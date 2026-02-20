Menšík po šokujícím skalpu Sinnera: Šel jsem na kurt vyhrát, byla to těžká psychická bitva
Spousta hráčů se snažila zastavit Sinnera na tvrdém povrchu, ale většina z nich se musela před uměním italského suveréna sklonit. Ne tak Menšík. Ten si připsal už své čtvrté vítězství proti hráči TOP 5 světového žebříčku. A to vůbec nejcennější. Navíc se stal prvním hráčem mimo první desítku, který porazil Sinnera na hardu od výhry Bena Sheltona v Šanghaji v roce 2023.
"Abych byl upřímný, nevím, jak se mi to podařilo. Samozřejmě jsem před zápasem věděl o Jannikových kvalitách. Je to prostě borec a skvělý šampion. Už to, co ve své zatím krátké kariéře dokázal, je docela působivé. Věděl jsem, že to bude těžké. Ale i s tím jsem do zápasu šel a chtěl jsem vyhrát. Měl jsem ve své mysli vítězné nastavení," vyprávěl první český přemožitel Sinnera, který to měl s našimi tenisty 11:0.
Zápas pro něj začal dobře, v první sadě si udržel servis a získal ji v tie-breaku. V té druhé ale začal ztrácet. "Podával jsem docela dobře, i když se podmínky během noci začaly zpomalovat. Byl to velmi, velmi těžký psychický boj. Po druhém setu, kdy mi trochu došla energie, jsem byl opravdu rád, že jsem se vrátil do zápasu," připustil.
Pomohla prý pauza mezi sety. "O přestávce jsem si odběhl na toaletu. A od začátku třetího setu jsem začal zase dobře podávat. Jsem prostě spokojený s výkonem, který jsem dnes předvedl," dodal Menšík.
Jenže turnaj v katarské metropoli zdaleka nekončí a Menšík musí oslavy ještě odložit. Aby prodloužil svou misi, potřebuje předvést podobný výkon i proti Arthurovi Filsovi.
"Tohle je samozřejmě skvělé vítězství a jsem si jistý, že bude mít v mé zemi velký dopad. Ale zítra je semifinále a já se musím soustředit, protože turnaj stále pokračuje. Pokusím se co nejlépe zregenerovat. I když je asi potřeba takové vítězství trochu oslavit. Ale včas půjdu spát a zítra si dám stejnou rozcvičku jako dnes a doufám, že ukážu stejnou úroveň," slíbil Menšík.
