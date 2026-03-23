Miami: Konec vlády Menšíka? Úřadující král čelí domácí hvězdě a musí rychle najít formu

DNES, 11:00
Dva čeští tenisté se v pondělí porvou o postup na Masters v Miami. Poslední naše naděje ve dvouhře žen Karolína Muchová se musí psychicky připravit na roli favoritky. Jakuba Menšíka čeká další výzva při pokusu o obhajobu šokujícího loňského triumfu a s největší pravděpodobností bude potřebovat mnohem lepší výkon než v předchozím zápase.
Loňský šampion Jakub Menšík vyzve ve třetím kole domácí hvězdu (© NA YUQI / XINHUA / Xinhua via AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 23. 3.

Češi v akci
Muchová (13-ČR) – Ealaová (31-Fil.) | Grandstand (16:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Tiafoe (19-USA) | Grandstand (19:00 SEČ)

Muchovou čeká psychická zkouška

Karolína Muchová výborně využila příznivý los a po skalpech nenasazených Camily Osoriové a Katie Boulterové prošla do svého premiérového osmifinále na tisícovce v Miami. A pro poslední českou naději ve dvouhře žen představuje další zápas jedinečnou šanci znovu vylepšit osobní maximum v tomto dějišti. Místo světové trojky Igy Šwiatekové se totiž v souboji o čtvrtfinále střetne s loňskou semifinalistkou Alexandrou Ealaovou, proti níž bude favoritkou.

Ealaová před rokem právě v Miami prorazila na nejvyšší okruh, když tady senzačně skolila Jelenu Ostapenkovou, Madison Keysovou a Šwiatekovou. V posledním roce učinila další progres, nicméně i tak by měla mít Muchová navrch. Češka se však musí připravit na filipínské peklo, protože její soupeřka má početnou fanouškovskou základnu po celém světě. Bude se jednat o první vzájemný souboj a zajímavostí je, že Ealaová ještě nikdy na profesionální tour neporazila Češku (bilance 0:11). Letos nesebrala set Tereze Valentové v Dauhá ani Lindě Noskové v Indian Wells.

Menšík pokračuje v obhajobě

Jakub Menšík měl kvůli virovému onemocnění velmi omezenou přípravu na jeden ze svých nejdůležitějších turnajů celé sezony. Český talent se nakazil v Indian Wells a nyní obhajuje šokující loňský triumf na dalším Masters v Miami. Vstup do turnaje rozhodně neměl ideální a po katastrofálním prvním setu musel otáčet souboj s kvalifikantem a outsiderem Adamem Waltonem. V posledních dvou setech se však výrazně zlepšil a sám si moc dobře uvědomuje, že musí svou výkonnost ještě víc pozvednout už před následujícím zápasem.

V souboji o osmifinále, ve kterém může doplnit krajana Jiřího Lehečku, ho totiž čeká mnohem nebezpečnější Frances Tiafoe. Američan bude spoléhat na podporu domácího publika a v Miami si už čtyřikrát zahrál osmifinále, přičemž jeho maximem je čtvrtfinále. Letos má sice horší formu i výsledky než Menšík, jenž bude mírným favoritem, nicméně obzvláště na domácí půdě se umí vybičovat ke svému nejlepšímu tenisu. Dosud se střetli jen loni v kvalifikaci Davis Cupu právě na Floridě a Menšík v rozhodujícím duelu v Delray Beach dominoval.

Zatímco ženy mají na programu všechny osmifinálové duely a v akci bude třeba i obhájkyně titulu a světová jednička Aryna Sabalenková, muži budou dohrávat třetí kolo. O postup mezi nejlepší šestnáctku zabojují mimo jiné Jannik Sinner a Alexander Zverev.

Pondělní program

STADIUM (od 17:00 SEČ)
1. F. Cerúndolo (18-Arg.) – Medveděv (9-)
2. Cirsteaová (Rum.) – Gauffová (4-USA) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Sabalenková (1-) – Qinwen Zheng (23-Čína)
4. Moutet (30-Fr.) – Sinner (2-It.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Rybakinová (3-Kaz.) – Gibsonová (Austr.) / nejdříve v úterý v 01:30 SEČ


GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Muchová (13-ČR) – Ealaová (31-Fil.)
2. Auger-Aliassime (7-Kan.) – Atmane (Fr.)
3. Menšík (12-ČR) – Tiafoe (19-USA)
4. Čilič (Chorv.) – Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
5. Anisimovová (6-USA) – Bencicová (12-Švýc.) / nejdříve ve 23:59 SEČ


COURT 7 (od 16:00 SEČ)
1. Bouzková/Valentová (ČR) – X. Jiang/Y. Xu (Čína)


COURT 5 (od 16:00 SEČ)
1. Cash/Tracy (USA) – Nys/Roger-Vasselin (8-Monako/Fr.)
2. Doumbia/Reboul (Fr.) – Frantzen/Haase (Něm./Niz.)
3. Luz/Matos (Braz.) – González/Molteni (Arg.)
4. Nouza/Rikl (ČR) – Cash/Glasspool (2-Brit.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

123
Kreuz
23.03.2026 21:33
mensik zabrat! mas ho ted na lopate
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 21:31
Tak tohle by Kubu mohlo snad nakopnout. Je vidět, že hodně chce vyhrát, i když už předtím vypadal dost dole.
The_Punisher
23.03.2026 21:34
Doufám, že se udrží na vlně
Diabolique
23.03.2026 21:19
Jsem vam tu rikal, ze Kubu ceka peklo.
baba
23.03.2026 20:51
Myslím, že tentokrát chlapci američtí pomstí Davis Cup a Tiafoe porazí Jakuba a Fritz Lehečku.. aspoň Tiafoe mi připadá velice koncentrovaný,pomsta je největší stimul....
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 20:55
Dneska hraje fakt dobře.
com
23.03.2026 20:45
Úřadující král Miami, budouci majitel 10ti GS dokraloval smile
Zas to bude jen český tlučhuba
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 20:45
Tak bohužel tie-break hodně špatně a Tiafoe takřka bezchybnej
Sincaraz
23.03.2026 20:46
to ako sa vyhádzal za stavu 6:3 naozaj nemalo chybu
Sincaraz
23.03.2026 20:43
To čo za bandasku tam má ten Tiafoe ?
Divný coffee break počas tie-breaku
frenkie57
23.03.2026 20:57
Bouzie Bottle je proti tomu kojenecká lahvička. Tohle je regulerní konev na mlíko.
Kuba4Win
23.03.2026 20:35
Doufám že Kuba dneska vyhraje protože v dalším kole by ho nečekal Auger ale Atmane a to by byla velká šance na ČF a obhajoba alespoň části bodů. V ČF už by musel překvapit a porazit Sinnera.
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 20:36
Přesně, ale dneska to má těžký
Trojchyba_Mat
23.03.2026 20:29
Pojď, Kubí
https://www.youtube.com/watch?v=lmDetMh6GS0
tenisman1233
23.03.2026 19:33
Medveděv se opět ukázal-kanár a hořká pilulka na závěr-dal dvojalbum.Čekal jsem tedy od něho víc.
Nola
23.03.2026 19:37
keby nehrabalo Cerundolovi, mohlo to byt mozno aj vo dvoch, tych chyb co tam vyrobil Medved sa len tak nevidi, byt tam hrac s lepsou hlavou, leti vo dvoch
Nola
23.03.2026 19:30
Medved konci, Cerundolov FH ked pise, tak ani taky predator nema narok, dobre Franci
Nola
23.03.2026 17:33
nejak som bola zvedava na Medveda, kedze valel v minulom turnaji, kedy naposledy dostal kanara?
Krisboy
23.03.2026 17:41
Myslím, že to není tak dlouho
Krisboy
23.03.2026 17:43
Na letošním AO od Tiena.
Nola
23.03.2026 19:32
pravda
frenkie57
23.03.2026 17:12
Kája čistou hoďku potrénovala a vzhůru do dalšího kola.
pantera1
23.03.2026 17:20
MekBuček nebo Syslík, to už bude podstatně těžší, ale jestli bude hrát jak dnes, tak by to mělo klapnout .
frenkie57
23.03.2026 17:26
Jako hrála dobře, ale ruku na srdce, Saša jí to svojí bezzubou hrou a chybami značně usnadnila. Přiště bude na řadě černá gazela, tipnu si.
pantera1
23.03.2026 19:00
Tak Viki bere první set, ale je to hodně vyrovnaný. Mirra ten TB neustála, Gazela byla trpělivější .
Vlk-v-trave
23.03.2026 17:12
Prehypovany Nadalovsky Produkt venku, a ani to nebolelo... Kaja celkem v dobre forme...;-) ted nas ovsem ceka vyzva... hlavne, ze to dneska netrvalo dlouho,... skvele ;-)
Dobry-den
23.03.2026 17:11
Eala zažila peklo!

