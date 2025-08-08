Míčky se zmenšují a zrychlují, je to velmi podivné, říká Sinner
Ital se po odhlášení z Canadian Open představí poprvé na letošní severoamerické tvrdé tour právě v Cincinnati. Loni zde získal svůj třetí titul z okruhu ATP Masters 1000, když ve finále zdolal Francise Tiafoea.
Před vstupem do turnaje ale upozornil na nečekaný problém. „Z mého pohledu se míčky zmenšují. Čím více hrajete, tím jsou menší,“ řekl Sinner v rozhovoru pro Tennis TV.
"To je velmi podivné, protože obvykle se roztahují a zpomalují, ale tady se naopak zrychlují. Míček skáče mnohem výš. Zatím jsme neměli ani jeden velmi větrný den, ale pokud tady bude foukat vítr, bude to velmi obtížné," říkal Sinner.
"Viděli jsme to loni – zápas s Andrejem Rubljovem ve čtvrtfinále byl velmi náročný. Bude to těžké a bude to hlavně psychická hra. Snažím se přijmout každou situaci na kurtu a být připravený,“ dodala italská superstar.
Loňská jízda Jannika Sinnera na tvrdém povrchu byla mimořádně úspěšná. V Cincinnati nejprve zvládl premiéru proti domácímu Alexi Michelsenovi, poté postoupil i přes Jordana Thompsona, který odstoupil ve druhém kole. Ve čtvrtfinále si poradil s Andrejem Rubljovem, čímž si zajistil semifinále proti Alexandrovi Zverevovi.
Německý tenista měl do té doby proti Sinnerovi čtyři výhry v řadě, ale Ital sérii ukončil po třísetovém boji. Ve finále proti Tiafoeovi vyhrál první set v tie-breaku 7:4 a druhý set 6:2, čímž potvrdil svou formu a zvedl nad hlavu prestižní trofej.
Sinner odmítá kontroverzní rozhodnutí komentovat. Novinářům na otázky neodpověděl
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře