Menšíka zradil servis a bod ve čtvrtfinále United Cupu nezískal. Krejčíková se pokusí vyrovnat

DNES, 09:30
UNITED CUP - Jakub Menšík (20) ve čtvrtfinále United Cupu proti Belgii nesplnil roli žebříčkového favorita a první bod pro český tým nezískal. Proti skvěle hrajícímu Zizou Bergsovi (26) si nedokázal pomáhat servisem a prohrál 2:6, 6:7 a neuspěl už ve druhém ze tří zápasů na turnaji. O vyrovnání a udržení českých šancí na postup do semifinále se pokusí Barbora Krejčíková (30) proti Elise Mertensové (31).
Jakub Menšík v United Cupu prohrál druhou dvouhru v řadě (@ Ulises Ruiz / AFP / AFP / Profimedia)

Česko – Belgie 0:1

Menšík premiérový vzájemný zápas proti Bergsovi nezačal vůbec dobře. Od stavu 1:1 dvakrát v řadě přišel o servis, a přestože v šesté hře při podání Belgičana vzdoroval, rychle prohrával 1:5. 42. hráč světa hrál velmi agresivně a zásoboval českého hráče vítěznými údery a po půl hodině hry získal úvodní dějství.

Čech po ztracené sadě opustil kurt a po návratu si dokázal bez větších problémů držet podání, přestože si nepomáhal esy tak často jak je u něj zvykem. Na příjmu se ale vůbec nedokázal prosadit. Problém přišel v sedmé hře, kdy si Menšík game zkomplikoval dvěma dvojchybami. O hru později si vypracoval premiérový brejkbol, ten však po dlouhé výměně nevyužil a Bergs brejk potvrdil.

V desáté hře se 18. hráč žebříčku dostal znovu k brejkbolu, první ještě nevyužil. Ten druhý ale i díky pásce proměnil, nedovolil soupeři zápas dopodávat a srovnal na 5:5. Následně ale odehrál velmi nepovedený game, nabídl Bergsovi tři šance v řadě a při té zahrál již pýtou dvojchybu. Čech ale znovu na poslední chvíli zabral, odvrátil mečbol a vynutil si tie-break. Ten byl však opět v režii Beelgičana.

Bergs se po většinu zápasu snažil tlačit do slabšího forhendu českého tenisty, což mu přinášelo důležité body. Menšík se navíc nemohl opřít o svůj tradičně výborný servis. Trefil pouze šest es proti pěti dvojchybám a do kurtu trefil pouze 56 % prvních podání.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Menšík tak ve čtvrtfinále United Cupu svému týmu bod nepřinesl a prohrál druhou ze tří dvouher na turnaji. Týmovou soutěž smíšených družstev začal skalpem Nora Caspera Ruuda, ve druhém zápase byl však proti hráči TOP 10 Alexi de Minaurovi bez šance a podobně probíhal i jeho zápas proti Belgičanovi.

O srovnání na 1:1 se pokusí Barbora Krejčíková, která je zatím letos v Sydney stoprocentní. Její soupeřkou bude zkušená hráčka elitní dvacítky Elise Mertensová, proti které nastoupí úplně poprvé. Pokud by Češka vyhrála, rozhodne o semifinalistovi smíšená čtyřhra. Mezi čtyřkou nejlepších týmů už na vítěze tohoto klání čeká Švýcarsko.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
