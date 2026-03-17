Miami: Rozbité Siniakové hrozí konec. Hned po náročném programu má těžkou soupeřku
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 17. 3.
Češi v akci
Viďmanová (ČR) – Jacquemotová (Fr.) | Butch Buchholz (17:30 SEČ)
Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.) | Grandstand (středa 01:30 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Siniakové hrozí konec, Viďmanová má šanci
Nad Kateřinou Siniakovou visí otazník. V Indian Wells, kde zvládla několik maratonských bitev, musela skrečovat osmifinále dvouhry a ovládla deblovou soutěž, ukázala, že má tělo snad ze železa, ale není nezničitelná. Českou bojovnici v průběhu turnaje trápilo zranění nohy a v rozhovoru pro česká média přiznala, že není ve stoprocentní kondici. To představuje velký problém před jejím utkáním prvního kola na další tisícovce v Miami.
Rodačka z Hradce Králové totiž ideálně potřebuje být na další zápas stoprocentně fit, jelikož ji čeká souboj s Camilou Osoriovou. Kolumbijka má v posledních týdnech velmi solidní formu, bude odpočatá a praktikuje velmi podobný tenis jako Siniaková. Naposledy se střetly před pár týdny v Dauhá, kde Osoriová vyhrála více než dvouhodinovou bitvu a srovnala vzájemnou bilanci na 1:1. Těsný průběh se dá očekávat také v Miami, pokud Siniakovou nezradí tělo. Šance jsou naprosto vyrovnané.
Zatímco Siniaková uzavře program na Grandstandu a bude hrát až po půlnoci našeho času, Darja Viďmanová nastoupí mnohem dříve a jako druhá na dvorci Butche Buchholze. Mladá česká naděje startuje na Miami Open poprvé a od pořadatelů dostala divokou kartu do hlavní soutěže. Los určitě mohla mít těžší, nicméně souboji s žebříčkově mnohem výše postavenou hráčkou se nevyhne a vyzve Elsu Jacquemotovou.
Přesto bude česká hráčka proti 62. tenistce světa mírnou favoritkou. Jacquemotová totiž prožívá velmi nepovedený úvod sezony a disponuje bilancí 1:7. Její jediné vítězství v tomto roce bylo senzací, protože v prvním kole Australian Open vyřadila obrovskou favoritku Martu Kosťukovou. Viďmanová má s hráčkami TOP 100 úspěšnost 2:4 a může podruhé v kariéře překročit úvodní kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu. Dosud se jí to povedlo jen loni na pětistovce v Guadalajaře.
Úterní program
GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Volynetsová (10-USA) – Andreescuová (Kan.) / kvalifikace
2. Waltertová (Švýc.) – Tomljanovicová (Austr.) / nejdříve v 17:00 SEČ
3. Kesslerová (USA) – Frechová (Pol.)
4. Sönmezová (Tur.) – Haddadová Maiaová (Braz.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.) / nejdříve ve středu v 01:00 SEČ
BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA) / kvalifikace
2. Viďmanová (ČR) – Jacquemotová (Fr.) / nejdříve v 17:00 SEČ
3. Boulterová (Brit.) – Bouzasová (Šp.)
4. Keninová (USA) – Blinkovová (-)
COURT 7 (od 16:00 SEČ)
1. Rachimovová (6-Uzb.) – Gibsonová (19-Austr.) / kvalifikace
2. Sunová (12-N. Zél.) – Vekičová (14-Chorv.) / kvalifikace / nejdříve v 17:00 SEČ
3. Bartůňková (13-ČR) – Golubicová (2-Švýc.) / kvalifikace
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
a ohledně toho, komu co hrozí, tak jsem se ( oprávněně) obával spíš v případě D,Vidmanove, právě proto jakou má hru, bohužel nevyužila ani 17 dvojchyb francouzské hracky
Zápas je negativně poznamenanej neustálými přerušováními kvůli dešti ...
Já bych snad psal jen: tahle dnes hraje s tímhle a když postoupí, mohla by hrát s tamtou
Nevím, jaký má smysl psát xxx bude hrát s xxx a může pak hrát s xxx. Na to nám stačí Češi v akci. Pak tu máme argument, že konec přece hrozí každému. Ano, to je pravda, ale někomu víc, někomu méně. A o tom to je. Kdybych napsal, že například Sinnerovi hrozí konec proti Svrčinovi před dvěma týdny v Indian Wells, tak bych kritiku chápal a mohl bych si jedině sypat popel na hlavu. Nebo třeba Alcaraz bude hrát s kvalifikantem na French Open, tak přece nebudu psát, že Alcarazovi hrozí konec a považovat to za to samé, jako když Bejlek bude hrát se Sabalenkou.
Konkrétně k tomuhle. Katka bohužel není stoprocentně fit, říkala, že noha ji zlobila už v deblu, kde se nemohla stoprocentně hýbat. A v singlu bohužel nebude pokrývat jen "půlku kurtu". Navíc s Osorio je to vždy fyzicky náročný, protože ani jedna z nich není ranařka, a ani jedna není favoritka. Jejich zápas v Dauhá jsem viděl a obávám se, že Katka nebude mít dost sil po Indian Wells. Samozřejmě budu rád, pokud postoupí a přežije to ve zdraví, ale očekávám buď jasnou výhru Osorio, nebo těžkou bitvu, v níž by se Katka musela vyždímat do posledního zbytku sil, aby ji vyhrála. Ještě je tu varianta, že se Osorio vyhází, což by pro Katku bylo vůbec nejlepší.
" Špatné zprávy pro český tenis. Tři hvězdy přijdou kvůli zranění o prestižní turnaj v Miami"
"Nepříjemná zpráva. Češky dál kosí zranění, tři naše hvězdy přijdou o Masters v Miami"
Jediné, co ti prozradím, je to, že jen jeden titulek z těch dvou byl vytvořen mou osobou
Díky za reakci. Mně přijde slušný reagovat, pokud je ten člověk slušný jako Mantra. Když je ta kritika napsaná normálně, tak nemám problém. Pokud se někdo neumí chovat, tak v 99 % případů nereaguju.
Darja Vidmanová vs Jacquemot je 50/50. V případě výhry ale pro ní platí totéž co pro Katku jen s tím rozdílem že stopku jí ve druhém kole vystaví Marie Bouzková ...