Mertensová slaví desátý titul, v Hertogenboschi přehrála Ruseovou

WTA HERTOGENBOSCH - Belgičanka Elise Mertensová (29) slaví svůj desátý turnajový triumf v kariéře. Ve finále travnatého podniku v Hertogenboschi porazila rumunskou soupeřku Elenu Gabrielu Ruseovou (27) ve dvou setech 6:3, 7:6.

Ruseová – Mertensová 3:6, 6:7

S pozitivní vzájemnou bilancí 3:0 vstupovala do finálového souboje s Elenou Gabrielou Ruseovou na turnaji v Hertogenboschi Elise Mertensová. Zkušená Belgičanka se v semifinálovém duelu blýskla neuvěřitelným výkonem, když v souboji s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou odvrátila jedenáct mečbolů. Na své cestě do finále vyřadila i Bulharku Viktoriji Tomovou, trápící se řeckou hvězdu Marii Sakkariovou či Číňanku Yue Yuan.



Ruseová, které patří až 80. příčka žebříčku, si na turnaji poradila s Nizozemkou Isis Van den Broekovou, dvěma Kanaďankami – Carson Branstineovou a Biancou Andreescuovou – a v semifinále s Italkou Elisabettou Cocciarettovou.

Do finálového boje vstoupila lépe Ruseová, která jako první dokázala své soupeřce prolomit podání a šla do vedení 3:1. Tím však veškerá pozitiva rodačky z Bukurešti v prvním setu skončila. Mertensová v páté hře odvrátila další dvě hrozby ztráty podání, a to jí vlilo do žil potřebnou energii. V dalším průběhu sady dvakrát za sebou vzala soupeřce servis, sama už byla při svém podání bezchybná a za 39 minut získala úvodní dějství poměrem 6:3.



Ve druhé sadě to byla opět Rumunka, která za stavu 3:3 přišla o servis a ocitla se na pokraji porážky. Mertensová však nabízenou příležitost nevyužila a vzápětí rovněž ztratila podání. O výsledku tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní už ale zkušená Belgičanka dominovala. Rychle si vypracovala bezpečný náskok 4:0, tie-break ovládla poměrem 7:4 a mohla se radovat z jubilejního desátého turnajového triumfu v kariéře.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Mertensová v zápase proměnila tři ze čtyř brejkových možností, Ruseová uspěla jen dvakrát z osmi příležitostí.

V novém vydání žebříčku by Mertensové mělo patřit 24. místo, výrazný posun si díky finálové účasti zajistí především Ruseová, která by si měla polepšit přibližně o 22 míst oproti 80. příčce, na níž figurovala před turnajem.

Allez Elise! @elise_mertens secures her first title on grass after defeating Ruse 6-3, 7-6(4). #LibemaOpen pic.twitter.com/Eu8ewaneXk — wta (@WTA) June 15, 2025

Výsledky turnaje WTA v Hertogenboschi