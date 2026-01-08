Menšíkův přemožitel Bergs: Pro Belgii udělám cokoliv. Když hraju za svou zemi, jsem jiný tenista
Bergs má na turnaji na kontě dvě vítězství a jednu porážku, přičemž oba jeho triumfy přišly proti hráčům z elitní světové dvacítky. Nejprve si poradil s Félixem Augerem-Aliassimem, hráčem z Top 10, kterému nedal šanci a zvítězil přesvědčivě 6:3, 6:2. Následně přidal další cenný skalp, když porazil světovou osmnáctku Jakuba Menšíka 6:2, 7:6.
Kvalitní reprezentační výkony nejsou u Bergse ničím novým. Už o dva měsíce dříve zaujal ve finále Davis Cupu, kde po vítězství nad Arthurem Rinderknechem pomohl Belgii k postupu do semifinále. Proti Itálii pak sice podlehl po obrovské bitvě Flaviovi Cobollimu, kdy měl sedm mečbolů, přesto svým výkonem zaujal fanoušky i experty.
Také na United Cupu dovedl Belgii mezi nejlepší čtyři týmy. Před semifinálovým duelem se Švýcarskem, v němž Belgičané nastoupí proti Stanovi Wawrinkovi a Belindě Bencicové, se Bergs na tiskové konferenci rozpovídal o svém vztahu k reprezentaci, národním cítění i o posunu své hry směrem k nové sezoně.
"Jsme malá země, ale máme velké úspěchy. Byli jsme mezi nejlepšími čtyřmi zeměmi v Davis Cupu a teď i v United Cupu. To je fantastické," netají radost rodák z Lommelu.
"V týmových soutěžích hraju svůj nejlepší tenis. Vím, že bojuju nejen za sebe, ale i za celou zemi, a to mi dává nejen velký pocit zodpovědnosti, ale i mě to obrovsky motivuje. Navíc mi moc pomáhá podpora spoluhráčů, realizačního týmu a samozřejmě fanoušků. Když hraju za svou zemi, jsem jiný tenista. Pro Belgii udělám cokoliv."
Spokojený byl Bergs rovněž s přípravou na novou sezonu. V předsezonním období podle svých slov odvedl velmi dobrou práci, což se projevilo zejména na servisu, kde cítí výrazné zlepšení, byť stále vidí prostor pro další posun. "Zlepšuji se ve všech aspektech a zvlášť pak na forhendu, mám ze sebe vážně dobrý pocit. Věřím, že mě čeká velmi úspěšná sezona," uzavírá Bergs.