Mušce gratulace. smile
Krisboy
23.03.2026 17:11
Co dodat?
Jen tak dál, Karolínko! smile

Alex mi bylo až líto, je to sympatická holka. Holt někdy jindy jinde.
Oin
23.03.2026 17:08
Mucholína v suchým tričku
Vlk-v-trave
23.03.2026 17:04
No jeste jeden gem...
Obecne po prvnim setu jsem byl klidny... s uzitim paddismu lze poznamenat... letos jeste Kaja neprohrala, jak vyhrala prvni set. 11 prvnich setu, nula proher, takze... dvanactka na spadnuti...
Vlk-v-trave
23.03.2026 17:06
ovsem ted ty kanky na FH a smeci... Kajo, Kajo... takhle ne...;-)
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 17:09
proti jiné soupeřce, v klíčové fázi GS to pak není radno opakovat.
zfloyd
23.03.2026 16:54
jeden game by jí ze slušnosti měla pustit
PTP
23.03.2026 16:56
Stalo se. A dost, stačí.
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:59
presneee. jinak se nam to zacne sirit jak virus... a zname to, najednou tu bude jiny zapas...
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:57
a bohuzel pustila... vyhoz sileny... a radost v hledisti ;-))

No nic, trosku se musi zdrzet deeele... skoda... snad stihnu do konce zapas...take musim frcet na dulezitou schuzku:-))
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:54
komemtator perli...

Muchova ma dneska asi nejakou hodne dulezitou schuzku, a nemuze se na ni fakt spozdit... jinak se to dnes brat neda, ani komentovat... nechce ji dnes nechat ani gem...;-)))
Alien
23.03.2026 16:53
Zdá se mi to, nebo i fanoušci z Filipín mají české vlajky na podporu naší hráčky, K.Muchové?
frenkie57
23.03.2026 16:58
To se ti zdá, ta jejich je naší hodně podobná, jenom má jinak rozmístěné barvy.
Alien
23.03.2026 17:25
Aha.
PTP
23.03.2026 17:29
Zdařilá sabotáž, rozdali Filipíncům české vlajky a oni si toho nešimli.
Vlk-v-trave
23.03.2026 18:06
Klasicka fligna na mimozemstany, aby nas nemohli tak jednoduse rozlousknout.
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 21:35
PTP
23.03.2026 16:42
Eala už chce asi taky domů k mámě
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:47
nenech se zmast...na to bacha ;-D
The_Punisher
23.03.2026 17:02
povedlo se
PTP
23.03.2026 16:39
Muška zatím nekompromisně předělává filipínskou vlajku do správný český podoby, sluníčko a hvězdičky pryč a ty barvy přeházet.
pantera1
23.03.2026 16:42
To vypadá na pěknej výprask. Dneska se teda urvala fest ze řetězu
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:44
;-)) Filipince nesedi nic... a krom toho, Karolina trefuje neskutecne... coz musi byt pro ni frustrujici,... jinak receno na co Muska sahne :-)) to pada in, vcetne s necistymi udery... ale Kaja zlaticko, znadna zmena v postoji k zapasu, dale soustredena, klidna se svou novou cestou... hezky dokaze zmenit rytmus hry a zrychlit najednou udery... bez zbytecnych pohybu... atd.
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:49
a doufam, ze to pujde bez zbytecnych prutahu...;-)) daaale.
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:35
To byla svizna 20minutovka ;-))
Doufam, ze Karolina navaze...a ta Eala uz nenavaze...
zfloyd
23.03.2026 16:34
zatím to docela jde , žádný nervy
Kapitan_Teplak
23.03.2026 16:33
6 míčů v prvním setu
Kapitan_Teplak
23.03.2026 16:33
uhrála Eala.
PTP
23.03.2026 16:29
Oranjes!!!
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:33
;-)
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 16:20
Tak zatím je to pohoda, Eala úplně mimo a Karolína bezchybná :)
lvicek
23.03.2026 16:29
Ted to chce ziskat jeste aspon 3 gamy v rade!
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 16:29
nebo taky sedm
lvicek
23.03.2026 16:46
Tak to klidne muze, ale hlavne na zacatku druheho setu nepolevit! Tam se to pokusi Eala nejak zlomit.
com
23.03.2026 16:20
chuděrka Eala
pantera1
23.03.2026 16:16
Karol ty tu filipínskou pekelnou hvězdičku zastavíš, začalas skvěle, ukaž svůj nej tenis

Jedem

https://youtu.be/S5xAtsXb8Vs?is=mGJReDjOKA-_Bvv0
pantera1
23.03.2026 16:23
Naservíruj jí pěkně kanárka hned ze startu .
PTP
23.03.2026 16:25
To jsou pěkný Plameňáci . Muška ještě přidá nějakýho Kanárka.
pantera1
23.03.2026 16:32
Už se chystá klícka . Kája dnes vyučuje lekci kruté nekompromisní hry .
frenkie57
23.03.2026 16:39
Až je mi té holky filipínské líto.
frenkie57
23.03.2026 16:43
Ke cti je třeba jí přicist, že zatím ani po osmi prohraných gemech nedává najevo frustraci.
pantera1
23.03.2026 16:44
Jj, ta je na sesypaní. Jenže Kája je k nezastavení, já jen zírám, jak tam ty fiftýny sází .
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:45
Me trebas vubec, a hlavne doufam, ze to nenapadne jeji dnesni peknou souperku :-D
Ja teda zadne komplikace nechci...
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:46
Jedine co chci, aby byla Kaja rychle v satne... regenerace, klid, a dobra priprava na dalsi zapas...;-))
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 16:14
Prý Ealu a Fonsecu musíme dát na centr. To hlediště je celkem prázdný

Kája výborně hned brejk, Eala pomohla.
George_Renel
23.03.2026 15:46
Karolína je již natolik zkušená hráčka, že by jí neměli nějaké řvoucí klaky rozhodit.
PTP
23.03.2026 15:52
Takovou Collinsovou by to ještě povzbudilo.
Haitik
23.03.2026 16:29
Jak ta mi chybí
Vlk-v-trave
23.03.2026 16:40
S Danielkou bylo aspon veselo... :-))
Alien
23.03.2026 15:25
Karolínu žádné peklo nečeká. Zápas jako každý jiný!
misa
23.03.2026 15:02
Maruška s Terezou by mohly ještě jedno kolo zvládnout a nejlépe pak spolu dále pokračovat i na antuce.
tommr
23.03.2026 14:10
Karolína Muchová - 50/50
Bouzková/Valentová - 50/50

Menšík - jasnej postup
Nouza/Rikl - 50/50
Vlk-v-trave
23.03.2026 14:19
No, jak zatim u chlapa tommr napsal jasny postup, tak vyslo... ma 100% uspesnosti.
je to jeho turnaj... tommr demon Miami :-))
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 14:20
A co psal u Macháče? Nepsal taky jasnej postup?
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 14:29
jj
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 14:30
Už ani na toho tommra se nedá spolehnout. Co si teď všichni počneme?
Vlk-v-trave
23.03.2026 14:30
ne.
Psal jasny postup u lehecky a mensika... ;-)
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 14:31
Fakt to psal

tommr
21.03.2026
14:28
Marie Bouzková - bez šance
Karolína Muchová - 50/50

SinTown - jasnej postup

Macháč - jasnej postup
Menšík - jasnej postup
Vlk-v-trave
23.03.2026 14:32
A sakra, ten Machac mne unikl... ;-D
Ale porad dobra forma, ne neho :-D
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 14:33
No nic, tak Kuba asi končí, no. Po Karolíně budu muset změnit titulek i fotku tohohle preview, abych to zvrátil.
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 14:35
Ale nevim nevim, jestli budou moje síly na Lorda Tommra stačit. Nejsem žádnej Brumbál.
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 15:09
musí nás na to být víc, o tom není žádná
on občas vynese neuvážené soudy... ale chápu ho, on to prostě nedokáže ovlivnit, je jako médium.
Oin
23.03.2026 16:36
On vidí jen výjevy.
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 16:58
myslíš, že má troubu?
PTP
23.03.2026 17:00
On sám je ... ?
Vlk-v-trave
23.03.2026 14:35
*na neho...
Vlk-v-trave
23.03.2026 14:33
Potesujici je ta Muchova... 50/50 a jeste hraje :-D
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 15:10
ale zahrával si...
Kapitan_Teplak
23.03.2026 14:18
Král dokraloval.
Kapitan_Teplak
23.03.2026 13:54
Koukám, že Bartůňková je momentálně 94'. To už by ji ta 100 mohla vyjít.
frenkie57
23.03.2026 13:59
Ale Svrčina už nám zase z ní vypadl(108).
Fionka
23.03.2026 12:54
Karolíně věřím. Právě proti mladším soupeřkám se výrazně projevuje její vysoké herní IQ a schopnost přizpůsobit hru vývoji zápasu. Pokud se sama nepřipraví o výhodu vysokým počtem nevynucených chyb nebo se nezraní, věřím, že by měla zvítězit ve dvou setech.
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 12:56
Myslím si to samé!
The_Punisher
23.03.2026 13:02
Souhlas
Diabolique
23.03.2026 12:24
Menšíka taky čeká zkouška nervů a peklo (pokud to nezvládne a to je dost reálné)!
jeronym
23.03.2026 12:08
Karolino do toho, láhev rumu jo ho ho,
Jakubisko do toho, láhev vodky jo ho ho!
Sinuhet1
23.03.2026 11:14
vsemi oblibena Danielle
https://sport.aktualne.cz/tenis/americka-kralovna-provokace-drazdi-i-ve-studiu-jeji-averze-ke-swiatekove-budi-odpor/r~aaa29c306d372585f4d9bfa52d108bf7/
frenkie57
23.03.2026 12:45
Holka se s tím fakt nemaže.
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 14:32
ani to radši nebudu číst... Hlavně, že nehází kyselý ksichty po kurtech.
Kapitan_Teplak
23.03.2026 14:39
Mi uniklo, že už konečně skončila
PTP
23.03.2026 14:43
Že už by ji někdo konečně naprcal?
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 15:15
to víš, pak jich bude běhat po kurtech několik

Nebylo to jedno z jejích vystoupení, že zájemce musi velké konto a něco velkého v kalhotách? Nerad bych tu mystifikoval, ale podrobnou hlášku jsem zachytil, jen si nejsem jist, jestli opravdu od ní.
frenkie57
23.03.2026 16:35
Nene, říkala, že samotný zájemce musí být velký. Byla to reakce na opovážlivost Mouteta pozvat jí na rande.
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 21:38
tak buď jsem si tam něco přidal nebo jsem slyšel ještě něco jiného.
misa
23.03.2026 18:56
Stejná jako jejich prezident
Sinuhet1
23.03.2026 11:08
Tesim se, Muska na ni rozhodne ma
Sinuhet1
23.03.2026 11:19
kurz na souperku Musky je 4
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 11:04
Když to tak krásně fungovalo v Indian Wells u Lindy, tak si to dáme i v Miami u Karolíny

A teď vážně :) Karolíně věřím, o Kubu mám strach.
Vlk-v-trave
23.03.2026 11:56
O kubu strach vubec nemam...;-)
Ale o Karolinu, to jo, ale spis obavy...a ne kvuli tomu jestli vyhraje, nebo ne... jen aby to zvladla dobre, a nevyradila se nam na zase delsi dobu. jen doufam v novou cesu... a drzim tlapy...;-)
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 12:01
Proti Boulter už to bylo lepší, já Karolíně věřím na dvousetovou výhru :) Kuba se naopak celý první zápas necítil dobře, takže tam mám strach. Tiafoe přece jen bude těžší kalibr než Walton.
PTP
23.03.2026 12:23
Prdeláče udělal v DC v Delray Beach, tak ho udělá znovu o kousek dál v Miami Beach!
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 12:25
Jenže teď na tom Kuba není moc dobře, i když poslední dva sety proti Waltonovi už to bylo zejména na servisu dobrý. V mezihře ale daleko od maxima.
Preview.lover
23.03.2026 12:48
Ještě bych dal, že se hraje na šestém grandslamu
