Miami: Rozbité Siniakové hrozí konec. Hned po náročném programu má těžkou soupeřku

VČERA, 12:30
Dvě české naděje vstoupí v úterý do hlavní soutěže na prestižní tisícovce v Miami. Kateřina Siniaková dorazila na Floridu po velmi náročném programu a bude čelit houževnaté a odpočaté soupeřce, s níž nedávno prohrála těsnou bitvu. Darja Viďmanová startující na divokou kartu je naopak mírnou favoritkou a má solidní šanci vyhrát svůj premiérový zápas v tomto dějišti.
Kateřina Siniaková dorazila do Miami po velmi náročném programu (© ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 17. 3.

Češi v akci
Viďmanová (ČR) – Jacquemotová (Fr.) | Butch Buchholz (17:30 SEČ)
Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.) | Grandstand (středa 01:30 SEČ)

Siniakové hrozí konec, Viďmanová má šanci

Nad Kateřinou Siniakovou visí otazník. V Indian Wells, kde zvládla několik maratonských bitev, musela skrečovat osmifinále dvouhry a ovládla deblovou soutěž, ukázala, že má tělo snad ze železa, ale není nezničitelná. Českou bojovnici v průběhu turnaje trápilo zranění nohy a v rozhovoru pro česká média přiznala, že není ve stoprocentní kondici. To představuje velký problém před jejím utkáním prvního kola na další tisícovce v Miami.

Rodačka z Hradce Králové totiž ideálně potřebuje být na další zápas stoprocentně fit, jelikož ji čeká souboj s Camilou Osoriovou. Kolumbijka má v posledních týdnech velmi solidní formu, bude odpočatá a praktikuje velmi podobný tenis jako Siniaková. Naposledy se střetly před pár týdny v Dauhá, kde Osoriová vyhrála více než dvouhodinovou bitvu a srovnala vzájemnou bilanci na 1:1. Těsný průběh se dá očekávat také v Miami, pokud Siniakovou nezradí tělo. Šance jsou naprosto vyrovnané.

Zatímco Siniaková uzavře program na Grandstandu a bude hrát až po půlnoci našeho času, Darja Viďmanová nastoupí mnohem dříve a jako druhá na dvorci Butche Buchholze. Mladá česká naděje startuje na Miami Open poprvé a od pořadatelů dostala divokou kartu do hlavní soutěže. Los určitě mohla mít těžší, nicméně souboji s žebříčkově mnohem výše postavenou hráčkou se nevyhne a vyzve Elsu Jacquemotovou.

Přesto bude česká hráčka proti 62. tenistce světa mírnou favoritkou. Jacquemotová totiž prožívá velmi nepovedený úvod sezony a disponuje bilancí 1:7. Její jediné vítězství v tomto roce bylo senzací, protože v prvním kole Australian Open vyřadila obrovskou favoritku Martu Kosťukovou. Viďmanová má s hráčkami TOP 100 úspěšnost 2:4 a může podruhé v kariéře překročit úvodní kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu. Dosud se jí to povedlo jen loni na pětistovce v Guadalajaře.

Úterní program

GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)
1. Volynetsová (10-USA) – Andreescuová (Kan.) / kvalifikace
2. Waltertová (Švýc.) – Tomljanovicová (Austr.) / nejdříve v 17:00 SEČ
3. Kesslerová (USA) – Frechová (Pol.)
4. Sönmezová (Tur.) – Haddadová Maiaová (Braz.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Siniaková (ČR) – Osoriová (Kol.) / nejdříve ve středu v 01:00 SEČ


BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)
1. L. Fruhvirtová (24-ČR) – Lepchenková (USA) / kvalifikace
2. Viďmanová (ČR) – Jacquemotová (Fr.) / nejdříve v 17:00 SEČ
3. Boulterová (Brit.) – Bouzasová (Šp.)
4. Keninová (USA) – Blinkovová (-)


COURT 7 (od 16:00 SEČ)
1. Rachimovová (6-Uzb.) – Gibsonová (19-Austr.) / kvalifikace
2. Sunová (12-N. Zél.) – Vekičová (14-Chorv.) / kvalifikace / nejdříve v 17:00 SEČ
3. Bartůňková (13-ČR) – Golubicová (2-Švýc.) / kvalifikace

