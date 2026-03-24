Miami: Konec Muchové? Rozjetá Češka čelí velmi těžké výzvě a kanadské kometě

DNES, 12:05
Karolína Muchová a Jiří Lehečka jsou posledními českými nadějemi ve dvouhře na prestižní tisícovce v Miami a oba budou v rámci úterního programu čelit velmi těžké výzvě. Muchovou čeká ve čtvrtfinále repríza nedávného finále s kanadskou kometou Victorií Mbokovou a Lehečka nastoupí v osmifinále proti domácí hvězdě Taylorovi Fritzovi.
Karolína Muchová bude ve čtvrtfinále čelit velmi těžké výzvě (© ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 24. 3.

Češi v akci
Lehečka (21-ČR) – Fritz (6-USA) | Stadium (17:00 SEČ)
Muchová (13-ČR) – Mboková (10-Kan.) | Stadium (19:00 SEČ)


Další čtvrtfinále žen
Bencicová (12-Švýc.) – Gauffová (4-USA) | Stadium (23:59 SEČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Lehečka vyzve domácí hvězdu

Po vypadnutí obhájce titulu Jakuba Menšíka zůstal ve dvouhře mužů z českých tenistů už jen Jiří Lehečka, který má vzhledem k vyřazení spousty favoritů jedinečnou šanci projít na Masters v Miami do svého největšího finále. Ačkoli jsou ti největší kandidáti na titul z této poloviny pavouka pryč, čeká ho hned ve čtvrtfinále velmi obtížný úkol. Nastoupí totiž proti domácí hvězdě a loňskému semifinalistovi Taylorovi Fritzovi. S Američanem má sice negativní bilanci 1:4, nicméně poslední souboj loni v Davis Cupu právě na Floridě dokázal vyhrát.

Lehečka má vše potřebné k tomu, aby Fritze skolil znovu. Vypadá to, že v Miami se zlepšuje každým zápasem a možná definitivně překonal letošní krizi. Američan navíc není letos kvůli problému s kolenem v optimální fyzické kondici a ani on neprožívá ideální období. Přesto bude favoritem na postup Fritz, proti němuž si Lehečka loni v Davis Cupu připsal svůj poslední skalp TOP 10. S takto vysoko postavenými protivníky má český tenista negativní kariérní bilanci 9:23.

Muchová – Mboková | 19:00 SEČ

Karolína Muchová a Victoria Mboková sehrají ve čtvrtfinále v Miami reprízu finále z podniku stejné kategorie v Dauhá.

 

Muchová předvedla v osmifinále jeden ze svých zatím nejlepších výkonů v povedené letošní sezoně. Za pouhou hodinu deklasovala 6:0, 6:2 loňskou semifinalistku a vycházející hvězdu Alexandru Ealaovou, které nenabídla ani jednu brejkbolovou příležitost. Znovu tak vylepšila své maximum v Miami a nyní má na kontě šest vyhraných setů po sobě.

Poslední česká naděje ve dvouhře žen na letošním Miami Open začala obratem z manka setu proti Camile Osoriové a poté si poradila bez ztráty sady s Katie Boulterovou. V minulosti se v tomto dějišti představila čtyřikrát a nikdy nepřekročila třetí kolo. Letos má však výbornou formu, disponuje bilancí 17:3 a na každém z pěti turnajů vyhrála minimálně dva zápasy.

Mboková si v pouhých 19 letech zahraje své už čtvrté čtvrtfinále na úrovni WTA 1000. A to v Miami, kde před rokem zapsala svou první kariérní výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. V úvodních dvou zápasech přehrála bez ztráty setu Annu Blinkovovou a Anastasiji Zacharovovou a v osmifinále urvala třísetovou bitvu s Mirrou Andrejevovou.

Kanadská kometa proti Andrejevové jen jednou zaváhala na vlastním podání, ale přesto potřebovala na vítězství v souboji náctiletých členek TOP 10 dvě hodiny a 17 minut (7:6, 4:6, 6:0). Aktuální světová devítka vyhrála 26 z posledních 31 duelů. Loni kralovala v Montrealu a Hongkongu a letos byla ve finále v Adelaide a Dauhá a ve čtvrtfinále v Indian Wells.

 

Muchová vede 1:0. Jediný předchozí duel se uskutečnil letos v únoru ve finále na tisícovce v Dauhá, kde Češka zvítězila 6:4 a 7:5, ačkoli byla dva míčky od ztráty druhého setu.

Vizitka Karolíny Muchové.Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová se krátce před Wimbledonem 2024 vrátila po dlouhé zdravotní pauze a od té doby má ve čtvrtfinálových duelech bilanci 8:2 (letos 2:0, uspěla v Brisbane i Dauhá).

Muchová má na kontě čtyři semifinálové účasti na turnajích WTA 1000, včetně jedné na půdě USA (Cincinnati 2023).

Mboková zvládla čtyři ze svých šesti čtvrtfinále na hlavním okruhu. Poslední absolvovala před dvěma týdny v Indian Wells a podlehla Aryně Sabalenkové.

Mboková je nejmladší hráčkou od Caroline Wozniacké v roce 2009, která v rámci jedné sezony postoupila do čtvrtfinále v Indian Wells i Miami.

 

Šance na postup jsou dle očekávání naprosto vyrovnané a je třeba znovu připomenout, že jejich jediný předchozí duel nedávno ve finále tisícovky v Dauhá byl těsný. Obě aktérky v posledních měsících kralovaly na úrovni WTA 1000 a jsou v letošní sezoně ve vynikající formě.

Mírně navrch by možná mohla mít Muchová, která je o 10 let starší a bitvu v Dauhá vyhrála. Česká tenistka navíc všechny tři letošní porážky utrpěla proti zástupkyním TOP 3 žebříčku. Nebylo by však překvapením, kdyby tentokrát na vítězství potřebovala tři sety.

Vizitka Victorie Mbokové.Vizitka Victorie Mbokové. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (triumf)
Bilance: 17:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 17:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 17:27)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 4:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Muchová – Miami Open

Kariérní bilance: 9:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Osoriová (4:6, 6:2, 7:5), Boulterová (6:3, 7:5), (31) Ealaová (6:0, 6:2)

 

Mboková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Adelaide (finále)
Bilance: 19:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 19:5
Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:5 (kariérní 8:11)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 2:1)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Mboková – Miami Open

Kariérní bilance: 4:1
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Blinkovová (6:2, 6:0), Zacharovová (6:1, 7:5), (8) M. Andrejevová (7:6, 4:6, 6:0)

 

 

Bencicová – Gauffová | 23:59 SEČ

Belinda Bencicová by mohla vyřadit domácí hvězdu Coco Gauffovou, která zatím v Miami nepůsobí příliš přesvědčivě.

 

Gauffová nehraje v Miami v nejlepší možné formě, ale i tak se poprvé v kariéře a po třech třísetových bitvách probila do čtvrtfinále tohoto domácího turnaje. Nasazená čtyřka, která před dvěma týdny v Indian Wells kvůli zranění paže vzdala, naposledy zdolala v osmifinále rozjetou Soranu Cirsteaovou (6:4, 3:6, 6:2), když po prvním podání získala 75 % bodů.

V předchozích dvou kolech naopak musela dohánět manko setu proti Elisabettě Cocciarettové i Alycii Parksové. Úřadující šampionka French Open čelila na probíhajícím turnaji už 32 brejkbolům a celkem 11krát ztratila servis. Úvod letošní sezony rozhodně není z jejího pohledu ideální a nejdál zatím byla v semifinále na tisícovce v Dubaji.

Bencicová naopak v Miami exceluje. Švýcarka zvládla všechny tři zápasy hladce ve dvou setech, přestože čelila čím dál tím těžším soupeřkám. Letošní vystoupení ve floridské metropoli začala vítězstvím nad Zeynep Sönmezovou a poté vyřadila nasazenou dvacítku Dianu Šnajderovou a světovou šestku Amandu Anisimovovou. V žádném ze šesti setů neprohrála více než tři gamy.

Teď v Miami zaregistrovala své první čtvrtfinále v této sezoně. Po famózním United Cupu, kde vyhrála včetně souboje s Igou Šwiatekovou všech pět singlových utkání, totiž na dalších třech turnajích posbírala dohromady jen čtyři vítězství. Bylo ale jen otázkou času, kdy zase najde formu z loňské sezony, během níž byla šestkrát ve čtvrtfinále (bilance 3:2).

 

Gauffová vede 4:2. V loňské sezoně se aktérky střetly celkem čtyřikrát a Američanka měla navrch na Australian Open a na tisícovkách v Madridu a Pekingu.

Vizitka Belindy Bencicové.Vizitka Belindy Bencicové. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová vyhrála šest ze svých posledních osmi čtvrtfinále, včetně toho posledního proti Alexandře Ealaové v Dubaji. Jedná se o její poslední výhru, na níž nepotřebovala tie-break či rozhodující set.

Gauffová bude poprvé na letošním Miami Open čelit nasazené soupeřce a zaútočí na svůj první skalp TOP 20 od ledna.

Bencicová si zahraje čtvrtfinále v Miami podruhé v kariéře, v roce 2022 postoupila do semifinále.

Po návratu z mateřské pauzy v roce 2024 vyhrála Bencicová tři ze svých 11 střetnutí s hráčkami TOP 5 žebříčku.

 

Aktérky mají za sebou pět soubojů na betonech a čtyřikrát se hrál rozhodující set. Dá se tedy očekávat, že i tento duel v Miami nabídne tři sety. Gauffová má výhodu domácího prostředí, nicméně Bencicová hraje v Miami v mnohem lepší formě, měla podstatně těžší soupeřky než Gauffová, a přesto všechny přehrála jednoznačně. Kurzy jsou naprosto vyrovnané a mírně navrch by mohla mít Bencicová.

Vizitka Coco Gauffové.Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Bencicová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (čtvrtfinále)
Bilance: 12:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 12:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:2 (kariérní 41:42)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 5:6)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Bencicová – Miami Open

Kariérní bilance: 13:8
Nejlepší výsledek: semifinále (2022)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Indian Wells (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Sönmezová (6:3, 6:2), (20) Šnajderová (6:3, 6:3), (6) Anisimovová (6:2, 6:2)

 

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)
Bilance: 14:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 14:5
Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:2 (kariérní 56:53)
Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1:0 (kariérní 13:9)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Gauffová – Miami Open

Kariérní bilance: 11:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Indian Wells (3. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Cocciarettová (3:6, 6:4, 6:3), Parksová (3:6, 6:0, 6:1), Cirsteaová (6:4, 3:6, 6:2)

 

Úterní program

STADIUM (od 17:00 SEČ)
1. Lehečka (21-ČR) – Fritz (6-USA)
2. Muchová (13-ČR) – Mboková (10-Kan.) / nejdříve v 19:00 SEČ
3. Michelsen (USA) – Sinner (2-It.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
4. Bencicová (12-Švýc.) – Gauffová (4-USA) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Halys (Fr.) – Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve středu v 01:30 SEČ


GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Korda (32-USA) – Landaluce (Šp.)
2. Vacherot (24-Monako) – Fils (28-Fr.)
3. Etcheverry (29-Arg.) – Paul (22-USA) / nejdříve v 19:00 SEČ
4. Atmane (Fr.) – Tiafoe (19-USA) / nejdříve ve 21:00 SEČ
5. Humbert (31-Fr.) – F. Cerúndolo (18-Arg.) / nejdříve ve 23:59 SEČ


BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – X. Jiang/Y. Xu (Čína)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
zfloyd
24.03.2026 20:12
zatím si Muška vůbec neví rady s jejím servisem , bude to těžké
paddy
24.03.2026 20:03
ve 20h začíná symbolicky jak zápas Muchové, tak na Primě bondovka Dnes neumírej smile

čeští fans si celý den říkají to samé smile
Krisboy
24.03.2026 20:01
Tak Muško! Víš přece, že tě miluju! smile
Ale neříkej to Pupíkovi!
frenkie57
24.03.2026 19:39
Jirka našel ve třetím setu servis i return a nakonec to byl jeho nejlepší set.
Také všech 15 zásahů na síti proměnil v bod a to dřív vůbec nebylo pravidlem, spíše naopak, tam to Jirka často mrvil.
Takže mocná gratulace a vzhůru do QF.
HolyMotors
24.03.2026 19:40
Spíš do SF. V QF je dáreček vzhledem k fázi turnaje..
frenkie57
24.03.2026 19:43
Nesmí toho kvalifikanta ani na okamžik podcenit. To, že se dostal do QF nebude asi náhoda. Ale věřím, že si s ním Jirka poradí.
HolyMotors
24.03.2026 19:44
Kreuz
24.03.2026 19:37
Supr zaver! Spokojenost!! A ty poserove co tu sejckovali at jdou do pr......!! 1
hanz
24.03.2026 19:37
Nu teda! Lucinka bude mít nový kabelky, jupííí!!!
PTP
24.03.2026 19:36
Stačilo se pomodlit
HolyMotors
24.03.2026 19:36
Je to tam!! Takhle dobře jsem Jirku hrát neviděl hodně dlouho.
Krisboy
24.03.2026 19:37
Včera ses nedíval?
HolyMotors
24.03.2026 19:39
Včera nehrál.
com
24.03.2026 19:40
Krisboy
24.03.2026 19:50
Dobře, jsem imbecil, vysměj se mi co hrdlo ráčí, patří mi to.
A v neděli, v minulém kole, jsi ho hrát neviděl? Hrál stejně dobře jako dnes.
HolyMotors
24.03.2026 19:58
Nejsi, to se stane:) a jo, viděl, hrál taky dobře.
Diabolique
24.03.2026 19:35
BOREEEEEC!!!!
HolyMotors
24.03.2026 19:34
Horzná škoda. Páska na MB, už mohlo být hotovo. Ale Jirka hraje fantasticky.
HolyMotors
24.03.2026 19:28
Jirka teď brutální na servisu, esuje jak Karlovič a nedává Fritzovi vůbec šanci. I kdyby v posledním gamu poklesla úroveň servisu na Isnera, tak věřím, že už to dotáhne. Pojď, synu.
frenkie57
24.03.2026 19:28
Jirka teď výborně podává, je to nadějný.
sojka1
24.03.2026 19:26
teprve dneska zacinam fandit, tak jsem opatrna a Jirkovi moc pod raketu zatim nekoukam, ale ma brejk i beze me...... mrkla jsem i na Neapol, Hynek ukrutne tezky los, srbsky Medojed bude nad jeho sily, ale drzi se statecne. Protoze jsem tu psala obavu, aby Hynek nesel na Vitu, tak na nej sel ten Forti, ktereho Barton porazil ve finale predchazejici patnactky, neuveritelny.... a Vitu klepl...... :-(
sojka1
24.03.2026 19:56
super, Hynek srovnal, jdeme do tretiho, pojd! :-)
PTP
24.03.2026 20:00
Dneska ČR na vítězné vlně (až na tu Kopřivu).
sojka1
24.03.2026 20:03
ale porad jeste hrozi konec.... :-)
Vlk-v-trave
24.03.2026 20:14
:-)) a hrozba neni mala...
Krisboy
24.03.2026 19:25
Póť J2rko, woe, J1rka se určitě dívá!
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 19:21
Ten game na 3:1 byl naprosto famózní!
frenkie57
24.03.2026 19:22
A potvrzení brejku také.
Kreuz
24.03.2026 19:26
Jedem, dopodavat!
PTP
24.03.2026 19:16
Pro Jirku z bible:
Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej ale ze všech vyprostí.
Žalm 34:20
hanz
24.03.2026 19:01
Kdo si vsadí, že třetí bude tajbrejk a Lehy vybouchne jako včera Menša s Prdeláčem?
Mantra
24.03.2026 19:07
nebude - brejk ve 3.gemu jak víno
Mantra
24.03.2026 19:14
jde mi to
Kreuz
24.03.2026 19:23
Nejses ti nakej posera?
Mantra
24.03.2026 19:27
proč? z tenisu? to fakt není věc z které bych sral
Kreuz
24.03.2026 19:32
Ze porad zvanis ze nas lehoun prohraje
Mantra
24.03.2026 19:36
ty máš v hlavě seno chlapče
chlebavevaju
24.03.2026 18:55
3. set už bude pro domácí hvězdu jen formalita. Jiřík si bude moct sbalit věci a hurá na pláž za Lucinou.
Kreuz
24.03.2026 19:17
Ty ses taky expert ze Zlamany Lhoty.. bez fandit Pakistanu na kuzelky!
Krisboy
24.03.2026 19:21
Typickej zaprděnej závistivej Čecháček. Lucka je navíc v hledišti, takže "hurá za Luckou" se opravdu jinak komentovat nedá.
frenkie57
24.03.2026 19:23
Lucka Jirku zkušeně koučuje: Tenhle gem, pojď!
Krisboy
24.03.2026 19:27
Podle chlebavprdeli na něj čeká na pláži a Jirku nezajímá nic jiného, než rychle mazat za ní.
frenkie57
24.03.2026 19:30
Tyhle kecy se tu objevují pořád,když hraje. Je třeba to ignorovat.
Krisboy
24.03.2026 19:39
Proč? Mě třeba občas baví se těmhle zbabělcům (vždycky předem posranejm) posmívat.
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 18:54
TB se nepovedl, několik špatných momentů bohužel. Tak snad třetí set, ale Jirka působí dost unaveně.
frenkie57
24.03.2026 18:57
Říkal svému boxu, že se na každej balon strašně nadře. Unava tam bude, je to vidět hodně na podání a přesnosti hry. No uvidíme, snad ten třetí set bude mít nějakej důstojnej průběh. Po pravdě, ve vítězství Jirky moc nevěřím, ale fandit pochopitelně budu ze všech sil.
Mantra
24.03.2026 19:08
a přitom Fritzek chce na odpočinek místo antuky, mělo by to být naopak, jenže Jíra se vybíjí kdesi s tou Kostkovic
pantera1
24.03.2026 19:09
Přepla jsem to na Arturka s Valentýnkem, snad to zabere a Jirka to zvládne.
pantera1
24.03.2026 19:15
Arturek má dnes na hlavičce stonožky s ocáskama .
com
24.03.2026 18:53
vubec sem nepochyboval, ze by druhej set dopadl jinak smile
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 18:49
Jirka bohužel ten začátek tie-breaku úplně prospal.
Mantra
24.03.2026 19:07
posral, nebuď slušnej, odhoď zábrany, když píšeš s plebs a napiš to, jak to cítíme my, chudáci lid
frenkie57
24.03.2026 19:25
Na chudý lid je třeba sprostota.
Krisboy
24.03.2026 19:27
Na sprostý lid sprostá záplata.
Mantra
24.03.2026 19:28
tvrdá ruka
com
24.03.2026 19:33
smile Musíš bejt na sebe tvrdej. smile

