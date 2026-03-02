Menšík se znovu posunul žebříčkem a je o krok blíž k TOP 10. Macháč zaznamenal ohromný pád
Menšík v letošní sezoně potvrzuje, že mu pozice české mužské jedničky zaslouženě patří. Na dvěstěpadesátce v Aucklandu získal svůj druhý kariérní titul. Na Australian Open poprvé postoupil do osmifinále grandslamu a před duelem s Novákem Djokovičem ho zastavilo zranění břišních svalů. Kvůli němu přišel o Davis Cup, ale k individuálním turnajům se brzy vrátil v plné síle, což se podepisuje i na jeho žebříčkovém postavení.
V Dauhá šokoval výhrou nad světovou dvojkou Jannikem Sinnerem a probojoval se až mezi čtyřku nejlepších. Následující týden na další prestižní pětistovce v Dubaji porazil v duelech dělových servisů Huberta Hurkacze i Alexeie Popyrina a postoupil do čtvrtfinále. V něm ho zastavil až po třísetové řežbě ve formě hrající Tallon Griekspoor.
Menšík se díky těmto úspěchům stále přibližuje k debutu v TOP 10 a stále si vylepšuje kariérní maximum. Od začátku sezony se posunul už o šest pozic a nově je 12. hráčem světa. Mezi ním a elitní desítkou je už pouze dubajský šampion Daniil Medveděv, který má před českým tenistou znatelný náskok 710 bodů. Na desátého Alexandera Bublika poté Menšík ztrácí 755 bodů.
Hráči před sebou mají nyní oblíbený Sunshine Double, což jsou dvě tisícovky v Indian Wells a v Miami. Minulý rok v Kalifornii skončil Menšík poměrně brzo, už ve druhém kole, a nějaké body do žebříčku by tak mohl přidat. Pokud potvrdí roli favorita, dostane se minimálně do osmifinále. Pod velkým tlakem však bude na Floridě, kde loni senzačně triumfoval a bude obhajovat nejen největší kariérní titul, ale také rovných 1000 bodů.
Z českých tenistů v elitní stovce si o jednu příčku polepšil aktuálně 23. tenista žebříčku Lehečka, který si stejně jako Menšík zahrál čtvrtfinále na pětistovce v Dubaji. Kopřiva sice v Santiagu nenavázal na svou životní jízdu z Ria de Janeira, ale také poskočil o tři místa a své kariérní maximum vylepšil na 62. pozici. Postupně se do TOP 100 vrací Svrčina, kterého osmifinále na pětistovce v Acapulcu posunulo o 14 příček a je 109.
Ohromný pád Macháče
Macháč má za sebou sezonu jako na houpačce. Po triumfu na dvěstěpadesátce v Adelaide a povedeném Australian Open, kde padl až ve třetím kole po náročné pětisetové bitvě s Lorenzem Musettim, přišel velký útlum, který pro něj znamená i obrovský propad žebříčkem. Na halovém podniku v Marseille musel hned v prvním kole skrečovat a výhru si nepřipsal ani v Dauhá, kde hned na úvod neměl žádnou šanci proti Sinnerovi.
Poté měl hrát stejně jako Menšík s Lehečkou v Dubaji. Rozhodl se tak neobhajovat svůj největší životní titul, který získal loni v Acapulcu. Ze Spojených arabských emirátů se však kvůli nemoci odhlásil a přišel tak o celých 500 bodů. Kvůli tomu se propadl o dalších 18 příček a nyní je na samotném konci TOP 50.
V následujících měsících toho však mnoho neobhajuje a pokud bude stoprocentně zdravý a vrátí se do formy, kterou měl v Austrálii, měl by se znovu vrátit na předchozí pozice. Na následujícím podniku v Indian Wells však bude chybět.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře