do finále mimo jiné Američana Taylora Fritze či Francouze Arthura Filse. Přes stejné hráče došel vloni k triumfu také Menšík. Lehečka ale v dnešním finále nestačil na druhého hráče světa Itala Jannika Sinnera, kterému podlehl 4:6, 4:6. "Moc jsem to sledovat nestihl, ale viděl jsem 'highlighty' a třeba kousek zápasu s Taylorem. Přišlo mi to trochu jako déjà vu, že ta cesta byla hodně podobná," uvedl Menšík.
Podobný byl i program finále, které se stejně jako vloni odkládalo kvůli dešti. Menšík v něm tehdy porazil Srba Novaka Djokoviče 7:6, 7:6. "V Miami když zaprší, tak prší vydatně. Minulý rok jsem tam čekal celý den. Ještě si vzpomínám, jak jsem si s týmem říkal, že to bude rychlý den. Že se vyspím, odehraju to a budu to mít za sebou. Ale pak jsem čekal celý den. Je to náročnější, ale to nejlepší, co může člověk v takovou chvíli udělat, je zachovat klidnou hlavu a připravit se nejlépe, jak umí," uvedl Menšík.
Současnou dominanci Sinnera a jeho rivala Španěla Carlose Alcaraze vítá a vnímá ji jako motivaci. "Jannik s Carlosem patří k nejlepším tenistům na světě. Je vidět jejich obrovská dominance. Myslím, že oni dva jsou ti, kteří nám ukazují správný směr. Nejlépe, co můžeme, je následovat je v jejich stopách. Když vidíme, jak jim to tak jde, tak by bylo určitě fajn, kdybychom se na ně dotáhli," řekl Menšík.
Zatímco s Alcarazem se ještě Menšík nikdy neutkal, se Sinnerem hrál poprvé letos v Dauhá a porazil ho 7:6, 2:6, 6:3. "Je sice fajn mít po jednom zápase pozitivní bilanci, ale pro mě je nejdůležitější, že mi to ukázalo, že i proti těmto dvěma, ne-li proti těm nejlepším z nejlepších, dokážu hrát a dokážu je vesměs porazit," uvedl Menšík.
Dvacetiletý rodák z Prostějova po tiskové konferenci Red Bullu, jehož je ambasadorem, zamířil do Monte Carla, kde odstartuje antukovou část sezony. Prestižní turnaj začne v Monaku 5. dubna.
"Moc se těším. Je to příjemná změna jít po půl roce betonových turnajů zpět na antuku. Je to povrch, na kterém jsem vyrůstal. Jedu tam dobře připravený. Ještě ji (přípravu) dodělám přímo v Monte Carlu, ale jako vždy tam jedu s vítězným záměrem a chci předvést to nejlepší, co ve mně je," doplnil Menšík.
Zázračný český tenis: úspěchy na všech frontách, nestačí ani velmoci
