Menšík potvrdil účast na Turnaji mistrů: Mám na to, abych tam uhrál dobrý výsledek

Jakub Menšík (19) bude startovat na Turnaji mistrů do 21 let. Talentovaný teenager to potvrdil ve středu v pořadu Debl na televizní stanici O2. Next Gen ATP Finals se uskuteční od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě.

Jakub Menšík potvrdil start na Turnaji mistrů v Džiddě (© THOMAS KRONSTEINER / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)