PTP
24.03.2026 18:33
4:5 a vlastní podání - to se někdy Jirka láme
Mantra
24.03.2026 18:37
nejen Jirka, v tom bodě maj problémy mnozí
Mantra
24.03.2026 18:37
třeba Korda te´d
PTP
24.03.2026 18:38
Jirka vydržel, Sebastián bohužel ne.
Mantra
24.03.2026 18:43
to od Karla byl Csaplár jak sviň - ho nalákal, jak je dobrej a vono ni
jeronym
24.03.2026 18:47
zapomněl dneska ráno číst Bibli
PTP
24.03.2026 19:00
Žalm 34,19: Hospodin je blízko těm, jimž se láme srdce, zachraňuje ty, jejichž duch je zkroušený.(O útěše při pocitu prohry a selhání).
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 18:19
Jirka teď ustál další problém na servisu, ten kraťas na brejkbol Fritze byl výstavní a velice odvážnej.
frenkie57
24.03.2026 18:23
A Fritz jenom wau, wau, wau.
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 18:29
Fritz je v tomhle setu na servisu vynikající, to bude hodně těžký.
frenkie57
24.03.2026 18:34
Jj, Jirka si na příjmu ani neškrtne. Fricek nedává žádný děla, ale skvěle umisťuje.
Kreuz
24.03.2026 18:37
Dotahnout do TB a tam ho dorazit!
frenkie57
24.03.2026 18:44
To nebude nijak jednoduché. A i kdyby, v TB nedávám Jirkovi moc šancí vzhlem k rozdílům na příjmu, ale ina podání. Fritz je momentálně lepším hráčem.
pantera1
24.03.2026 18:49
Bude třetí set .
Kreuz
24.03.2026 18:51
Zbytecne se tam rozciluje, to ho vyvadi z koncentrace!
Krisboy
24.03.2026 19:23
Naopak, to ho nakopne! Je důležité nasranost ventilovat správným směrem.
jeronym
24.03.2026 18:10
Tenhle Amík Fric
pro nás není nic
arogantní fracek
zaslouží pár facek.
Krisboy
24.03.2026 19:24
Jestli je Fritz arogantní fracek
pak ty jsi blbej nácek.
HolyMotors
24.03.2026 17:57
Jirka velmi dobře. Fritz nehraje vůbec špatně, právě naopak. Zatím hodně dobrý tenis. Jirka mě překvapil, že vyhrál pár opravdu těžkých výměn z hodně obranných pozic, což není jeho doména, ale vybojoval to. Snad naváže ve druhým.
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 17:58
Hraje zatím velmi soustředěně a dobře. Fritz ale bude ještě kousat.
PTP
24.03.2026 18:17
Jako za války v Ardenách.
Kreuz
24.03.2026 17:57
Prvni set parada, vadi mi tam ale v televizi ten stin
frenkie57
24.03.2026 17:50
Tak doufám, že to Jiřík bez problémů dopodává.

O co šlo, že rozhodčí nechal opakovat výměnu? Něco s jestřábem?
pantera1
24.03.2026 17:54
První je doma , tak ještě repete .
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 17:55
Je to tam! Tak ještě jeden :)
The_Punisher
24.03.2026 17:56
Super!
frenkie57
24.03.2026 18:24
Tak už vím, byl to blikající panel.
Kreuz
24.03.2026 17:41
Zatim podle planu, dobry!
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 17:34
Jirka výborně! Nejdřív přežil čtyři brejkboly na servisu, pak si sám vypracoval celkem čtyři a na tu poslední Fritz zkazil snadnej forhend. Jirka má brejk
Trojchyba_Mat
24.03.2026 17:36
Pome, pome!!!!
frenkie57
24.03.2026 17:38
Tyhle dva gemy stály za to. V tom je tenis krásnej, jak se to může během chvilky otočit. Málem Jiřina prohrával o dva gemy a teď jde potvrzovat brejk. Dobré to je.
Baví mě ty ruchové mikrofony, všechno je krásně slyšet.
A pobavil mně Fritz, jak si postěžoval u empíra, že mu zábradlí háže prasátka.
frenkie57
24.03.2026 17:38
Potvrzený.
enfee
24.03.2026 17:00
Obvykle jsem s nazvy clanku v poho, i kdyz jsou mirne ci vice zavadejici. Ale to neustale "hrozi mu konec" - wtf? Konec hrozi kazdemu. Tak se prece nemusi zacinat...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 17:09
Prosím tě, už jsem to tady psal milionkrát. Nebudu to vysvětlovat pořád dokola. Tohle je preview a očekává se nějaká predikce. Píšu to jen, když to dává smysl. Nikdy to tady neuvidíš, pokud by to skutečně nebylo na místě.

Když ti to vadí, tak to nečti, ne? Mě fascinuje ta potřeba komentovat jen titulek a nic dalšího nenapsat. Stejně tím nic nezměníš, takhle preview prostě funguje. Navíc tento titulek ani nemá to, že někomu hrozí konec. Je to pouhá otázka do ringu, protože oba čeká těžká výzva.

A argument, že každému hrozí konec, je naprosto směšný. Takže to mám psát i u Alcaraze proti kvalifikantovi třeba na French Open? Lidi, zamyslete se, než něco napíšete.

Dál už se fakt vyjadřovat k těmto komentářům nebudu, protože to je jak házet hrách na zeď.
hanz
24.03.2026 17:29
Myslím, že jste pane Jirásku skočil panu enfeemu na špek... pěkně vás vyprovokoval...
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 17:32
Já to neberu jako provokaci a reaguju v klidu. Ale mě prostě tohle fascinuje
Mac
24.03.2026 17:52
zajimave je se zamyslet, proc na to tolik lidi reaguje negativne...priznam se, ze jsem byl jednim z prvnich a i pouzil ten "smesny" argument.
mozna je to pro to, ze slovo "hrozi" je dost silne, pouziva se ve spojeni- smrt, vezeni, ztrata zamestnani... veci dost dulezite. prohrat nejaky tenisovy zapas, zvlast z perspektivy cele kariery, neni nejake velke ohrozeni, takze ten termin pro dost lidi nebude zcela na miste a pripada tak trochu bulvarni...
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 17:55
Tady jsme na tenisovém portálu a jedná se o preview, tak snad to "hrozí" má přece jasnej význam. Promiň, ale tohle je slovíčkaření. A "tolik lidí" myslíš ty jednotky lidí? To mě fakt netrápí vzhledem k tomu, kolik si vás to preview přečte.

Mně nevadí konstruktivní kritika, kterou si třeba napsal teď ty, ale vadí mi, když někdo jde cíleně komentovat titulek, hodí jen nějakou random větu a vlastně je to o ničem. Ta potřeba tohle dělat je fakt hrozná.
kupa
24.03.2026 16:58
A už zase našim hrozí konec. Že je to baví psát to každé kolo
enfee
24.03.2026 17:00
Přesně
PTP
24.03.2026 17:09
Nepochopili jste zásady kvalitního tommringu, chlapci (nebo děvčata).
Alien
24.03.2026 17:52
Přesně tak!
Kreuz
24.03.2026 16:54
Lehecka, pohni kostrou, uz jedes.. makat od zacatku, zadny tresky plesky
com
24.03.2026 17:34
začít naplno a přidávat
zfloyd
24.03.2026 16:47
Kačenka jede jako drak už je to 5:2
The_Punisher
24.03.2026 17:00
Přesně podle plánu
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 16:15
Už se to blíží a já jsem teda dost nervózní
com
24.03.2026 16:21
nervózo
Mantra
24.03.2026 16:23
a třese se mu ručička u psaní?
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 16:38
Prsty lítaj po klávesnici, to bude chyb
PTP
24.03.2026 16:40
Unforced Errors
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 16:45
Kdepak, forced! Stress-related
Trojchyba_Mat
24.03.2026 16:32
PTP
24.03.2026 15:45
Víťa Kopřiva šedesátka prohrál dneska se šestistovkou Fortim v Neápoli - blbej den přestat šňupat
Mantra
com
24.03.2026 14:50
Lehečka určitě nepostoupí smile
Kačenka určitě postoupí smile
U Muchové nevím, obě nadělovaly kanáry.. Ale myslím, že Mboko se z minule poučila, tak spíš ona postoupí
peek
24.03.2026 14:59
Mboko má v nohách vyčerpávající tříseťák, kdežto Muška lehce potrénovala. Já sázím na Mušku.
com
24.03.2026 15:03
navic Mboko hraje i ctyrhru s Andreevou, snad na ni nebude naštvaná
PTP
24.03.2026 15:11
Čtyřhru už zapíchla.
com
24.03.2026 15:18
jo tak se preci jen Andreeva naštvala smile
paddy
24.03.2026 13:26
Sázkařské okénko smile
Mboko
Benčič
Pegula
Sabalenka

Pozn: garantuji max. 4 chyby smile
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 13:27
Tak to sis to zařídil pěkně, nemůžeš prohrát

Já tipuju:

Muchová
Bencic
Rybakina
Sabalenka
Mantra
24.03.2026 15:40
můj tip:


Mboko
Gauff
Rybakina
Sabalenka
Diabolique
24.03.2026 16:47
Ano, tohle je jedinej smysluplnej tip.
PTP
24.03.2026 16:57
A finále Mauff - Rybalenka.
Kreuz
24.03.2026 17:02
no vy jste taky fanousci na starou backoru
Krisboy
24.03.2026 17:07
Já v tom teda žádnej smysl nevidím...
tommr
24.03.2026 13:08
Karolína Muchová - těsná prohra
SinTown - vydřená výhra

Lehečka - hladká výhra
PTP
24.03.2026 13:21
SinTown - Vydřená prohra
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 13:26
SinTown věřím, to by byl pro mě šok, kdyby prohrály.
The_Punisher
24.03.2026 13:41
Pro mne taky. Dneska určitě vyhrají, ale pak už se bude krájet chleba
Tomas_Smid_fan
24.03.2026 14:10
dívat se, ro bude výzva
Vlk-v-trave
24.03.2026 13:32
Koukam, ze v predikcich u tebe chlapi vsichni hladce postupiji... tak aby to aspon tomu Jirkovi vyslo;-))
Diabolique
24.03.2026 12:54
Konec Muchové i Lehečky?
Verim, ze to oba dva prezijou a jeste budou dlouhe roky hrat tenis.
Sincaraz
aligo
24.03.2026 12:38
Věřím Karolíně
Sincaraz
24.03.2026 12:36
aneb Konec vodníků v Čechách
Vlk-v-trave
24.03.2026 12:25
Karolina - verim v postup. Lepsi nez by hrala ze Swiatek, to by byl prusvih... a kdyz jsme u te Igy, tak antuka se blizi, a Iga neleni... pry novym trenerem muze byt Francisco Roig... ktery byl v tymu Nadala...

Jirka - pokud bude Taylor vporadku zdravotne, tak si myslim prehraje Jirku vklidu ve dvou. Ale nevidel jsem ted oba hrat... tak trebas oba prekvapi...;-))
Vlk-v-trave
24.03.2026 12:26
melo byt pod Ondru.
Sinuhet1
24.03.2026 12:22
Karolina je mirne lepsi, ale pokud nepoda Top vykon tak asi vypadne
PTP
24.03.2026 12:14
Proč zrovna my jsme skupina B?
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 12:25
???
PTP
24.03.2026 13:02
To je omyl
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 13:04
Já si říkám
Preview.lover
24.03.2026 12:09
Mboko je typ hráčky, která se z proher spíše poučí, než aby měla z dané hráčky nějaký komplex, takže to dnes bude velmi těžký zápas na šestém grandslamu
Vlk-v-trave
24.03.2026 12:33
Dovolim si jen poupravit ten 6. grandslam...
prvotni idea tzv. 5. GS byla uzivana pro ty hrace, kteri udelaji Sunshine Double. Tedy oba Masters...za sebou... ze je to rovno 1 Majoru... a to jen v pripade ATP... teprve pozdeji IW investovalo do arealu tak, ze usilovali se "urvat" od Miami... a tak se rozjel ten marketing pateho majoru v Kalifornii. Jestli se jim zamer podaril, to necht si udela kazdy obrazek sam... za mne sr*cka - jestli jde o hodnoceni hry...

Miami je v tomhle mnohem lepsi, strizlivejsi, a rozhodne si nechteli hrat na nejaky spec. dalsi Major... takze prosim si najit 6. major nekde jinde:-) Trebas v Rime, tam maj zajem:-D (bohuzel...)
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 12:36
Já hlavně miloval Key Biscayne, tohle nové dějiště Miami se mi vůbec nelíbí
bardunek666
24.03.2026 13:27
A neměl by se turnaj tam zase vrátit po rekonstrukci areálu?
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 13:30
O tom nic nevím. A podle AI byla v roce 2017 podepsána 30letá smlouva na Hard Rock Stadium
bardunek666
24.03.2026 13:53
Aha. Já někde zachytil (dávno), že areál je v rekonstrukci a rozšiřuje se. Po opravách bude turnaj opět přesunut tam.
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 14:04
Tak to jsem fakt neslyšel, ale nevylučuju. Třeba AI kecá, nebylo by to poprvý
PTP
24.03.2026 13:42
Chceme zpátky bažiny a krokodýly, na Hard Rock Stadium stačí americký fotbal.
alcaraz.dva
24.03.2026 12:50
naproste odlisne podminky, i proto vyhra na obou je docela vzacna
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 12:51
Hlavně taky ovládnout dva dlouhé turnaje ihned po sobě a v rámci jednoho měsíce. Klobouček všem, kteří to zvládli. A ještě k tomu v úplně jiných podmínkách, jak píšeš.
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 12:07
Tady si dovolím použít tommrových 50/50.

Karolína 50/50
Jirka 50/50

Tohle bude strašně těžký a snad aspoň jeden postoupí
Vlk-v-trave
24.03.2026 12:25
Karolina - verim v postup. Lepsi nez by hrala ze Swiatek, to by byl prusvih... a kdyz jsme u te Igy, tak antuka se blizi, a Iga neleni... pry novym trenerem muze byt Francisco Roig... ktery byl v tymu Nadala...

Jirka - pokud bude Taylor vporadku zdravotne, tak si myslim prehraje Jirku vklidu ve dvou. Ale nevidel jsem ted oba hrat... tak trebas oba prekvapi...;-))
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 12:30
Já jsem nějak na vážkách a bojim se o oba. Něco mi říká, že tohle může dopadnout hodně blbě. Karolína bude potřebovat top výkon a Jirka zřejmě taky. Pokud oba navážou na svůj poslední zápas, šance by měla být.
Trojchyba_Mat
24.03.2026 12:45
Jirka se mi proti Quinnovi po x měsících zase konečně líbil. To bylo super A s Taylorem to vždy bylo hodně vyrovnané, věřím mu
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 12:46
Ano, přesně tak. Byl to parádní výkon Jirky a bude ho asi muset zopakovat, jestli chce jít dál. Každopádně jsem chtěl dělat článek, že Jirka má obrovskou šanci na životní finále. Ale raději jsem ho nedával... ZATÍM
Trojchyba_Mat
24.03.2026 13:48
Chraň tě ruka, Ondro!!! ;-))
Ondřej.Jirásek
24.03.2026 13:52
To by zas byly komentáře typu POLIBEK SMRTI
Trojchyba_Mat
24.03.2026 14:05
Přesně tak, bacha na to
PTP
24.03.2026 13:01
Karolína možná
Jirka ne