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Alexandris
17.03.2026 23:59
Že by Katka hrála tenis jako Osorio? Tak to si teda určitě nemyslím
a ohledně toho, komu co hrozí, tak jsem se ( oprávněně) obával spíš v případě D,Vidmanove, právě proto jakou má hru, bohužel nevyužila ani 17 dvojchyb francouzské hracky
tommr
17.03.2026 19:52
Darja Vidmanová vydřela první set v TB ...
Zápas je negativně poznamenanej neustálými přerušováními kvůli smile dešti ...
jerabekpavel
17.03.2026 16:37
cekame na zahajni pr. prenosu.toje do kdy?
Mantra
17.03.2026 15:27
nevím no, asi je to fakt účel - a neříkej že ne - ale není to už trapný? dokonce se to dost opakuje, takže vlastně nuda.
Já bych snad psal jen: tahle dnes hraje s tímhle a když postoupí, mohla by hrát s tamtou
horska.kraslice
17.03.2026 16:16
Naprostý souhlas.
Kreuz
17.03.2026 16:16
Je to brutalni trapas! Jiraskovi hrozi konec!
com
17.03.2026 16:28
tisknu vypoved
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 16:28
A ještě si zasloužim sekec mazec k tomu
com
17.03.2026 16:32
to by se ti ještě líbilo, nic nebude
Kreuz
17.03.2026 16:52
Jirasek si musi dat pozor... aby do redakce nevzali nakou mladou kometu
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 16:53
Máš pravdu, já už jsem taková vyčichlá vyhaslá hvězda.
jerabekpavel
17.03.2026 17:10
mysli jen za sebe,kazdy ma svuj mozek
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 16:41
Je to preview. Očekává se nějaká predikce. Hrozí konec možná používám docela často, ale je to vždy odůvodněné a nikdy to není výstřel do tmy.

Nevím, jaký má smysl psát xxx bude hrát s xxx a může pak hrát s xxx. Na to nám stačí Češi v akci. Pak tu máme argument, že konec přece hrozí každému. Ano, to je pravda, ale někomu víc, někomu méně. A o tom to je. Kdybych napsal, že například Sinnerovi hrozí konec proti Svrčinovi před dvěma týdny v Indian Wells, tak bych kritiku chápal a mohl bych si jedině sypat popel na hlavu. Nebo třeba Alcaraz bude hrát s kvalifikantem na French Open, tak přece nebudu psát, že Alcarazovi hrozí konec a považovat to za to samé, jako když Bejlek bude hrát se Sabalenkou.

Konkrétně k tomuhle. Katka bohužel není stoprocentně fit, říkala, že noha ji zlobila už v deblu, kde se nemohla stoprocentně hýbat. A v singlu bohužel nebude pokrývat jen "půlku kurtu". Navíc s Osorio je to vždy fyzicky náročný, protože ani jedna z nich není ranařka, a ani jedna není favoritka. Jejich zápas v Dauhá jsem viděl a obávám se, že Katka nebude mít dost sil po Indian Wells. Samozřejmě budu rád, pokud postoupí a přežije to ve zdraví, ale očekávám buď jasnou výhru Osorio, nebo těžkou bitvu, v níž by se Katka musela vyždímat do posledního zbytku sil, aby ji vyhrála. Ještě je tu varianta, že se Osorio vyhází, což by pro Katku bylo vůbec nejlepší.
jerabekpavel
17.03.2026 17:01
tady se pisi hovadiny.......cesky narod
PTP
17.03.2026 17:17
A ty jsi z Marsu?
jerabekpavel
17.03.2026 17:28
nikdy jsem tam nebyl
Mantra
17.03.2026 17:36
já nezpochybňuji argumenty a chápu co je tím titulkem i myšleno (většinou), ale nějak mi přijde jako, bys to prostě už moc tlačil do nějakých extra volovin, a fakt si myslím svoje o majiteli a nemajiteli a jejich zadání, úkolu. Chápu, že musíš články prodávat, ale to děláš jinde a tam to děláš jinak, tady přímo na tp je to jak u kolotoče už. Ale co.
Mantra
17.03.2026 17:55
a jen dám příklad z nedávné doby: dva titulky na stejný článek, každý uvedený jinde a fakt netvrď, že to co děláš není záměr... (a to jsem vybral ještě decentní příklad)

" Špatné zprávy pro český tenis. Tři hvězdy přijdou kvůli zranění o prestižní turnaj v Miami"

"Nepříjemná zpráva. Češky dál kosí zranění, tři naše hvězdy přijdou o Masters v Miami"
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 18:12
Já ti tady nebudu veřejně popisovat, jak funguje spolupráce mezi TP a LS a naše pracovní náplň, protože jsou to interní věci.

Jediné, co ti prozradím, je to, že jen jeden titulek z těch dvou byl vytvořen mou osobou
tommr
17.03.2026 18:16
já se ti divím že na ty hnidopichy vůbec reaguješ. Oba titulky jsou naprosto v pořádku a přesně vystihují současnou situaci ...
The_Punisher
17.03.2026 18:20
Přidávám se k tomuto názoru.
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 18:21
Já vim. Někomu můžou přijít expresivnější, ale přece nebudu psát... Siniaková hraje s Osoriovou, Viďmanová s Jacquemotovou. To je snad každýmu jasný, proč.

Díky za reakci. Mně přijde slušný reagovat, pokud je ten člověk slušný jako Mantra. Když je ta kritika napsaná normálně, tak nemám problém. Pokud se někdo neumí chovat, tak v 99 % případů nereaguju.
Mantra
17.03.2026 18:22
Mantra
17.03.2026 18:21
dobře, já taky nechtěl nic světového, jen jsem našel příklad a evidentně venku se to píše decentně, zatímco zde divočina, což chápu jako, že máš větší volnost, což taky chápu, ale ty z hlediska navedení nových lidí bych to udělal přesně obráceně. Tommre - víš co?
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 18:23
Já ti rozumim. Ale zrovna si vybral teda (podle mého názoru) příklad, kdy jsou ty titulky v podstatě úplně stejný jen s přeházenýma slovama
Mantra
17.03.2026 18:24
no taky jsem psal, že je to decentní příklad
Mantra
17.03.2026 18:25
je tam to jedno ostré slovo no nic. je to vaše politika
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 18:27
Myslíš "kosí"? Tak to mi fakt přehnané nepřijde, ale tohle je prostě strašně individuální věc
Mantra
17.03.2026 18:30
není to přehnané, ale rozdíl v údernosti už tam je, byl to příklad z první stránky na tp, (s tvým jménem, protože vím, že jsi ochotný se bavit) - jsem línej hledat ty perličky. Nechme to už plavat. Chápu proč to tak je. Ty jsi konečně jednou nenapsal: nevím o co jde. to je vše aslibuju, že už ti do toho nebudu nikdy kecat
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 18:33
Tak buď jsem měl zatmění, nebo jsem fakt nevěděl, o co jde. To už si ani nepamatuju. Ale nikdy se nevyhýbám debatě a jsem odjakživa ten typ člověka, co kritiku a problémy řeší ideálně okamžitě. Jsem perfekcionista, tak možná proto Klidně mi do toho kecej Vždyť se umíme bavit normálně a na úrovni
jerabekpavel
17.03.2026 14:26
kdyby hloupost nadnasela tak uz jjste ve vesmiru
Tomas_Smid_fan
18.03.2026 00:11
Všichni jsme ve vesmíru. A kde jsi ty?
tommr
17.03.2026 13:30
Katka Siniaková by proti Osorio měla šanci jen kdyby byla stoprocentně fit a to bohužel není. A i kdyby se jí povedlo vyhrát tak stejně skončí už ve druhém kole na Karolíně Muchové ...
Darja Vidmanová vs Jacquemot je 50/50. V případě výhry ale pro ní platí totéž co pro Katku jen s tím rozdílem že stopku jí ve druhém kole vystaví Marie Bouzková ...
Diabolique
17.03.2026 13:17
Teda nevim jak ta Vidmanova proti Jacquemot - ta bude mit zase pujceny trenky od Machace a kdyby prohravala, sesviha Darju kozenym bicikem.
jorgge98
17.03.2026 12:42
Teda rozbitá Siniaková je fakt next level titulek.
PTP
17.03.2026 12:44
Rozmr.daná jako v Pulp Fiction
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 12:44
Ale bohužel pravdivej
aligo
17.03.2026 13:14
Furt pravdivějši, než to, že QF v Miami byl pro Raducanu životní úspěch
Krisboy
17.03.2026 14:26
To bylo myšleno jako nejlepší výsledek v Miami, potažmo na všech tisícovkách.
Alien
17.03.2026 13:12
Tak stejně jako většina, no!
Kapitan_Teplak
17.03.2026 13:30
Lepší rozbitá než nabouraná.
