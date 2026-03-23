Miami: Konec vlády Menšíka? Úřadující král čelí domácí hvězdě a musí rychle najít formu
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 23. 3.
Češi v akci
Muchová (13-ČR) – Ealaová (31-Fil.) | Grandstand (16:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Tiafoe (19-USA) | Grandstand (19:00 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchovou čeká psychická zkouška
Karolína Muchová výborně využila příznivý los a po skalpech nenasazených Camily Osoriové a Katie Boulterové prošla do svého premiérového osmifinále na tisícovce v Miami. A pro poslední českou naději ve dvouhře žen představuje další zápas jedinečnou šanci znovu vylepšit osobní maximum v tomto dějišti. Místo světové trojky Igy Šwiatekové se totiž v souboji o čtvrtfinále střetne s loňskou semifinalistkou Alexandrou Ealaovou, proti níž bude favoritkou.
Ealaová před rokem právě v Miami prorazila na nejvyšší okruh, když tady senzačně skolila Jelenu Ostapenkovou, Madison Keysovou a Šwiatekovou. V posledním roce učinila další progres, nicméně i tak by měla mít Muchová navrch. Češka se však musí připravit na filipínské peklo, protože její soupeřka má početnou fanouškovskou základnu po celém světě. Bude se jednat o první vzájemný souboj a zajímavostí je, že Ealaová ještě nikdy na profesionální tour neporazila Češku (bilance 0:11). Letos nesebrala set Tereze Valentové v Dauhá ani Lindě Noskové v Indian Wells.
Menšík pokračuje v obhajobě
Jakub Menšík měl kvůli virovému onemocnění velmi omezenou přípravu na jeden ze svých nejdůležitějších turnajů celé sezony. Český talent se nakazil v Indian Wells a nyní obhajuje šokující loňský triumf na dalším Masters v Miami. Vstup do turnaje rozhodně neměl ideální a po katastrofálním prvním setu musel otáčet souboj s kvalifikantem a outsiderem Adamem Waltonem. V posledních dvou setech se však výrazně zlepšil a sám si moc dobře uvědomuje, že musí svou výkonnost ještě víc pozvednout už před následujícím zápasem.
V souboji o osmifinále, ve kterém může doplnit krajana Jiřího Lehečku, ho totiž čeká mnohem nebezpečnější Frances Tiafoe. Američan bude spoléhat na podporu domácího publika a v Miami si už čtyřikrát zahrál osmifinále, přičemž jeho maximem je čtvrtfinále. Letos má sice horší formu i výsledky než Menšík, jenž bude mírným favoritem, nicméně obzvláště na domácí půdě se umí vybičovat ke svému nejlepšímu tenisu. Dosud se střetli jen loni v kvalifikaci Davis Cupu právě na Floridě a Menšík v rozhodujícím duelu v Delray Beach dominoval.
Zatímco ženy mají na programu všechny osmifinálové duely a v akci bude třeba i obhájkyně titulu a světová jednička Aryna Sabalenková, muži budou dohrávat třetí kolo. O postup mezi nejlepší šestnáctku zabojují mimo jiné Jannik Sinner a Alexander Zverev.
Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.
Pondělní program
STADIUM (od 17:00 SEČ)
1. F. Cerúndolo (18-Arg.) – Medveděv (9-)
2. Cirsteaová (Rum.) – Gauffová (4-USA) / nejdříve v 18:00 SEČ
3. Sabalenková (1-) – Qinwen Zheng (23-Čína)
4. Moutet (30-Fr.) – Sinner (2-It.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Rybakinová (3-Kaz.) – Gibsonová (Austr.) / nejdříve v úterý v 01:30 SEČ
GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Muchová (13-ČR) – Ealaová (31-Fil.)
2. Auger-Aliassime (7-Kan.) – Atmane (Fr.)
3. Menšík (12-ČR) – Tiafoe (19-USA)
4. Čilič (Chorv.) – Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve 21:00 SEČ
5. Anisimovová (6-USA) – Bencicová (12-Švýc.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
COURT 7 (od 16:00 SEČ)
1. Bouzková/Valentová (ČR) – X. Jiang/Y. Xu (Čína)
COURT 5 (od 16:00 SEČ)
1. Cash/Tracy (USA) – Nys/Roger-Vasselin (8-Monako/Fr.)
2. Doumbia/Reboul (Fr.) – Frantzen/Haase (Něm./Niz.)
3. Luz/Matos (Braz.) – González/Molteni (Arg.)
4. Nouza/Rikl (ČR) – Cash/Glasspool (2-Brit.)
Komentáře
Zas to bude jen český tlučhuba
Divný coffee break počas tie-breaku
https://www.youtube.com/watch?v=lmDetMh6GS0
Mušce gratulace.
Jen tak dál, Karolínko!
Alex mi bylo až líto, je to sympatická holka. Holt někdy jindy jinde.
Obecne po prvnim setu jsem byl klidny... s uzitim paddismu lze poznamenat... letos jeste Kaja neprohrala, jak vyhrala prvni set. 11 prvnich setu, nula proher, takze... dvanactka na spadnuti...
No nic, trosku se musi zdrzet deeele... skoda... snad stihnu do konce zapas...take musim frcet na dulezitou schuzku:-))
Muchova ma dneska asi nejakou hodne dulezitou schuzku, a nemuze se na ni fakt spozdit... jinak se to dnes brat neda, ani komentovat... nechce ji dnes nechat ani gem...;-)))
Doufam, ze Karolina navaze...a ta Eala uz nenavaze...
Jedem
Ja teda zadne komplikace nechci...
Kája výborně hned brejk, Eala pomohla.
Bouzková/Valentová - 50/50
Menšík - jasnej postup
Nouza/Rikl - 50/50
je to jeho turnaj... tommr demon Miami :-))
Psal jasny postup u lehecky a mensika... ;-)
tommr
21.03.2026
14:28
Marie Bouzková - bez šance
Karolína Muchová - 50/50
SinTown - jasnej postup
Macháč - jasnej postup
Menšík - jasnej postup
Ale porad dobra forma, ne neho :-D
on občas vynese neuvážené soudy... ale chápu ho, on to prostě nedokáže ovlivnit, je jako médium.
Jakubisko do toho, láhev vodky jo ho ho!
Nebylo to jedno z jejích vystoupení, že zájemce musi velké konto a něco velkého v kalhotách? Nerad bych tu mystifikoval, ale podrobnou hlášku jsem zachytil, jen si nejsem jist, jestli opravdu od ní.
A teď vážně :) Karolíně věřím, o Kubu mám strach.
Ale o Karolinu, to jo, ale spis obavy...a ne kvuli tomu jestli vyhraje, nebo ne... jen aby to zvladla dobre, a nevyradila se nam na zase delsi dobu. jen doufam v novou cesu... a drzim tlapy...;-)