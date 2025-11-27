Menšíkovy šance na Turnaji mistrů do 20 let rostou. Hlavní konkurent hrát nebude
Dvacetiletý Menšík, který v březnu triumfoval na turnaji Masters v Miami, by měl plnit roli nejvýše nasazeného hráče. Ve světovém žebříčku patří dvacetiletému rodákovi z Prostějova 19. místo.
"Jsem moc šťastný a nadšený, že jsem se podruhé kvalifikoval na Next Gen ATP Finals. Celý rok byl skvělý. Získal jsem svůj první titul na okruhu ATP v Miami. Byla to velká jízda a ukončit sezonu ve světové dvacítce, je pro mě výjimečné. Jsem nadšený a těším se, až se v prosinci v Džiddě uvidíme," uvedl Menšík.
Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse se pokusí na Turnaji mistrů do 20 let vylepšit loňské výsledky, tehdy skončil v základní skupině. Nevyhrál ani jeden zápas, vedle pozdějšího šampiona Fonsecy nestačil ani na Francouze Arthura Filse a Američana Learnera Tiena. Také Tien má již účast v letošním ročníku jistou.
Češi patřili letos k naprosté špičce, vyrovnali se i Italům. V čem byli lepší už pouze Američané?
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře