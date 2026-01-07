Menšíka zradil servis a bod ve čtvrtfinále United Cupu nezískal. Krejčíková se pokusí vyrovnat
Česko – Belgie 0:1
Menšík premiérový vzájemný zápas proti Bergsovi nezačal vůbec dobře. Od stavu 1:1 dvakrát v řadě přišel o servis, a přestože v šesté hře při podání Belgičana vzdoroval, rychle prohrával 1:5. 42. hráč světa hrál velmi agresivně a zásoboval českého hráče vítěznými údery a po půl hodině hry získal úvodní dějství.
Čech po ztracené sadě opustil kurt a po návratu si dokázal bez větších problémů držet podání, přestože si nepomáhal esy tak často jak je u něj zvykem. Na příjmu se ale vůbec nedokázal prosadit. Problém přišel v sedmé hře, kdy si Menšík game zkomplikoval dvěma dvojchybami. O hru později si vypracoval premiérový brejkbol, ten však po dlouhé výměně nevyužil a Bergs brejk potvrdil.
V desáté hře se 18. hráč žebříčku dostal znovu k brejkbolu, první ještě nevyužil. Ten druhý ale i díky pásce proměnil, nedovolil soupeři zápas dopodávat a srovnal na 5:5. Následně ale odehrál velmi nepovedený game, nabídl Bergsovi tři šance v řadě a při té zahrál již pýtou dvojchybu. Čech ale znovu na poslední chvíli zabral, odvrátil mečbol a vynutil si tie-break. Ten byl však opět v režii Beelgičana.
Bergs se po většinu zápasu snažil tlačit do slabšího forhendu českého tenisty, což mu přinášelo důležité body. Menšík se navíc nemohl opřít o svůj tradičně výborný servis. Trefil pouze šest es proti pěti dvojchybám a do kurtu trefil pouze 56 % prvních podání.
Menšík tak ve čtvrtfinále United Cupu svému týmu bod nepřinesl a prohrál druhou ze tří dvouher na turnaji. Týmovou soutěž smíšených družstev začal skalpem Nora Caspera Ruuda, ve druhém zápase byl však proti hráči TOP 10 Alexi de Minaurovi bez šance a podobně probíhal i jeho zápas proti Belgičanovi.
O srovnání na 1:1 se pokusí Barbora Krejčíková, která je zatím letos v Sydney stoprocentní. Její soupeřkou bude zkušená hráčka elitní dvacítky Elise Mertensová, proti které nastoupí úplně poprvé. Pokud by Češka vyhrála, rozhodne o semifinalistovi smíšená čtyřhra. Mezi čtyřkou nejlepších týmů už na vítěze tohoto klání čeká Švýcarsko.
